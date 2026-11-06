Inteligenţa artificială avertizează Universitatea Craiova! Cum au reușit, de fapt, oltenii să adune 7 puncte în Conference League

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Universitatea Craiova traversează un moment excelent în Conference League, însă o analiză realizată de experții în statistici le mai taie aripile oltenilor. Formația din Bănie a acumulat șapte puncte în primele trei etape și ocupă un loc care i-ar asigura calificarea directă în optimile de finală. Totuși, echipa lui Filipe Coelho a beneficiat de un program extrem de accesibil. Adevăratele teste abia urmează.

Universitatea Craiova, șapte puncte în primele trei etape din Conference League! Oltenii visează la optimi

Universitatea Craiova continuă să impresioneze în Europa! Formația din Bănie a obținut joi, 5 noiembrie, o victorie extrem de importantă, scor 2-0 cu Egnatia, și a ajuns la șapte puncte după primele trei etape din faza ligii Conference League. Oltenii ocupă locul 8,

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Aventura europeană din faza ligii Conference League a început cu o remiză în fața spaniolilor de la Getafe, scor 1-1, după care au urmat două victorii consecutive. Oltenii au trecut de Inter d’Escaldes, scor 3-1, și au confirmat forma bună în partida cu Egnatia. Cu trei etape rămase de disputat, echipa finanțată de Mihai Rotaru are șanse serioase să ajungă în primăvara europeană.

Data Meci Rezultat / Ora 15 octombrie Universitatea Craiova – Getafe 1-1 22 octombrie Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3 5 noiembrie Universitatea Craiova – Egnatia 2-0 26 noiembrie Brighton – Universitatea Craiova 19:45 10 decembrie Kairat Almaty – Universitatea Craiova 17:30 17 decembrie Universitatea Craiova – FC Copenhaga 22:00

Oltenii au avut unul dintre cele mai ușoare programe în Conference League! Ce spune inteligența artificială

Cele șapte puncte obținute de Universitatea Craiova reprezintă, fără doar și poate, o performanță importantă, însă analiza publicată de Football Meets Data arată și o altă față a rezultatelor. Platforma specializată în statistici și analize, care utilizează inclusiv modele matematice pentru evaluarea competițiilor europene, a comparat adversarii întâlniți de toate cele 36 de echipe din Conference League.

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Oltenii au obținut șase dintre cele șapte puncte împotriva echipelor din urnele 5 și 6, Inter d’Escaldes și Egnatia, în timp ce remiza cu Getafe a venit împotriva unui adversar din urna a treia. Practic, cele mai dificile două confruntări, cel puțin din perspectiva coeficienților UEFA utilizați la tragerea la sorți, au rămas pentru a doua jumătate a competiției.

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Craiova nu este singura echipă aflată în această situație. Panathinaikos, Brighton, Brann, Mjällby, Thun, Lincoln Red Imps și Hearts au beneficiat, la rândul lor, de un program fără adversari din primele două urne în primele trei etape. La polul opus, FC Copenhaga, Ajax, Atalanta, Braga, Jablonec, Aarhus, Kairat Almaty și CSKA Sofia au întâlnit deja ambele adversare din urnele 1 și 2.

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Urmează meciurile de foc pentru Universitatea Craiova! Brighton și FC Copenhaga, adversari de calibru

Programul se complică serios pentru Universitatea Craiova! Pe 26 noiembrie, oltenii vor merge în Anglia pentru confruntarea cu Brighton, una dintre echipele care au impresionat în ultimii ani în Premier League. Va fi, fără îndoială, cel mai dificil examen pentru elevii lui Filipe Coelho de până acum în faza ligii.

Nici finalul fazei ligii nu va fi unul simplu! După deplasarea din Kazahstan, cu Kairat Almaty, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la FC Copenhaga, pe 17 decembrie. Campioana Danemarcei din sezonul 2024-2025 este o prezență obișnuită în competițiile europene și are inclusiv experiența grupelor Champions League.

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Marele vis al Universității Craiova! Oltenii vor calificarea directă în optimile Conference League. Ce spune inteligența artificială

Universitatea Craiova visează la o performanță istorică în acest sezon european! Obiectivul oltenilor este calificarea în optimile Conference League, iar cele șapte puncte acumulate până acum reprezintă un avantaj uriaș. Pentru a evita barajul și a ajunge direct între cele mai bune 16 echipe, formația lui Filipe Coelho trebuie să încheie faza ligii pe unul dintre primele opt locuri. Există însă și varianta calificării prin play-off. Echipele clasate între pozițiile 9 și 24 vor disputa o dublă eliminatorie pentru un loc în optimi, în timp ce formațiile de pe locurile 25-36 vor părăsi competiția.

Inteligența artificială le dă speranțe oltenilor și în privința calificării directe în optimile Conference League! Potrivit simulărilor realizate de Football Meets Data, Universitatea Craiova are 66,6% șanse să termine în primele opt locuri dacă va încheia faza ligii cu 12 puncte. Formația din Bănie ocupă locul 5 în acest clasament, fiind depășită doar de Brighton (74,2%), Ajax (74,1%), FC Copenhaga (70,2%) și Brann (70,1%).

Practic, echipa lui Filipe Coelho ar mai avea nevoie de cinci puncte în ultimele trei etape pentru a ajunge la acest prag. Totuși, cele 12 puncte nu garantează prezența în optimi, iar șansele calculate de platforma de analiză arată cât de important va fi fiecare rezultat din finalul fazei ligii.