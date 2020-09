Agresorul lui Dumitru Dragomir lovește din nou. S-a luat și de Ioan Niculae. Video

Agresorul lui Dumitru Dragomir lovește din nou. După ce fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost agresat verbal în urmă cu fix o săptămână, a venit rândul patronului de la Astra Giurgiu să fie confruntat de același protestatar.

Ioan Niculae, patronul echipei din Liga 1 Astra Giurgiu, a trebuit să meargă astăzi la Curtea de Apel București, acolo unde a avut loc un nou termen al procesului în care a primit o condamnare de 3 ani și 6 luni de închisoare, în faza de fond.

Niculae a contestat decizia judecătorilor, și a cerut anularea unor interceptări considerate a fi probe esențiale în dosarul său. Patronul Astrei a mai fost condamnat la închisoare în 2015, într-un alt dosar.

Patronul Astrei Giurgiu s-a prezentat în această după-amiază la Curtea de Apel București, iar după încheierea ședinței la care a trebuit să ia parte, a fost confruntat de un protestatar.

Protestatarul Marian Tivilic Moroșanu, poreclit „Ceaușescu” a transmis live pe Facebook întâlnirea cu Niculae și i-a făcut acestuia o introducere deloc măgulitoare înainte de ieșirea din sediul instituției:

„Sunt la Curtea de Apel București, de unde o să iasă cât de curând unul dintre foștii securiști bătăuși, Ioan Nicuale. Cel care s-a îmbogățit după 89 prin furt, cel care a furat din Comerțul Exterior, pentru care a lucrat înainte de 89.

O să arăt acum unul dintre foștii securiști bătăuși. Ia uitați aici un fost securist, Ioan Niculae, tovarășul maior de Securitate, Ioan Niculae”, a spus Moroșanu.

Protestatarul a mers apoi alături de patronul Astrei pe stradă și i-a adresat diferite întrebări retorice, pline de acuzații precum săvârșirea de evaziune fiscală și violențe.

„Față de tine eu am muncit mult, nu am stat pe străzi să fac prostii. De dimineață până noaptea am muncit. Ai grijă că tu faci o infracțiune acum. Habar n-ai, nu știi ce vorbești. Jignești oamenii. M-a dus capul, iar tu stai pe străzi”, a replicat Niculae.

Patronul Astrei, care a fost recent criticat aspru și de impresarul Giovanni Becali, care l-a numit „miliardar închipuit” și a spus că despre el că are „niște apucături din-astea, din Evul Mediu”.

Același protestatar a intrat în conflict și cu Dumitru Dragomir

Se poate spune că agresorul lui Dumitru Dragomir lovește din nou, după ce același Moroșanu l-a întâmpinat și pe fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, la ieșirea acestuia din sediul televiziunii B1TV, în urmă cu fix o săptămână.

Între protestatar și Dragomir a izbucnit un conflict pe care fostul șef al LPF l-a explicat în exclusivitate pentru FANATIK:

„Le-am dat o lecție de marketing cum n-a existat până acum. Cum să fug eu din fața unui nebun?! Înseamnă că nu sunt Dumitru Dragomir! Lumea ce ar crede despre mine: «Uite, mă, fuge și ăsta ca ăilalți, și se mai dădea leu!». Niciodată nu am fugit din fața contestatarilor! Pentru că am avut întotdeauna argumente să-i contrazic

Am stat în fața nebunului să-l liniștesc, că pe nebuni trebuie să-i liniștești. L-am lăsat să mă jignească, l-am lăsat să mă agreseze, n-am vrut să-i dau bătaie, că aveam în fața mașinii mele o altă mașină cu patru body-guarzi, nici nu trebuia să mă apăr eu, mă apărau ei, că pentru asta îi plătesc, să mă apere de nebuni. Uitați-vă doar acum, e plină lumea de astfel de specimene.

Totul a fost calculat, totul a fost regizat, dar mie mi-a convenit pentru că am transformat incidentul într-un marketing formidabil în favoarea mea. Lumea a văzut de ce sunt în starea opozanții doamnei Firea”, a declarat Dragomir.

Conform ziare.com, procesul în care este judecat Ioan Niculae se apropie de final, iar termenul de astăzi a avut ca obiectiv judecarea unei contestații prin care omul de afaceri cere retragerea unor probe esențiale din dosar. Acestea sunt reprezentate de interceptările realizate de SRI.