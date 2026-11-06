Agonia prin care a trecut familia lui Jesus de Miguel. Tatăl fotbalistului a văzut totul la televizor

ADVERTISEMENT

Familia lui Jesus de Miguel a trecut printr-o agonie de la vederea fotbalistului căzut pe teren până la final. Un apropiat a povestit că tatăl fotbalistului a văzut totul la televizor și a plecat imediat spre Tenerife.

Drama rudelor lăsate în urmă de Jesus de Miguel

Jesus de Miguel (30 ani) a produs o mare suferință în sânul familiei sale. Fotbalistul care evolua în liga a doua spaniolă, pentru CD Tenerife, a lăsat un gol imens în sufletele celor dragi. Proprietarul formației pentru care juca a făcut, însă, un , care are doar un an și câteva luni.

ADVERTISEMENT

Micuța a fost pe stadion alături de mama sa, Maria, dar e prea mică să înțeleagă situația. Din păcate, va creștere fără figura paternă. Potrivit , iubita regretatului jucător a fost singură la spital, în timp ce tatăl acestuia a văzut totul din fața televizorului. Acesta a urmărit coliziunea îngrozitoare și nu a putut să facă nimic.

Bărbatul a fost șocat de cele observate pe micile ecrane și a plecat în fugă de acasă. A plecat spre Tenerife instant pentru a fi aproape de atacant, dar și de partenera acestuia. Un vecin al părinților lui Jesus De Miguel, care locuiește în Navahermosa, a declarat pentru „Y ahora Sonsoles” că tatăl său „a început să plângă”.

ADVERTISEMENT

De asemenea, un prieten apropiat al fotbalistului, Fernando Roman, care joacă pentru echipa spaniolă Talavera a explicat că nu urmărea meciul de luni, 2 noiembrie. A fost informat de iubita sa că sportivul a fost accidentat de portarul echipei FC Andorra, Jesus Owono. , precizând că apoi a luat apoi legătura cu Maria, iubita lui Jesus De Miguel, care se afla la stadion împreună cu fiica lor de un an, Carla. A mai dezvăluit că tânăra a fost „foarte afectată” de această tragedie. Ulterior, ei i s-au alăturat părinții sportivului, care au mers direct la spital, unde tânărul era deja la terapie intensivă.

ADVERTISEMENT

Omagiul adus de prietenul lui Jesus de Miguel

Fernando Roman i-a adus un omagiu lui Jesus de Miguel printr-o postare în mediul online. După interviul pe care l-a acordat în emisiunea „Vamos a Ver” a scris un mesaj în care a mărturisit că regretatul atacant a adus fericire celor din preajma sa. A reflectat la prietenia cu acesta, precizând că nu-i vine să creadă că a murit la doar 30 de ani. „Prietenul meu… Nu-mi vine să cred că nu mai ești… Nici nu-ți dai seama cât de mult o să-mi lipsești. Nu te consideram doar un prieten, te consideram un membru al familiei mele. Ai fost mereu acolo să mă ajuți când treceam prin momente grele — mi-ai fost alături în cele mai grele momente ale mele.

ADVERTISEMENT

Mulți oameni nu te-au cunoscut cu adevărat, dar, având în vedere că te-am cunoscut, pot spune că ai fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am avut vreodată în viața mea: modest, harnic, niciodată genul care să caute necazuri”, a notat acesta pe rețelele de socializare. Fernando Roman a ținut să mai adauge că Jesus de Miguel a fost „un om cu adevărat bun”.