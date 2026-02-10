Agenția Spațială Română a găsit tehnică de calcul doar într-o casă din satul Ciocadia. Firma de la adresă mai vânduse cât patru laptopuri

ADVERTISEMENT

Agenția Spațială Română a încheiat, la începutul lunii ianuarie, un contract pentru echipamente IT în valoare de peste 30.000 de euro cu o firmă obscură dintr-un sat din Gorj, fără niciun angajat și cu o cifră de afaceri de 7.000 de lei în 2024, așa cum a descoperit FANATIK. Președintele ROSA (acronimul agenției vine de la Romanian Space Agency) nu a dorit să răspundă la întrebări, recomandând să trimitem solicitările în scris.

Firma de casă din Ciocadia

Societatea Nextgen IT Shop SRL, din satul gorjean Ciocadia, este cea care a reușit să obțină, prin încredințare directă sau proceduri simplificate, în ultima perioadă, două contracte importante de la Agenția Spațială Română, a căror valoare este de peste 20 de ori mai mare decât cifra de afaceri a companiei.

În primul caz este vorba despre un contract derulat prin procedură simplificată, care vizează atribuirea de servere pentru găzduirea software-ului, în valoare de 174.000 de lei. Cel de-al doilea contract a fost obținut prin achiziție directă, valoarea fiind mult mai mică – 10.900 de lei (aproximativ 2.151 euro). Achiziția este finanțată exclusiv din fonduri naționale și a vizat „Furnizarea de sistem hardware cu periferice IT”.

Acționarul nu vrea să explice ce tehnică de calcul are în Ciocadia

Contactat de FANATIK, proprietarul firmei din Gorj, Ioan-Lucian Dumitrache, nu a dorit să ofere nicio informație despre cele două contracte, precizând că toate datele legate de licitații pot fi accesate pe SEAP. Ciocadia este un sat din comuna Bengești-Ciocadia, județul Gorj, Oltenia, România. Localitatea se află la aproximativ 31 km vest de Târgu Jiu. Am încercat să aflăm ce tip, ce marcă, de echipamente a oferit tocmai din satul Ciocadia. Nu a dorit să ne răspundă, ne-a trimis să citim portalul de achiziții publice.

Casa în care își are sediul firma care a făcut cea mai bună ofertă pentru Agenția Spațială Română nu este înregistrată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În plus, din imaginile Google Maps reiese că imobilul este semi-părăsit.

Am încercat din nou să luăm legătura cu acționarul unic pentru a-l întreba cum a ajuns să trimită oferte tocmai către Agenția Spațială Română, însă acesta nu a mai răspuns apelurilor.

Investiții la Agenția Spațială Română

Agenția Spațială Română are în derulare un program de investiții care vizează asigurarea funcționării stabile a aplicațiilor software și a serviciilor web ale instituției. Programul se desfășoară începând cu a doua jumătate a anului 2025 și începutul anului 2026. Instituția urmărește realizarea unui set de investiții în infrastructura IT, menite să asigure funcționarea stabilă a aplicațiilor și serviciilor web.

Principalul contract, din punct de vedere financiar (anunțul simplificat SCNA1130320), are ca obiect achiziția de „Echipament Găzduire Software Servicii Web”. Contractul a fost derulat prin procedură simplificată, în baza Legii nr. 98/2016. Obiectul achiziției a fost încadrat la CPV 48820000-2 – Servere și vizează furnizarea echipamentelor hardware necesare găzduirii aplicațiilor și platformelor online ale Agenției.

Firma din Gorj a primit contractul datorită unei oferte de 174.000 de lei fără TVA, sub valoarea estimată inițial, de 225.000 de lei. Potrivit datelor din SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice), Nextgen IT Shop SRL a semnat contractul la data de 19 ianuarie 2026 (contract nr. 1/44).

Contactat de FANATIK, Daniel-Eugeniu Crunțeanu, directorul Agenției Spațiale Române, nu a dorit să comenteze licitațiile realizate de agenție, precizând că, pentru detalii, trebuie transmisă o solicitare oficială pe e-mail.

Directorul a părut surprins și deranjat de întrebările legate de contractul de tehnică IT încheiat cu firma din satul gorjean.

Pe lângă contractul de 174.000 de lei, firma din Gorj a mai obținut un al doilea contract de la Agenția Spațială Română, în valoare de 10.900 de lei (aproximativ 2.151 euro), prin achiziție directă.

Chiar și acest contract a fost mai mare decât cifra de afaceri a societății din 2024, ultimul an pentru care sunt publicate bilanțurile firmelor. Datele fiscale pentru anul 2025 urmează să fie publicate de ANAF până în luna iunie.

Este vorba despre echipamente destinate completării sau înlocuirii echipamentelor IT de birou. Într-una dintre achiziții, care apare în SEAP sub notificarea DAN2546400, publicată la 12 septembrie 2025, se specifică faptul că Agenția este interesată de „Furnizarea de sistem hardware cu periferice IT”, încadrată la CPV 30213300-8 – Computer de birou. Achiziția a fost finalizată la 2 septembrie 2025.

Despre firma norocoasă

Nextgen IT Shop SRL a fost înființată la 24 septembrie 2024, cu sediul social și domiciliul fiscal în satul Ciocadia, comuna Stoina, județul Gorj.

Obiectul principal de activitate al societății este comerțul cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului (CAEN 4741). Firma are declarate și mai multe coduri CAEN secundare din zona IT, comerț online, servicii software și reparații de echipamente.

Societatea este plătitoare de TVA și nu figurează cu datorii la ANAF. În 2024, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 7.000 de lei și un profit net de 4.571 de lei, cu cheltuieli totale de 1.558 de lei. Suma de 7.000 este corespunzătoare vânzării a 3-4 laptopuri ieftine sau a unui MacBook Apple.

Firma nu a mai avut alte contracte publice, în afară de cele cu ROSA, conform datelor disponibile în SEAP.

Bugetul ROSA

Agenția Spațială Română și-a publicat ultima dată în anul 2022. La acel moment, veniturile anuale depășeau 11 milioane de lei (aproximativ 2,2 milioane de euro), din care doar 100.000 de euro proveneau din surse bugetare. Nu este clar dacă veniturile proprii provin din finanțări ale altor instituții publice de cercetare sau din fonduri europene, în contextul în care România achită cotizații către diverse organisme internaționale.

Agenția românească este afiliată Agenției Spațiale Europene (ESA). În luna decembrie a anului trecut, Guvernul a aprobat plata sumei de 160,6 milioane de lei, reprezentând contribuția financiară restantă a României pentru anul 2024 la programele opționale ale ESA.

ROSA a fost înființată în 1991 și reorganizată ca instituție publică finanțată din venituri proprii prin Hotărârea Guvernului nr. 923/1995. Misiunea sa este coordonarea programelor naționale de cercetare și aplicații spațiale, promovarea dezvoltării sectorului spațial românesc, reprezentarea Guvernului în programe și acorduri internaționale, precum și cercetarea orientată către .