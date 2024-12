„Ai accepta oferta lui Dan Șucu pentru a merge la Genoa?”. Mihai Stoica, răspuns printre regrete: „Mi-am dorit foarte mult!”

, una dintre cele mai importante echipe din istoria Serie A. a dezvăluit care este marele său regret în fotbal.

Mihai Stoica a dezvăluit care este marele regret al carierei sale: „Acum e mult prea târziu”

Lovitura dată de Dan Șucu , dar și în străinătate. Noul acționar majoritar al celor de la Genoa a început deja treaba la noua sa echipă și .

Jurnalistul Dan Udrea a lansat o provocare către Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB și l-a întrebat pe oficialul campioanei României dacă ar accepta o ofertă de la Șucu pentru postul de manager la Genoa.

Acesta nu a stat foarte mult pe gânduri și a răspuns sincer la provocarea jurnalistului, precizând că a visat întotdeauna să lucreze într-un club din străinătate: „Dacă aveam 40 de ani sau 45 de ani … am 60 de ani. Nu mai am cum, e prea mult pentru mine. Mă gândeam că poate meseria asta are şi roaming, dar nu are.

Mi-am dorit foarte mult să lucrez afară, chiar credeam că pot să demonstrez ceva, dar acum e mult prea târziu”, a declarat Mihai Stoica la .

Oțelul Galați și Unirea Urziceni sunt celelalte cluburi din România unde Mihai Stoica a ocupat de-a lungul timpului funcții administrative. El a făcut parte din acel staff care a câștigat titlul alături de Unirea Urziceni, cu Dan Petrescu pe bancă.

Cristi Borcea, avertisment pentru Dan Șucu după ce a preluat-o pe Genoa: „Nu va fi bine”

Cristi Borcea a comentat lovitura dată de Dan Șucu, iar fostul finanțator al celor de la Dinamo pentru noul acționar majoritar al celui mai vechi club din fotbalul italian.

„În primul rând, e de admirat. Cred că a fost o nebunie pozitivă, o oportunitate, să ajungă acolo. Nu este ușor, nu va fi ușor. Șucu este un om de afaceri, de succes, are mentalitate de învingător, dar aici, la fotbal, rămâne de văzut.

Important e să scape de la retrogradare (cu Genoa). Aici, în Serie A, a mers ca la ruletă, a pus totul pe 17! Dacă scapă, poate construi ceva de viitor, să nu genereze cash-flow. Dacă, Doamne ferește!, retrogradează, atunci nu va fi bine”, a declarat fostul patron de la Dinamo, potrivit .