AI a decis campioana mondială. Patru metode de predicție au indicat regina CM 2026

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Cu într-o pauză de la birou le-am dat de lucru calculatoarelor. Pe jumătate din curiozitate, pe jumătate de dragul divertismentului cu Inteligența Artificială. Ce am creat? Un model statistic antrenat pe un secol și jumătate de rezultate și un juriu de patru Inteligențe Artificiale. Patru metode, două verdicte și o lecție despre cât de puțin știm, de fapt, înainte de primul fluier.

Cine va câștiga Campionatul Mondial de Fotbal? Patru unghiuri, două verdicte

În decembrie 2025, înaintea tragerii la sorți, supercomputerul Opta livra „primul verdict”: Spania, favorită la titlu, cu 17%. Șase luni mai târziu, cu turneul la o săptămână distanță, am refăcut exercițiul. Nu cu o singură mașinărie, ci cu patru metode diferite, fiecare cu logica ei. Cele patru nu cad de acord. Și exact dezacordul lor e partea interesantă: pentru răspuns contează mai puțin modelul, fiindcă el lucrează strict cu ce alegi să-i dai de mâncare.

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Există patru moduri serioase de a răspunde la întrebarea „cine câștigă Mondialul”, iar fiecare se uită, de fapt, la altceva:

1. Casele de pariuri. Banii agregați ai milioanelor de pariori sunt cea mai eficientă „mașină de procesat informație” din fotbal. La începutul lui iunie 2026, Spania (+450) și Franța (+480) sunt cap la cap, Anglia (+650) e a treia, iar Argentina, campioană en-titre, stă la +900.

2. Supercomputerul Opta. Un model statistic care pornește de la cotele caselor de pariuri și de la propriile clasamente de forță (Power Rankings), apoi rulează turneul de 10.000 de ori.

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3. Modelul nostru statistic. Construit de la zero, exclusiv din rezultate, fără să arunce o privire spre cote. 50.000 de simulări.

4. Experimentul cu patru AI. Patru inteligențe artificiale (ChatGPT, Gemini, Claude, Grok) au notat cele 48 de echipe de la 0 la 100, iar același motor de simulare a jucat turneul de 1.000 de ori pentru fiecare set de note.

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Pe scurt: cum „gândește” modelul nostru

Putere. Fiecare națională are un punctaj care urcă atunci când bate adversari tari și coboară când pierde, exact ca ratingul de la șah.

Fiecare națională are un punctaj care urcă atunci când bate adversari tari și coboară când pierde, exact ca ratingul de la șah. Goluri. Din zeci de mii de meciuri internaționale, modelul a învățat câte goluri marchează, în medie, o echipă împotriva alteia.

Din zeci de mii de meciuri internaționale, modelul a învățat câte goluri marchează, în medie, o echipă împotriva alteia. Valoarea lotului. Cât face echipa pe piața transferurilor (Transfermarkt): un indiciu rapid de calitate a jucătorilor.

Cât face echipa pe piața transferurilor (Transfermarkt): un indiciu rapid de calitate a jucătorilor. Simularea. Calculatorul joacă apoi tot turneul, din grupe până în finală, de 50.000 de ori, și numără de câte ori ridică fiecare echipă trofeul. De acolo ies procentele.

Spania sau Argentina, cine va fi noua campioană mondială? De ce nu se înțeleg cele 4 modele de predicție

Cele patru metode se împart în două tabere, și nu din întâmplare. Piața și Opta o pun pe Spania în frunte fiindcă respiră același aer: cotele caselor de pariuri. Opta își calculează probabilitățile pornind chiar de la cote, așa că va semăna mereu cu piața. De asta nu discutăm despre coincidențe, ci despre trăsături de proiectare.

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Modelul nostru o urcă pe Argentina pe primul loc, cu 20%, fiindcă ignoră cu bună știință cotele și se uită doar la rezultate. Totul ține de ce pui în model: forma și banii pariorilor o ridică pe Spania, istoricul rezultatelor o ridică pe Argentina. Niciuna dintre cele două imagini nu e „greșită”. Sunt răspunsuri la întrebări ușor diferite.

Partea cu adevărat ciudată: cele patru Inteligențe Artificiale ajung tot la Argentina. Trei din patru o aleg campioană, dar pe un drum complet diferit, prin „intuiția de fotbal” codificată în notele lor. Două lumi care nu comunică între ele, datele istorice și modelele de limbaj, arată în aceeași direcție, în timp ce pariorii profesioniști merg ferm pe Spania.

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Piața și Opta pariază pe Spania. Datele istorice și cele patru Inteligențe Artificiale spun Argentina. Cineva se înșală, iar răspunsul vine pe 19 iulie, la MetLife”

Cât de sigur poți fi de cele 4 modele de predicție? Capcana încrederii

Dincolo de cine e favorită, metodele diferă spectaculos prin cât de convinse sunt de propriul verdict. Aici se ascunde adevărata poveste.

Casele de pariuri și Opta sunt cumpătate: 16-18% pentru favorită e o cifră sănătoasă la un turneu cu 48 de echipe, unde până și cea mai bună națională pleacă, statistic, cu o șansă din șase. Modelul nostru e mai tranșant – 20% pe Argentina, o încredere mare pe care merită s-o iei cu o doză de prudență. La capătul celălalt, cele patru inteligențe artificiale sunt cele mai timide: favorita lor adună doar 9%, iar șansele se împrăștie aproape egal între opt și zece echipe. Inteligențele artificiale se feresc de un verdict ferm, exact ca atunci când le ceri o părere în chat și primești, politicos, „depinde”.

Ce înseamnă, de fapt, „științific”

Aici e granița dintre un titlu de tip „supercomputerul a vorbit” și un model în care chiar poți avea încredere. Ce face interesant modelul nostru este faptul că a fost verificat pe trecut. L-am pus să „prezică” Mondialele din 2014, 2018 și 2022, folosind exclusiv meciurile dinaintea fiecărui turneu, fără să tragă cu ochiul la ce avea să se întâmple. Apoi i-am notat predicțiile cu reguli stricte de punctaj.

Rezultatul testului: la fiecare ediție, modelul bate „moneda”. A adoptat varianta naivă care dă tuturor echipelor șanse egale. Pe românește, are pricepere reală, nu doar cifre frumoase. În plus, verdictul final nu e o medie simplă: fiecare submodel cântărește mai mult sau mai puțin, după cât de bine s-a descurcat la teste, iar un raport separat arată exact unde se ceartă modelele între ele (cel mai aprins, pe Franța).

Nimic din toate astea nu încape într-un titlu de genul „AI-ul a ales”. Și exact asta desparte o prognoză serioasă de o ghicitoare cu lustru de tehnologie.

Ce am învățat din comparație

Față de modelul Opta din decembrie: aceeași familie de unelte (un model statistic plus multe simulări), dar Opta pornește de la cote, deci rămâne lipit de piață, și livrează o singură cifră: Spania 17%, apoi 16,1%. Noi pornim de la date brute, arătăm întreaga distribuție, plus incertitudinea și testele pe trecut. Suntem de acord pe „marile puteri”, dar ne despărțim fix la favorită.

Față de experimentul cu patru AI: motorul de simulare e exact același pe care l-am construit. Se schimbă doar „creierul” care notează echipele. La varianta cu LLM-uri, creierul e părerea modelelor de limbaj, iar rezultatul iese plat – Argentina prima la mustață. Aici, creierul sunt datele și valorile de piață, iar rezultatul iese tranșant – Argentina detașată. Două creiere diferite pe același motor și, până la urmă, aceeași campioană: un indiciu că răspunsul e mai robust decât pare.

Verdictul: prudență, nu certitudine

Patru metode, două favorite, o singură certitudine: nimeni nu e sigur. Până și cea mai îndrăzneață prognoză dă favoritei doar o șansă din cinci. Formatul cu 48 de echipe iartă mult — o favorită notată cu 89 din 100 poate pica încă din grupe, în una din nouă încercări. Spania pleacă cu cel mai mare capital de încredere din piață și de la Opta; Argentina e aleasă de date și de inteligențele artificiale deopotrivă. Dacă vrei un singur nume, datele spun Argentina. Dacă vrei să fii de partea banilor, spune Spania.

Calculatoarele și-au spus părerea. Mingea e, ca întotdeauna, rotundă.

Cum a fost făcută comparația

„Modelul statistic” este un program propriu, deschis și reproductibil: un punctaj de forță de tip Elo calculat din aproape 49.000 de meciuri internaționale, două modele de goluri (Dixon–Coles) și valoarea de piață a loturilor (Transfermarkt), combinate într-un verdict cântărit după performanța la testele pe Mondialele 2014, 2018 și 2022. Cifrele Opta sunt din analiza publică The Analyst (10.000 de simulări, cote plus clasamente de forță). Cotele caselor de pariuri sunt de la începutul lui iunie 2026 (probabilități deduse din cote, cu marjă). Experimentul cu patru AI folosește același motor de simulare, cu echipele notate de la 0 la 100 de ChatGPT (gpt-oss), Gemini (Gemma), Claude și un înlocuitor pentru Grok (DeepSeek-R1). Grupele respectă tragerea oficială FIFA. Conținut demonstrativ. NU constituie sfat de pariere!