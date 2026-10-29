Agitație mare înainte de Gloria Bistrița – FCSB! Fanii au luat cu asalt stadionul, însă mulți riscă să nu prindă startul. Video

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FCSB continuă să umple stadioanele atunci când joacă în provincie, iar acest lucru se va întâmpla și la meciul cu Gloria Bistrița din etapa a 2-a a fazei grupelor Cupei României Betano. Stadionul cu o capacitate de 7.800 de locuri va fi plin, iar fanii au luat cu asalt intrările cu o oră înaintea partidei.

Oamenii au luat cu asalt intrările de pe stadionul „Jean Pădureanu”

Pe lângă faptul că, statistic, FCSB este cea mai iubită echipă din România, cu un număr uriaș de fani atât în București, dar mai ales în provincie, venirea lui Reghecampf a adus din nou un farmec aparte echipei. După trei victorii consecutive în primele trei meciuri și după succesul categoric din derby-ul cu Rapid, FCSB va avea parte de o asistență numeroasă și în partida din Cupa României Betano.

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În etapa a 2-a, roș-albaștrii o întâlnesc pe Gloria Bistrița, formație ce ocupă locul 11 în liga secundă din România, iar fanii bistrițeni deja sunt pregătiți de duelul cu formația din SuperLiga. Stadionul „Jean Pădureanu” este prea mic pentru câți oameni și-ar fi dorit să vină la meci. care este programat joi, de la ora 21:30. Miile de fani s-au prezentat la stadion cu mai bine de o oră înaintea startului partidei, însă chiar și așa intrările s-au aglomerat foarte tare și mulți fani riscă să nu fie la locurile lor atunci când arbitrul va da startul partidei.

Cum arată clasamentul Grupei C, din care fac parte Gloria Bistrița și FCSB

, iar înainte de acest meci gazdele ocupă ultima poziție, în timp ce roș-albaștrii se află pe poziția secundă, cu un golaveraj foarte bun după victoria la scor împotriva celor de la FC Argeș. Cu un rezultat pozitiv, formația lui Reghecampf ar urca pe prima poziție, în timp ce Gloria Bistrița își poate păstra șanse la calificare doar printr-o victorie.

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Spre deosebire de alți ani, FCSB a prins o grupă mult mai accesibilă și are foarte multe șanse să depășească pentru prima dată de la introducerea noului format faza grupelor. Având în vedere că situația din campionat nu le permite să neglijeze Cupa României, formația antrenată de Reghecampf tratează competiția serios. Din Grupa C mai fac parte echipele FC Bihor, Csikszereda, FC Argeș, Corona Brașov și Gloria Bistrița. Pe lângă meciul din această seară, roș-albaștrii vor mai întâlni și echipa din Miercurea Ciuc. Clasamentul înaintea acestui meci arată în felul următor:

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FC Bihor – 4 puncte (2 meciuri, golveraj +1) FCSB – 3 puncte (1 meci, golaveraj +5) Csikszereda – 3 puncte (2 meciuri, golaveraj +1) FC Argeș – 3 puncte (2 meciuri, golaveraj -2) Corona Brașov – 1 punct (2 meciuri, golaveraj -3) Gloria Bistrița – 0 puncte (1 meci, golaveraj -2)