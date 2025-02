Ahmed Bani nu s-a putut bucura de golul din Universitatea Craiova – Oțelul Galați 2-1: „Nu are niciun rost”

Ahmed Bani a înscris primul său gol în tricoul Oțelului, însă nu a reușit să schimbe soarta partidei. Oltenii s-au impus cu scorul de 2-1 și au urcat provizoriu pe prima poziție în SuperLiga României.

Ahmed Bani cu moralul la pământ după CSU Craiova – Oțelul 2-1: „Golul meu nu are niciun rost dacă nu am obținut nici măcar un punct”

Craiova a reușit să învingă formația antrenată de Ovidiu Burcă cu scorul de 2-1. Oltenii au deschis scorul prin golul lui Baiaram, iar Ahmed Bani a readus egalitatea pe tabelă 17 minute mai târziu.

ADVERTISEMENT

Bucuria gălățenilor nu a durat prea mult. La doar 4 minute de la reușita fostului atacant al lui Dinamo,

Scorul final a fost 2-1 pentru fotbaliștii lui Mirel Rădoi care au ajuns la a patra victorie consecutivă în SuperLiga României.

ADVERTISEMENT

Ahmed Bani s-a arătat dezamăgit la flash-interviul din finalul partidei din cauza faptului că golul său nu a reușit să aducă cel puțin un punct pentru Oțelul Galați.

Ahmed Bani după CSU Craiova – Oțelul Galați 2-1: „Sunt bucuros că am marcat primul gol la Oțelul, însă nu are nicio valoare”

„Suntem foarte supărați. Ăsta e fotbalul, sperăm ca din următorul meci să reușim să luăm puncte. Păcat că am luat gol imediat după ce marcasem. Vom analiza și vom vedea ce am făcut mai puțin bine și vom îndrepta greșelile.

ADVERTISEMENT

Sunt bucuros că am marcat primul gol de când am venit la Oțelul, dar din păcate nu are niciun rost dacă nu am luat nici măcar un punct.

Încerc să mă acomodez în fiecare zi și sper să fiu din ce în ce mai bine din toate punctele de vedere. Trebuie să fim mai agresivi, mai atenți, vom analiza împreună cu mister și sperăm ca data viitoare să ne descurcăm mult mai bine.

ADVERTISEMENT

Mister ne-a transmis să ținem capul sus, viața merge înainte, nu mai putem da timpul înapoi”, a spus Ahmed Bani la finalul partidei dintre CSU Craiova și Oțelul Galați.

Dupa finalul celor 90 de minute, CSU Craiova a urcat provizoriu pe primul loc, până ce contracandidatele la campionat își vor disputa meciurile din această etapă. Oțelul Galați rămâne pe locul 12, cu 29 de puncte, cu patru mai mult decât echipa de pe locul 13, Unirea Slobozia.