Ahmed Bani a vorbit despre transfer după Dinamo – U Craiova 2-1. „Orice jucător își dorește să meargă în străinătate”. Video

Dinamo are un început de senzație în Superliga României. Bucureștenii au terminat meciul în 9 oameni, însă echipa lui Zejko Kopic a rezistat incredibil și a obținut 3 puncte.

Dinamo, o nouă victorie în Superliga. „Câinii” urcă pe locul doi

a început cum nu se putea mai bine pentru Dinamo. Ahmed Bani a deschis scorul după numai 30 de secunde, iar Selmani a dublat diferența până la pauză. În partea a doua, oltenii au visat la o revenire după golul lui Kojlić, însă scorul final a rămas 2-1 pentru bucureșteni.

Ahmed Bani: „ Am luptat cu inima. Ne bucurăm”

La finalul meciului, Ahmed Bani, marcatorul primului gol, s-a declarat extrem de încântat de faptul că a reușit să își ajute echipa marcând un gol. De asemenea, atacantul speră ca forma „câinilor” să continue și ca la finalul campionatului să fie cât mai sus în clasament.

„Mă bucur că am înscris în apropierea zilei mele de naștere. Sunt fericit că am și câștigat. Sunt foarte, foarte bucuros că s-a întâmplat asta. M-am bucurat că am înscris.

A fost un meci foarte greu împotriva unei echipe care ne-a pus probleme. Ne pare rău de acele cartonașe. E important că am luat punctele în această seară. Am încercat să ne facem datoria pe teren.

A fost o atmosferă incendiară și chiar ne-au împins de la spate. Este dificil. Ne-am apărat exemplar. Am luptat cu inima. Ne bucurăm. Suntem la început de campionat și vedem când se va trage linia. Încercăm să câștigăm toate meciurile și vom vedea. O să încercăm să îndreptăm greșelile”, a declarat Ahmed Bani la finalul meciului.

Rămâne Bani la Dinamo? Ce răspuns a dat fotbalistul

Acesta a vorbit și despre un posibil transfer. Ahmed Bani a declarat că în acest moment este cu gândul doar la Dinamo, însă nu a negat că și-ar dori ca în viitorul apropiat să facă pasul într-un campionat din afara țării.

„Sunt încă la Dinamo, îmi fac datoria aici și sunt fericit. Nu vreau să comentez. Normal că orice jucător își dorește să meargă în străinătate și să facă performanță. Momentan sunt la Dinamo și sunt fericit”, a adăugat fotbalistul.

Miercuri seara, Dinamo va da piept cu FC Voluntari în playoff-ul Cupei României. După acest meci, „câinii” se vor deplasa la Cluj pentru partida cu Universitatea, o altă echipă care are un început fantastic de sezon și care visează la top 6.

Andrei Bani, prima reacție după Dinamo - U Craiova, 2-1