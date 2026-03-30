Agentul lui Denis Drăguș a rupt tăcerea despre transferul la FCSB: „Este foarte atașat de țara sa”

Denis Drăguș este unul dintre cei mai valoroși atacanți români. Aflat împrumut la Gaziantep, jucătorul aparținând de Trabzonspor, Drăguș a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre posibilitatea de a veni la FCSB în vară. Gigi Becali și-a arătat în dese rânduri simpatia pentru fotbalist și a mărturisit că ar oferi chiar trei milioane de euro pentru un transfer.

Agentul lui Denis Drăguș a rupt tăcerea despre transferul la FCSB

Indisponibil pentru barajul Turcia – România 1-0, Denis Drăguș a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că are o relație foarte bună cu Mirel Rădoi, antrenor cu care a colaborat la loturile de tineret și seniori, și că ar vrea să mai lucreze în viitor împreună. După aceste declarații, agentul său a vorbit despre o posibilă revenire în România, la FCSB.

Enrico Sposato a transmis că atacantul este foarte atașat de România și că e mândru că poate reprezenta „tricolorul”. Despre o posibilă revenire în țară, agentul lui Drăguș a transmis că nu a primit o ofertă oficială, iar planul ar fi ca jucătorul să continue la un nivel important în străinătate.

„În acest moment, Denis este complet concentrat asupra angajamentului său actual și este foarte fericit și recunoscător pentru sprijinul pe care îl primește. De asemenea, este mândru și onorat să-și vadă numele asociat cu un club istoric și important precum FCSB, care este unul dintre cele mai cunoscute cluburi din fotbalul european.

Denis este foarte atașat de țara sa și se simte întotdeauna mândru când numele său este legat de fotbalul românesc. Să reprezinte România și să simtă sprijinul de acasă înseamnă foarte mult pentru el. Acestea fiind spuse, nu există nimic concret de comentat cu privire la acest interes în acest moment. Prioritatea lui Denis în acest moment este să continue să muncească din greu și să performeze la cel mai înalt nivel”, a declarat Enrico Sposato, conform .

Ce spune Drăguș despre un transfer la FCSB

Într-o ediție specială a FANATIK SUPERLIGA, înaintea meciului Turcia – România, . Întrebat despre un posibil transfer la FCSB, atacantul a precizat, la acel moment, că este concentrat doar pe Campionatul Mondial, însă calificarea a fost ratată. Totuși, .

„Abia aștept să revin după accidentarea asta. (n.r. – Te așteaptă Gigi Becali și Rădoi la FCSB la vară). Ne pregătim de Mondial până atunci (n.r. – râde). Eu așa știu, că Mirel Rădoi mă place. Am lucrat cu dumnealui și la tineret, și la naționala mare. E un antrenor pe care îl apreciez foarte mult. Mă bucur dacă mă apreciază”, a declarat Denis Drăguș la FANATIK SUPERLIGA.