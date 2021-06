Agentul lui Patrick Ekeng îi face praf pe fanii din DDB: ”Am primit amenințări de la ei”

Laurette Nogo se află în plin conflict cu suporterii ”câinilor”, după ce în urmă cu doi ani a aruncat cu acuze în stânga și în dreapta că fostului fundaș dinamovist Jordan Mustoe, reprezentat de ea, .

Jucătorul englez a negat la acea vreme că a semnat reziliarea contractului și împreună cu impresara sa pentru a-și primi banii.

Fanii din DDB, acuzați de fostul agent al lui Patrick Ekeng

Deși se părea că acest conflict s-a stins, fostul agent al lui Patrick Ekeng, jucător care a murit pe teren într-un meci Dinamo – Viitorul, a lansat noi acuzații la adesa fanilor din DDB, despre care a spus că au amenințat-o în mai multe rânduri.

”N-aș vrea să vorbesc prea multe despre DDB. Sunt liniștită, nu mai am nevoie de mesaje de amenințare. N-aș vrea să mai intru în discuții. Oricum, orice aș spune despre ei și oricum aș vedea lucrurile, ei nu vor vedea ca mine. Ei nu au cum să înțeleagă lucrurile cum le înțeleg eu. Ei sunt doar DDB.

Cu amenințările m-am obișnuit pentru că de fiecare dată când zic ceva despre Dinamo, toată lumea sare cu fel și fel de mesaje și apeluri. Mai bine prefer să stau departe de DDB, de Dinamo. Probabil o să-mi fie mai bine”, a declarat Laurette Nogo pentru .

Laurette Nogo vrea ca suporterii să nu se mai bage în relațiile ei cu clubul

Chiar dacă apreciază efortul suporterilor de a salva clubul de la faliment, impresara consideră că aceștia nu știu ce se întâmplă cu adevărat în club: ”Cei din DDB au făcut sacrificii foarte mari. Din partea mea au tot respectul să-și protejeze clubul pentru care fac aceste sacrificii.

Dar dacă tu nu știi ce se întâmplă, dacă nu știi cum sunt făcute contractele, problemele care sunt în momentul în care jucătorul pleacă, când nu cunoști relația dintre impresar și conducere, nu văd logica amenințărilor.

Nu văd de ce trebuie să intervină ei în relația mea cu clubul. Nu acuz, nu dau informații despre ceea ce fac, dar în momentul în care tu nu înțelegi, nu văd rostul în a mă amenința”, a afirmat ea.

De ce nu mai aduce jucători la Dinamo

Laurette Nogo consideră că în acest moment este extrem de dificil de adus un jucător la Dinamo din cauza situației financiare precare de la club, singurul avantaj al ”câinilor” fiind renumele echipei.

”E foarte greu să convingi un jucător să meargă la Dinamo. Nu doar pentru că ei cunosc situația clubului, dar și jucătorii actuali vorbesc între ei. Afirmă lucrurile care se întâmplă în club. În momentul în care tu zici că clubul are problemele respective și ești neplătit.

În plus, ai presiune și probleme în fiecare zi. Jucătorul care are ofertă de acolo preferă să stea mai bine acasă. Totuși, Dinamo rămâne Dinamo! Ăsta e singurul avantaj pe care-l mai are la ora actuală. Jucătorii români gândesc într-un fel, străinii în alt fel”, a încheiat agentul.