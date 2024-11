Ai cont și card la CEC Bank? Vești bune pentru clienți, banca a făcut anunțul care-i va bucura pe mulți. “Tu primești cadourile”

Milioanele de cetățeni români care au în prezent cont și card la CEC Bank primesc vești bune de la banca cu acționariat de stat. Ce ”cadouri” speciale au fost pregătite pentru clienții instituției financiare.

Vești excelente pentru românii care au cont și card la CEC Bank. Surprizele pregătite de bancă

Pe 1 decembrie 2024, CEC Bank sărbătorește 160 de ani de la înființare. Pentru a marca acest moment aniversar deosebit, pentru cei peste 2,2 milioane de clienți din țară.

ADVERTISEMENT

”160 de ani împreună, 160 de ani de încredere. Acum e rândul nostru să dăruim înapoi. De ziua noastră, schimbăm regulile jocului printr-o aniversare specială, în care tu primești cadourile!”, se arată într-un mesaj transmis pe Facebook de banca de stat.

Reprezentanții băncii încep apoi să dezvolte surpriza pregătită pentru cei care au card sau cont. ”Fie că vrei să beneficiezi de cele mai bune soluții financiare deschizând un cont curent personal sau un pachet bancar pentru afacerea ta, între 25 și 27 noiembrie, ți-am pregătit ceva mai dulce decât tortul”.

ADVERTISEMENT

Un prim ”cadou” al CEC Bank pentru români sunt cele 6 luni fără comisioane la Pachetul Grijă Completă pentru clienții noi persoane fizice. Cu acest pachet, clienții au toate serviciile incluse pentru operațiunile de zi cu zi (cont curent, card de debit, Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking și Info SMS card) fără comisioane de administrare suplimentare.

În plus, clienții băncii mai beneficiază de zero comision la retragerile de la ATM-uri (CEC Bank, alte bănci din România și Uniunea Europeană). Comisionul este zero și la plățile intra-bancare și interbancare în lei efectuate prin Mobile/Internet/Phone Banking, se mai arată pe .

ADVERTISEMENT

CEC Bank pregătește ”cadouri” și pentru IMM-uri și antreprenori

plăcută și pentru mediul de afaceri. Banca vine cu 3 luni fără comisioane la Pachetul IMM Optim pentru clienții noi IMM-uri și antreprenori.

”La achiziția pachetului în perioada 25-27 noiembrie, comisionul lunar de administrare este GRATUIT în primele 3 luni și de 49 de lei ulterior. Poți economisi 55 de lei/lună din comisioanele lunare individuale aferente serviciilor incluse în pachet și din reducerile de comisioane pentru operațiuni”, anunță banca.

ADVERTISEMENT

Banca mai anunță și o serie de servicii incluse: ”cont curent în lei cu dobândă 0,1% pe an, cont curent în valută, card de debit, Internet Banking, Mobile Banking, cont de economii, serviciul de acceptare la plată a cardurilor prin SmartPhone POS. Comision zero la încasări și pentru 10 plăți interbancare în lei, de la distanță, lunar”.