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FCSB trece printr-o perioadă complicată, fără prea multă inspirație în fața porții, iar obiectivul principal al formației patronate de Gigi Becali, în acest moment, este accederea în play-off. Pentru a reduce din diferența uriașă față de primul loc și pentru a reintra în lupta pentru locurile de cupe europene, roș-albaștrii au nevoie de schimbări majore în iarnă.

AI a identificat trei posturi prioritare pentru FCSB!

FANATIK a analizat situația actuală a fostei campioane a României cu ajutorul AI-ului, iar concluziile indică faptul că FCSB nu are nevoie de o reconstrucție totală în iarnă, ci doar aducerea a trei jucători pe posturi- cheie. Trei poziții sunt considerate prioritare în acest moment, în special în zona centrală a terenului și în ofensivă, acolo unde FCSB nu a mai arătat creativitatea, echilibrul și eficiența din sezoanele precedente.

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AI-ul consideră că formația lui Laurențiu Reghecampf are neapărat nevoie de doi jucători: un mijlocaș central ofensiv (număr 10) și un atacant central (număr 9). De ce? Pentru că FCSB a dat impresia, mai ales în ultimele partide, că capabil să scoată un jucător din joc sau care să livreze o pasă luminoasă, care să dea peste cap așezările adverse. Așa cum era în trecut Darius Olaru. Sau chiar Florin Tănase.

De asemenea, degeaba ai un „dirijor”, dacă nu ai și un vârf-golgheter. FCSB are nevoie de un număr 9, pe care să te poți baza că va înscrie cel puțin 10-15 goluri într-un sezon competițional. Un fotbalist care să speculeze cât mai bine ocaziile create de colegii săi. În acest moment, însă, FCSB a legat patru meciuri consecutive oficiale fără gol marcat! Ceea ce arată o lipsă totală de inspirație în treimea adversă.

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Un nou jucător lângă Muhar?

Surprinzător sau nu, AI recomandă și un mijlocaș central, cel mai probabil lângă Karlo Muhar. Un fotbalist capabil să penduleze între defensivă și ofensivă, cu un nivel bun de tehnică, care să-ți ofere siguranță. Ceea ce nu se întâmplă în acest moment cu Ofri Arad sau Eddy Gnahore.

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Al patrulea transfer este legat de modul în care FCSB va gestiona situația celor 13 jucători străini pe care îi poate înscrie pe lista de SuperLigă. Dacă va fi nevoie să se renunțe la unul dintre fundași – Ronny Labonne sau Dylan Batubinsika – staff-ul va fi nevoit să-i aducă un înlocuitor autohton.

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Nr. Prioritate Postul vizat Ce plus trebuie să aducă 1. Critică Mijlocaș ofensiv/Nr. 10 Un jucător capabil să primească mingea între linii, să întoarcă jocul și să creeze superioritate în treimea adversă (locul lăsat gol de plecarea lui Olaru și lipsa de legătură de la Pitești). 2. Critică Atacant central (Nr.9) Un vârf mobil și letal în careu, care să transforme presiunea în goluri și să garanteze 10–15 reușite pe retur/play-off, fără să depindă exclusiv de improvizații în bandă. 3. Ridicată Mijlocaș central (box-to-box/coordonator) Un profil care să lege faza defensivă de atac, să dea tempou și să mențină intensitatea pe parcursul întregului meci (în acord și cu nevoile de mijloc semnalate în jurul băncii tehnice). 4. Condiționată Fundaș lateral/central (doar dacă pleacă cineva) Are sens doar în tandem cu eliberarea unui loc pe lista de străini sau cu o vânzare/împrumut, pentru a nu aglomera inutil posturi deja acoperite numeric.

Becali vrea „aripă” dreapta, AI-ul sugerează mijlocaș central

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a declarat că are de gând să aducă câțiva jucători foarte valoroși la echipă, în iarnă, acolo unde acesta simte că echipa este vulnerabilă.

Omul de afaceri este în asentimentul AI-ului, cu o singură diferență: acesta , în timp ce Inteligența Artificială ar căuta întăriri pentru centrul terenului.

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Un prim jucător a venit. , însă acesta este considerat un jucător de lot, nicidecum un fotbalist pe care să-ți bazezi toate speranțele.

„Noi n-avem atacant, număr 10 și bandă dreaptă, că Miculescu nu prea mai e. Noi avem nevoie de acești trei jucători, dacă-i avem, se schimbă totul la 180 de grade. Așa am analizat-o eu acum”, a spus Gigi Becali după FC Argeș – FCSB, scor 0-0.

Analiza AI amintește de o altă declarație a lui Gigi Becali, din urmă cu câteva săptămâni, când acesta susținea că, pe lângă atacantul și mijlocașul ofensiv, și-ar mai dori și un mijlocaș central, plus un fundaș dreapta.

„Mă gândesc că dacă iau un fundaș dreapta, un decar, un 9 și un 6, o să fie mult mai bine”, spunea Gigi Becali la un moment dat.

Cu siguranță, ultimul cuvânt în această situație îl are omul cu banii, Gigi Becali. Rămâne de văzut cum va gestiona afaceristul următoarea perioadă și dacă va schimba din temelii lotul sau dacă va opera doar câteva mutări considerate de maximă prioritate.