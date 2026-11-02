AI a decis: ce șanse mai are FCSB la titlu! Procent dezastruos pentru Gigi Becali

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ChatGPT, dur cu echipa patronată de Gigi Becali. Instrumentul de Inteligență Artificială a generat un proces infim ca FCSB să câștige titlul în SuperLiga în sezonul 2026-2027.

FCSB, sub 1% șanse la titlu după calculele AI

. Elevii lui Laurențiu Reghecampf (51 ani) au fost taxați de Jovo Lukic (27 ani). Atacantul bosniac a profitat de centrarea perfectă a lui Issouf Macalou (27 ani) și l-a învins pe Ștefan Târnovanu (26 ani) din a doua încercare.

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Înfrângerea a coborât-o pe FCSB pe locul 7, cu 2 puncte mai puțin decât Farul Constanța, ocupanta poziției a șasea, iar distanța față de locurile fruntașe, ocupate de Dinamo, Universitatea Craiova și Rapid s-a mărit. Așa că, am chestionat Inteligența Artificială pentru a vedea ce șanse are echipa patronată de Gigi Becali pentru a câștiga titlul. ChatGPT este de părere că FCSB are sub 1% șanse să câștige titlul în sezonul 2026-2027.

„FCSB mai are șanse reale din punct de vedere matematic să câștige titlul, dar înfrângerea cu U Cluj, 0-1, o pune într-o situație foarte dificilă. Campioana a rămas la 21 de puncte după 14 etape, la 12 puncte de liderul Dinamo și la 11 de Universitatea Craiova.

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Verdictul meu: titlul rămâne posibil, dar FCSB nu mai este în poziția unei favorite. Are nevoie de un parcurs foarte bun în restul sezonului regulat și de rezultate favorabile în meciurile rivalelor. Nu există suficiente date pentru a atribui responsabil un procent exact șanselor la titlu. După eșecul cu U Cluj, 0-1, procentul actualizat ar putea fi chiar sub 1%, însă este o estimare pur orientativă”, a fost verdictul dat de ChatGPT.

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Același procent a fost emis și de Football Meets Data. Platforma de analiză statistică a fotbalului, specializată în estimarea probabilităților pentru diferite competiții, a evaluat-o pe FCSB tot cu 1% șanse de a câștiga campionatul. Marea favorite la titlu ar fi Universitatea Craiova, cu 45% șanse, urmată de Dinamo (35%), Rapid (9%) și U Cluj (9%).

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FCSB, șanse de 25-30% să intre în play-off

Eșecul de pe Cluj Arena a îndepărtat-o pe FCSB și de primul obiectiv: accederea în play-off. Înfrângerea a coborât gruparea roș-albastră pe locul 7, cu 21 de puncte acumulate în 14 etape. Poziția a șasea, ultima care duce în play-off, este ocupată de Farul Constanța, cu 2 puncte mai mult decât FCSB.

De data aceasta, pronosticul oferit de ChatGPT este mai încrezător decât acela generat la câștigarea campionatului. Mai precis, Inteligența Artificială este de părere că șansele ca să se califice în play-off sunt de 25-30%.

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„După înfrângerea cu U Cluj, scor 0-1, estimez că FCSB are în jur de 25-30% șanse să prindă play-off-ul SuperLigii. Este o apreciere orientativă, nu un procent calculat de un model statistic”.