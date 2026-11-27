ADVERTISEMENT

România mai are o singură șansă de a-și prelungi aventura la Campionatul Mondial U17 din Qatar. „Tricolorii” trebuie să învingă Camerunul și să spere într-un joc favorabil al rezultatelor din celelalte grupe. FANATIK a apelat la inteligența artificială pentru a estima șansele de calificare ale reprezentativei țării noastre în șaisprezecimile de finală. Concluzia nu este deloc încurajatoare.

România, la mâna rezultatelor la Campionatul Mondial U17. „Tricolorii” au nevoie de o victorie cu Camerun

Două meciuri, două înfrângeri și zero goluri marcate. Acesta este bilanțul României după primele două apariții la Campionatul Mondial U17. Reprezentativa țării noastre a cedat la limită atât în fața Mexicului, cât și în fața Venezuelei, iar acum își joacă ultima șansă la calificare în confruntarea cu Camerun.

ADVERTISEMENT

. Opt dintre cele 12 echipe care vor încheia faza grupelor pe locul al treilea vor continua competiția. Pe lângă cele trei puncte puse în joc la partida cu reprezentativa africană, extrem de importantă va fi și diferența de scor. Fiecare gol marcat poate cântări enorm în clasamentul final.

Inteligența artificială a dat verdictul! Ce șanse are România să ajungă în șaisprezecimile Campionatului Mondial U17

pentru a vedea de ce rezultate ar avea nevoie România pentru a continua aventura din Qatar. Următorul pas a fost construirea unui model probabilistic cu ajutorul inteligenței artificiale, pentru a estima șansele ca scenariile favorabile reprezentativei noastre să se concretizeze.

ADVERTISEMENT

Modelul utilizează metoda Monte Carlo. Cu ajutorul inteligenței artificiale au fost realizate 1.000 de simulări ale ultimei etape. Au fost luate în calcul clasamentele grupelor, golaverajul echipelor, forța estimată a adversarilor și probabilitatea fiecărui rezultat. La finalul fiecărei simulări a fost stabilit clasamentul celor 12 echipe de pe locurile al treilea, pentru a vedea de câte ori România s-ar număra printre cele opt reprezentative calificate.

ADVERTISEMENT

Verdictul nu este deloc pe placul românilor. Reprezentativa țării noastre ar avea aproximativ 13% șanse de a ajunge în șaisprezecimile de finală. Cu alte cuvinte, o șansă din opt. Mai mult decât atât, modelul probabilistic nu o vede pe România nici măcar favorită în confruntarea cu reprezentativa africană. Probabilitatea ca „tricolorii” să obțină toate cele trei puncte este estimată la aproximativ 26%.

ADVERTISEMENT

România poate învinge Camerunul și tot să plece acasă! Cât de mult contează fiecare gol marcat

Românii nu trebuie să se mulțumească însă cu o victorie la limită. Un succes cu 1-0 în fața Camerunului ar lăsa reprezentativa țării noastre cu un golaveraj negativ. În aceste condiții, șansele de calificare ar fi de aproximativ 35%. Altfel spus, chiar și în cazul unei victorii la limită, eliminarea ar rămâne deznodământul cel mai probabil. Lucrurile se schimbă considerabil în cazul unui succes la două goluri diferență. „Tricolorii” ar scăpa de golaverajul negativ și ar avea aproximativ 65% șanse de a prinde șaisprezecimile de finală.

Rezultatul cu Camerun Probabilitatea rezultatului Șanse de calificare în acel caz Șansele de calificare Victorie la un gol diferență 14,86% 34,81% 5,17% Victorie la două goluri diferență 7,39% 65,03% 4,80% Victorie la minimum trei goluri diferență 3,81% 83,33% 3,17% Total 26,05% 50,47% 13,15%

România ar deveni una dintre favoritele la calificare de pe locul al treilea dacă ar învinge Camerunul la minimum trei goluri diferență. În acest caz, șansele ar urca la aproximativ 83%. Există însă o mare problemă. Probabilitatea ca românii să obțină o victorie atât de categorică este estimată la mai puțin de 4%.

ADVERTISEMENT

România are acum nevoie exact de ceea ce i-a lipsit în primele două meciuri de la Campionatul Mondial U17: goluri! „Tricolorii” nu au reușit să înscrie nici măcar o dată în Qatar, iar o victorie la minimum trei goluri diferență le-ar oferi cele mai mari șanse de a rămâne la Mondial.