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Inteligența Artificială s-a pronunțat cu privire la cel mai important trofeu individual din fotbal: Balonul de Aur. AI a ales un câștigător pentru ediția din 2026, dar și pentru premiul special: Balonul de Aur al tuturor timpurilor.

AI îl dă câștigător pe Lamine Yamal la Gala Balonului de Aur 2026

Gala Balonului de Aur din acest an este mai previzibilă ca niciodată. În ultimele două decenii, bătălia dintre Cristiano Ronaldo (41 ani) și Lionel Messi (39 ani) a acaparat trofeul, iar în funcțiile de performanțele celor doi se preconiza un câștigător. De asta, pentru a surprinde totul, .

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Pentru această ediție, ChatGPT îl dă câștigător pe Lamine Yamal (19 ani) în fața lui Harry Kane (33 ani). Asistentul de Inteligență Artificială consideră că performanțele cu naționala Spaniei la Campionatul Mondial cântăresc mai mult decât cifrele individuale ale atacantului englez.

„Harry Kane este favoritul caselor de pariuri pentru câștigarea Balonului de Aur 2026, dar Lamine Yamal rămâne principalul său rival.

Kane are avantajul cifrelor individuale și este favorit la casele de pariuri, în timp ce Yamal are în palmares Cupa Mondială câștigată cu Spania, un argument important în evaluarea sezonului.

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Aș înclina spre Lamine Yamal, datorită impactului său în meciurile importante și Cupei Mondiale câștigate cu Spania. Harry Kane are cifre individuale extraordinare, dar, dacă aș evalua sezonul din perspectiva performanțelor decisive și a trofeelor, argumentele lui Yamal mi s-ar părea foarte puternice”, a rezumat ChatGPT.

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Lamine Yamal a fost ales și de Gemini. Pe lângă titlul mondial câștigat cu Furia Roja, AI-ul consideră că vedeta Barcelonei beneficiază și de o poveste extraordinară, al puștiului care face spectacol pe teren.

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„Ca inteligență artificială nu am emoții de microbist, dar dacă analizez modul în care se votează istoric pentru acest trofeu, mizez pe Lamine Yamal.

Motivul principal este că fotbalul iubește poveștile fenomenale, nu doar statisticile brute. Într-un an care include o Cupă Mondială, jurnaliștii caută jucătorul care a definit estetica și emoția sezonului, nu doar un simplu executant. Să ai un impact atât de masiv la FC Barcelona și la naționala Spaniei la doar 19 ani aduce exact acel ‘wow factor’ care eclipsează adesea constanța clinică a unui veteran. Harry Kane are, fără îndoială, cifrele și eficiența de partea sa, însă Yamal reprezintă viitorul și spectacolul pur, elemente subiective care atrag de obicei cele mai multe voturi”, a fost răspunsul dat de Gemini.

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Păreri împărțite la Balonul de Aur al tuturor timpurilor

France Football mai oferă un premiu pe 26 octombrie: Balonul de Aur al tuturor timpurilor. Reputata publicație din Franța a pus o listă cu 10 fotbaliști care au câștigat de cel puțin două ori Balonul de Aur și i-au lăsat pe fani să aleagă sezonul pe care îl consideră cel mai bun. Cristiano Ronaldo are 5 nominalizări, iar Lionel Messi 8, din anii în care au obținut mult râvnitul trofeu.

La această categorie, ChatGPT . Principalul motiv este masa uriașă de fani care s-a mobilizat pentru a-l vota pe superstarul portughez. Se poate vota pe site-ul oficial al Balonului de Aur, iar un vot este taxat cu 1 euro.

„Eu aș merge pe Cristiano Ronaldo. Cred că mobilizarea fanilor săi poate face diferența într-o competiție decisă prin vot public. Ronaldo are o comunitate uriașă de susținători, iar astfel de voturi sunt influențate puternic de implicarea fanilor.

Messi este, evident, un adversar redutabil, dar alegerea mea pentru B.O.A.T. 2026 este Cristiano Ronaldo.

Și am un argument foarte puternic: potrivit clasamentului oficial publicat pe 20 octombrie, Cristiano Ronaldo (ediția 2008) avea 75% din voturi, față de doar 9% pentru Messi (2012)”, a afirmat ChatGPT.

Gemini are o altă părere. Celălalt asistent AI consultat crede că Lionel Messi va primi Balonul de Aur al tuturor timpurilor, chiar dacă Cristiano Ronaldo avea un avans considerabil cu o săptămână înainte de închiderea voturilor.

„Lionel Messi este marele favorit pentru a câștiga ‘Ballon d’Or Of All Time’ (B.O.A.T.).

Având în vedere că acest premiu special implică un vot din partea fanilor la nivel global, competiția principală se va da între el și Cristiano Ronaldo, datorită bazelor lor uriașe de susținători. Totuși, Messi are un avantaj clar prin cele 8 Baloane de Aur câștigate de-a lungul carierei (un record absolut) și prin cucerirea Cupei Mondiale din 2022, realizare care a cimentat pentru mulți statutul său de cel mai bun jucător din istoria fotbalului.

Chiar dacă votul cu taxă (de 1 euro) ar putea mobiliza intens fanii ambilor jucători, palmaresul individual și recentul ‘wow factor’ internațional îl plasează pe Messi în pole-position”, a precizat Gemini.