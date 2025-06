„Ai ceva să-i reproșezi lui Cristi Chivu?”. Răspunsul lui Dennis Man după ce a marcat în România – Cipru 2-0

a obținut marți seară cea de-a doua victorie din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026. , iar Dennis Man a fost starul tricolorilor în acest joc.

Dennis Man, primul gol după mai bine de șase luni!

Naționala de fotbal a României păstrează speranțe pentru calificarea directă la Campionatul Mondial de anul viitor, după succesul cu 2-0 obținut în fața selecționatei din Cipru.

Cu peste 45.000 de fani în tribunele Arenei Naționale, tricolorii au marcat de două ori în finalul primei reprize, iar scorul a rămas neschimbat până la finalul partidei.

după o cursă nebună a lui a fost cel care a majorat avantajul României, după în careul ciprioților.

La finalul disputei, internaționalul român a vorbit despre jocul prestat de el și coechipierii săi, dar și despre Cristi Chivu, cel care i-a fost antrenor la Parma și care .

„O victorie importantă, aveam nevoie de această victorie. Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm în fața suporterilor și sperăm să continuăm pe același drum. Pot spune că ne-am chinuit puțin, dar într-un final am reușit să înscriem, asta era mai dificil. După aceea, știam că vor fi spații, că ne vom putea face jocul.

Am scăpat singur spre poartă și din fericire l-am văzut pe Tase că ajunge și i-am dat pasă lui. Din păcate eu nu am mai reușit să înscriu, a fost probabil cea mai proastă perioadă a mea, sper să încep din această seară să am prestații pozitive. Este greu pentru orice fotbalist atunci când nu marchează, mai ales pentru cei de atac. A fost o perioadă grea, dar sunt puternic și voi trece peste, nu-mi fac probleme”.

Dennis Man: „Eu nu mă gândesc la baraj”

„(n. r. reproșuri pentru Cristi Chivu) Nu-mi stă în fire, nu sunt genul de jucător care să reproșeze ceva cuiva. A fost antrenorul echipei, a luat deciziile pe care le-a considerat potrivite pentru echipă și a reușit să ne salveze.

Am pierdut meciul din Austria, ne doream să scoatem cel puțin un punct, atâta timp cât mai sunt meciuri, credem în șansa noastră. La fotbal am văzut multe, se poate întâmpla orice, vor juca și între ele și vor veni și aici la noi. Eu nu mă gândesc la baraj. Când nu mai sunt șanse, vom privi pe partea cealaltă”.

„Voi lua o decizie împreună cu familia mea și cu cei apropiați mie”

„De mult nu am mai primit o lovitură, probabil mă trezește puțin la realitate. Uitasem cum e să primești lovituri într-un meci. Deocamdată voi merge în vacanță, după care voi lua o decizie împreună cu familia mea și cu cei apropiați mie.

(n. r. despre Chivu la Inter) Nu știu cum se va descurca, îi urez baftă și să aibă rezultate cât mai bune”, a spus Dennis Man la flash-interviu.