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Agentul lui Vinicius aruncă bomba! Ce se întâmplă cu transferul de la Real Madrid la Arsenal: „Londra, vin!”

Agentul lui Vinicius a declanșat o adevărată nebunie pe rețelele de socializare și în presa internațională cu doar câteva cuvinte. Ce a spus despre mutarea starului brazilian la Arsenal.
Mihai Dragomir
04.08.2026 | 18:30
Agentul lui Vinicius arunca bomba Ce se intampla cu transferul de la Real Madrid la Arsenal Londra vin
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Impresarul lui Vinicius aruncă bomba. Anunț direct de la Londra. Foto: Colaj FANATIK.
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Întors luni la antrenamentele lui Real Madrid după vacanța de după Cupa Mondială, Vinicius (26 de ani) nu știe încă dacă va continua pe Santiago Bernabeu. Speculațiile privind un transfer la Arsenal sunt tot mai intense, iar ultimele declarații ale impresarului său stârnesc și mai multe reacții pe seama acestui subiect.

Impresarul lui Vinicius Jr., mesaj misterios de la Londra

Dorit multă vreme în Arabia Saudită, Vinicius a luat decizia de a rămâne în Europa, însă nu este încă sigură șederea în continuare la Real Madrid. După ce a profitat din plin de vacanță, superstarul brazilian este gata din nou de treabă. Postarea impresarului Michael Yormark, făcută imediat după ce a aterizat pe aeroportul Heathrow din Londra, vine într-un moment de maximă tensiune.

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Contractul aripii stângi de 26 de ani expiră în 2027, iar el nu a ajuns încă la un acord cu Real Madrid pentru prelungire. În acest context de incertitudine, Arsenal stă la pândă, monitorizând atent situația. Presa internațională speculează că sosirea lui Yormark la Londra nu este o coincidență, mai ales după zvonurile care îl dau pe Vinicius drept principala țintă de transfer a „tunarilor”.

Mikel Arteta îl vrea pe Vinicius Jr. la Arsenal

Potrivit spaniolilor de la AS, Mikel Arteta, managerul lui Arsenal, nu a stat deoparte. Acesta l-ar fi contactat deja personal pe starul brazilian pentru a-i transmite dorința fermă de a-l aduce pe Emirates. Se pare că Arteta i-a explicat clar lui Vinicius că va avea un rol esențial, fiind considerat o piesă fundamentală în ambițiosul proiect de la Arsenal.

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Această tactică a englezilor pune o presiune enormă pe conducerea lui Real Madrid, care trebuie să gestioneze cu mare atenție această situație delicată, pentru a nu destabiliza vestiarul. Vinicius Jr. are în acest 3 variante concrete: prelungește cu Real Madrid și continuă la echipă pe o sumă mai mare, se transferă în această vară sau pleacă gratis anul viitor.

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El vine după o perioadă plină, în care a evoluat alături de Brazilia la Campionatul Mondial din această vară. La competiția câștigată de Spania, naționala sud-americană s-a oprit în optimi, unde a fost eliminată cu 1-2 de Norvegia lui Erling Haaland.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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