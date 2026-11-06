Sport

Agonia prin care a trecut familia lui Jesus de Miguel. Tatăl fotbalistului a văzut totul la televizor

Alexa Serdan
06.11.2026 | 17:29
Agonia prin care a trecut familia lui Jesus de Miguel Tatal fotbalistului a vazut totul la televizor
Unde era tatăl lui Jesus de Miguel când acesta era lovit de portarul echipei adverse. Sursa foto: Instagram.com
Drama cu care se confruntă rudele lui Jesus de Miguel, după moartea prematură a jucătorului. Tatăl lui a fost martor la tragedie din fața micului ecran.
ADVERTISEMENT

Familia lui Jesus de Miguel a trecut printr-o agonie de la vederea fotbalistului căzut pe teren până la final. Un apropiat a povestit că tatăl fotbalistului a văzut totul la televizor și a plecat imediat spre Tenerife.

Drama rudelor lăsate în urmă de Jesus de Miguel

Jesus de Miguel (30 ani) a produs o mare suferință în sânul familiei sale. Fotbalistul care evolua în liga a doua spaniolă, pentru CD Tenerife, a lăsat un gol imens în sufletele celor dragi. Proprietarul formației pentru care juca a făcut, însă, un gest de milioane pentru fiica regretatului sportiv, care are doar un an și câteva luni.

ADVERTISEMENT

Micuța a fost pe stadion alături de mama sa, Maria, dar e prea mică să înțeleagă situația. Din păcate, va creștere fără figura paternă. Potrivit Daily Mail, iubita regretatului jucător a fost singură la spital, în timp ce tatăl acestuia a văzut totul din fața televizorului. Acesta a urmărit coliziunea îngrozitoare și nu a putut să facă nimic.

Bărbatul a fost șocat de cele observate pe micile ecrane și a plecat în fugă de acasă. A plecat spre Tenerife instant pentru a fi aproape de atacant, dar și de partenera acestuia. Un vecin al părinților lui Jesus De Miguel, care locuiește în Navahermosa, a declarat pentru „Y ahora Sonsoles” că tatăl său „a început să plângă”.

ADVERTISEMENT
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit...
Digi24.ro
Un hoț român a adormit în casa pe care a jefuit-o. S-a trezit cu cătușele puse la mâini de către carabinieri

De asemenea, un prieten apropiat al fotbalistului, Fernando Roman, care joacă pentru echipa spaniolă Talavera a explicat că nu urmărea meciul de luni, 2 noiembrie. A fost informat de iubita sa că sportivul a fost accidentat de portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono. Mărturia lui este una extrem de emoționantă, precizând că apoi a luat apoi legătura cu Maria, iubita lui Jesus De Miguel, care se afla la stadion împreună cu fiica lor de un an, Carla. A mai dezvăluit că tânăra a fost „foarte afectată” de această tragedie. Ulterior, ei i s-au alăturat părinții sportivului, care au mers direct la spital, unde tânărul era deja la terapie intensivă.

ADVERTISEMENT
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile...
Digisport.ro
Marea campioană și-a ales un partener mult mai tânăr și a dat cărțile pe față

Omagiul adus de prietenul lui Jesus de Miguel

Fernando Roman i-a adus un omagiu lui Jesus de Miguel printr-o postare în mediul online. După interviul pe care l-a acordat în emisiunea „Vamos a Ver” a scris un mesaj în care a mărturisit că regretatul atacant a adus fericire celor din preajma sa. A reflectat la prietenia cu acesta, precizând că nu-i vine să creadă că a murit la doar 30 de ani. „Prietenul meu… Nu-mi vine să cred că nu mai ești… Nici nu-ți dai seama cât de mult o să-mi lipsești. Nu te consideram doar un prieten, te consideram un membru al familiei mele. Ai fost mereu acolo să mă ajuți când treceam prin momente grele — mi-ai fost alături în cele mai grele momente ale mele.

ADVERTISEMENT

Mulți oameni nu te-au cunoscut cu adevărat, dar, având în vedere că te-am cunoscut, pot spune că ai fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am avut vreodată în viața mea: modest, harnic, niciodată genul care să caute necazuri”, a notat acesta pe rețelele de socializare. Fernando Roman a ținut să mai adauge că Jesus de Miguel a fost „un om cu adevărat bun”.

Discurs naționalist al lui Adi Mutu după scandalul rasist provocat de albanezii de...
Fanatik
Discurs naționalist al lui Adi Mutu după scandalul rasist provocat de albanezii de la Egnatia: „Sunt patriot și mă deranjează că ne fac țigani!”
AI avertizează Universitatea Craiova! Cum au reușit, de fapt, oltenii să adune 7...
Fanatik
AI avertizează Universitatea Craiova! Cum au reușit, de fapt, oltenii să adune 7 puncte în Conference League
Suporterii Rapidului, doar în „cușcă” la meciul cu Farul! Gică Popescu le-a interzis...
Fanatik
Suporterii Rapidului, doar în „cușcă” la meciul cu Farul! Gică Popescu le-a interzis accesul în alte zone ale stadionului
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Un finanțator din SuperLiga ar avea mai mulți bani decât Gigi Becali, Dan...
iamsport.ro
Un finanțator din SuperLiga ar avea mai mulți bani decât Gigi Becali, Dan Șucu și Mihai Rotaru la un loc: 'De unde vin?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!