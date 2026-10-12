Agenții starurilor de la Real Madrid, Atletico si Inter au semnat cu vedetele Universității Craiova

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Universitatea Craiova are în lot trei fotbaliști ale căror agenții de reprezentare au în portofoliu și nume mari și extrem de cunoscute ale fotbalului mondial. Heri Tavares este reprezentat de Gersh, agenție asociată cu Trent Alexander-Arnold, Tudor Băluță apare în portofoliul AC Talent, alături de Federico Dimarco și Giuliano Simeone, iar Răzvan Sava este reprezentat de Elevenelite, firma care îl are în portofoliu și pe Mauro Icardi.

Heri Tavares, reprezentat de agenția lui Trent Alexander-Arnold

Heri Tavares este reprezentat de Gersh, potrivit profilului său de pe Transfermarkt. Agenția are în portofoliu fotbaliști care evoluează la cluburi importante din Europa, iar unul dintre cele mai cunoscute nume asociate firmei este Trent Alexander-Arnold.

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, este evaluat la 60 de milioane de euro de Transfermarkt, conform valorii de piață consultate. Alexander-Arnold și Tavares evoluează la niveluri diferite ale fotbalului european, însă apariția lor în portofoliul aceleiași agenții reprezintă un detaliu interesant despre rețeaua de reprezentare a atacantului din Bănie.

În portofoliul Gersh se mai regăsesc și alte nume importante, precum Christoph Baumgartner, mijlocașul ofensiv al lui RB Leipzig, și Jarrod Bowen, căpitanul lui West Ham. Cei doi sunt evaluați, de asemenea, la zeci de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

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750.000 de euro este cota lui Heri Tavares pe transfermatkt

60 de milioane de euro este cotat Trent Alexander-Arnold pe transfermarkt

Tudor Băluță, conexiunea Universității Craiova cu vedetele lui Inter și Atletico Madrid

În cazul lui Tudor Băluță, agenția indicată de Transfermarkt este AC Talent. Mijlocașul Universității Craiova are o valoare de piață de 1,7 milioane de euro, conform actualizării din luna iunie. În același timp, firma îl reprezintă și pe Federico Dimarco, fundașul stânga al lui Inter Milano și internațional italian, evaluat la 50 de milioane de euro. Un alt nume important din portofoliul AC Talent este Giuliano Simeone, jucătorul lui Atletico Madrid și fiul titratului antrenor Diego Simeone. Fotbalistul argentinian, care evoluează în principal ca extremă dreapta, este evaluat la 40 de milioane de euro de Transfermarkt.

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AC Talent îl reprezintă și pe Vangelis Pavlidis, atacantul grec al Benficăi, evaluat la 28 de milioane de euro. Astfel, în portofoliul agenției apar atât fotbaliști consacrați la nivel internațional, precum Le Normand (Atletico Madrid), Arrizabalaga (Arsenal) și (AEK Atena), cât și jucători aflați în plină ascensiune ca Alexanddar Stankovic (Inter) și Hector Fort (Real Sociedad).

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1.7 milioane de euro este prețul lui Tudor Băluță pe transfermarkt

50 de milioane de euro este cota lui Federico Dimarco, conform transfermarkt

40 de milioane de euro costă Diego Simeone

Ce leagă Universitatea Craiova de Mauro Icardi. Detaliul din profilul lui Răzvan Sava

Lista fotbaliștilor Craiovei cu legături către agenții internaționale continuă cu Răzvan Sava. Portarul este reprezentat de Elevenelite li are o valoare de piață de 2,5 milioane de euro, potrivit ultimei actualizări de pe transfermarkt. În portofoliul agenției apare și Mauro Icardi, atacantul argentinian cunoscut pentru perioadele petrecute la Inter Milano și Paris Saint-Germain, dar și pentru evoluțiile de la Galatasaray. Icardi a fost unul dintre atacanții importanți ai fotbalului european în ultimul deceniu, iar în prezent profilul său de pe Transfermarkt indică o valoare de piață de aproximativ trei milioane de euro.

Elevenelite are în portofoliu zeci de fotbaliști, inclusiv jucători din Italia și din alte campionate europene. Asocierea cu Icardi reprezintă un detaliu relevant pentru profilul agenției care îl reprezintă pe Sava, chiar dacă valoarea de piață actuală a atacantului argentinian este mult sub cea din perioada sa de vârf.

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Exemplele lui Heri Tavares, Tudor Băluță și Răzvan Sava arată că în lotul Universității Craiova există jucători reprezentați de firme cu portofolii internaționale. În aceste portofolii apar fotbaliști de la Real Madrid, Inter Milano, Atletico Madrid și alte cluburi importante din Europa. Valorile menționate sunt estimări de piață publicate de Transfermarkt, nu sume încasate de agenții și nici valori ale unor transferuri realizate de acestea. Chiar și cu această precizare, portofoliile oferă o perspectivă interesantă asupra rețelelor internaționale de reprezentare din jurul anumitor jucători ai formației din Bănie.