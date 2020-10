Aglomerație la sfințirea unei biserici din Galați. Preoții n-au purtat mască

Chiar dacă România se confruntă cu o explozie de cazuri de COVID 19, mai mulți credincioși din Galați n-au respectat regulile impuse de autorități și s-au îngrămădit la sfințirea unei biserici.

Poliţiştii şi jandarmii au blocat traficul pe stradă şi s-au chinuit să-i țină pe oameni la distanță. Aproximativ 300 de persoane s-au strâns pentru acest eveniment.

Unii credincioşi au intrat pe rând în biserică să sărute icoanele, iar preoții n-au purtat mască în timpul slujbei.

S-au aplicat amenzi. 10 dintre enoriaşi au primit sancțiuni pentru nerespectarea regulilor. În Galaţi, în prezent, sunt interzise adunările în aer liber care depășesc 100 de persoane.

Serviciul de Ambulanță Județean Galați a rămas fără 19 angajați. Este vorba despre asistenți și ambulanțieri care fuseseră angajați, prin detașare, la începutul pandemiei.

„Noi și înainte o duceam prost, cu atât mai mult acum când avem numeroase cazuri de Covid. Lor le-au expirat contractele pe 5 octombrie, am pierdut 19 oameni care acopereau patru echipaje. Am solicitat rezolvarea problemei la București, suntem într-o situație foarte dificilă, cazurile de Covid ne-au îngreunat foarte mult activitatea”, a declarat SAJ Galați, Mihai Polinschi, conform mediafax.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Galaţi a primit duminică încă 75 de rezultate pozitive în urma testărilor pentru depistarea coronavirusului. Numărul total al gălățenilor infectați cu COVID-19 a ajuns la 4.915. În ultimele 24 de ore, au fost raportate încă trei decese.

Nelu Tătaru a vorbit astăzi despre pelerinajul de la Iași și restricțiile necesare pentru credincioși.

“Să se gândească că avem o sărbătoare religioasă într-un context pandemic. Tot ceea ce a însemnat acest an a însemnat un an diferit faţă de ceilalţi ani atât ca sărbători pascale, ca Rusalii, vacanţe, început de an, ca şcoală în general. Haideţi să gândim că trebuie să adaptăm acest pelerinaj la pandemie şi nu pandemia la pelerinaj. Să ne gândim totuşi la cei care sunt în spitale, la cei care şi-au pierdut viaţa şi la corpul medical. Suntem acolo, şi noi avem credinţa în suflet, cu toţii o avem, toţi ne rugăm şi la intrarea în schimb şi la ieşirea din schimb şi pentru cei care îi îngrijim”, a spus duminică ministrul Sănătăţii

