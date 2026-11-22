ADVERTISEMENT

Viitorul lui Assad Al-Hamlawi la Universitatea Craiova a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din ultima perioadă. Atacantul palestinian a atras atenția mai multor cluburi din străinătate, iar zvonurile privind o posibilă plecare din Bănie s-au înmulțit. Yassin Tahri, agentul fotbalistului, a rupt tăcerea și a explicat care este situația jucătorului și ce se întâmplă cu un eventual transfer.

Assad Al-Hamlawi, dorit de mai multe cluburi din Europa și Orientul Mijlociu!

Atacantul palestinian a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai oltenilor și a reușit să marcheze 11 goluri în primele 21 de apariții din actuala stagiune. Prestațiile sale nu au trecut neobservate, iar mai multe formații din Europa și Orientul Mijlociu au început să se intereseze de serviciile sale.

ADVERTISEMENT

Printre cluburile care îl monitorizează se numără Getafe, Panathinaikos și formațiile egiptene Al-Ahly Cairo și Pyramids. Presa din Spania a scris recent despre interesul celor de la Getafe, echipă împotriva căreia Al-Hamlawi a marcat în Conference League, în remiza de pe teren propriu, scor 1-1. Jurnaliștii de la Mundo Deportivo au precizat că atacantul se află în atenția clubului din La Liga.

Agentul lui Assad Al-Hamlawi a rupt tăcerea! Ce se întâmplă cu viitorul atacantului de la Universitatea Craiova

În contextul informațiilor apărute în ultimele zile, jurnaliștii de la au discutat cu Yassin Tahri, Acesta a transmis că fotbalistul este concentrat asupra evoluțiilor sale la Universitatea Craiova și a insistat că orice discuție despre un eventual transfer trebuie purtată prin intermediul clubului.

ADVERTISEMENT

„Nu a fost emisă nicio declarație oficială din partea mea sau a clubului în legătură cu ofertele de transfer ori cu viitorul jucătorului. Tot ceea ce se vehiculează în prezent reprezintă informații neoficiale. De la transferul său la Universitatea Craiova, Assad s-a bucurat de o apreciere deosebită din partea clubului și a suporterilor. Am tratat întotdeauna aceste aspecte cu profesionalism și transparență. Respectăm clubul, drepturile sale și obligațiile contractuale. Assad este un jucător important pentru Universitatea Craiova. A demonstrat că poate face diferența și poate contribui la obținerea rezultatelor pozitive, lucru confirmat de performanțele sale din ultimul an.

ADVERTISEMENT

Orice discuție despre viitorul fotbalistului sau despre o eventuală ofertă de transfer trebuie să aibă loc prin intermediul clubului și al reprezentanților săi oficiali, cu respectarea deplină a contractului în vigoare. Respectăm suporterii clubului, care au fost mereu alături de noi. Le transmitem întreaga noastră apreciere și respect. În acest moment, prioritatea lui Assad este să continue să se dezvolte și să ofere cele mai bune performanțe posibile pentru Universitatea Craiova”, a transmis Yassin Tahri, agentul atacantului