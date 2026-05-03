Agentul jucătorului a confirmat plecarea de la FCSB: „Situația e nefericită! Nu e ușor pentru el”

FCSB dădea o adevărată lovitură în mercato de iarnă prin transferul israelianului Ofri Arad, cel care a jucat anterior pentru Kairat Almaty în Champions League. Fotbalistul nu mai intră în planurile de viitor ale bucureștenilor, iar agentul său a vorbit deja în presa din străinătate despre situația sa la club. Rămâi pe site pentru a vedea toate detaliile despre mijlocaș.
Ofri Arad a semnat cu FCSB în mercato de iarnă din postura de jucător liber de contract, înlocuitorul lui Adrian Șut, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK încă din 12 ianuarie. Doar 4 meciuri a bifat mijlocașul la FCSB, având un gol anulat chiar la debutul contra lui Metaloglobus. El nu mai intră în planurile de viitor ale bucureștenilor, fiind unul dintre cei 7 jucători din lista care vor părăsi echipa lui Gigi Becali dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.
Recent, agentul său a vorbit în presa din străinătate despre experiența jucătorului la FCSSB, dar mai ales despre ceea ce urmează acum pentru el. „Situația lui Ofri Arad este nefericită. Așa cum arată lucrurile acum, el își va încheia aventura la FCSB. Obiectivul a fost bun, contractul excelent. Nu vrem să vorbim prea mult despre situație, vom vedea la sfârșitul sezonului ce vom face. Nu este amuzant să apară o știre la 15 minute din România. Asta este. Nu este ușor pentru el. A avut mai multe oferte după perioada de la Kairat Almaty”, a transmis Gilad Katsav, agentul lui Ofri Arad, conform sport5.com.
Gigi Becali l-a urmărit atent pe Ofri Arad la debutul său pentru FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” s-a convins atunci imediat de noul său jucător. „Vede jocul, dar e prea lent pe faza defensivă. Nu are timing, nu are viteză de joc, nu are ritm de joc. Ofri Arad vede bine jocul, doar că defensiv mai avem de lucrat. Mai are nevoie de ritm, părerea mea”, a declarat Gigi Becali după FCSB – Metaloglobus 4-1.
Ofri Arad a ajuns la FCSB liber de contract. Transferul său s-a realizat în urma unor discuții telefonice dintre Florin Cernat, Mihai Stoica și Antoniu Stoian. Impresarul român l-a descris atunci pe mijlocaș ca fiind mult mai bun decât Adrian Șut, vândut la Al-Ain. „Ofri Arad e două clase peste Șut din toate punctele de vedere! Ca viziune de joc, inteligență și nivel. E altceva!”, spunea Antoniu Stoian în exclusivitate pentru FANATIK în februarie 2026.