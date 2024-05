“Ai da o şansă dacă ţi s-ar oferi să te întorci la Dinamo?”. Claudiu Niculescu a răspuns fără să ezite

Claudiu Niculescu a fost antrenorul celor de la CSC Şelimbăr în acest sezon de liga a 2 a proaspăt incheiat, tânărul antrenor părăsind echipa la finalul stagiunii. CSC Şelimbăr a fost in playoff-ul ligii a 2-a, terminând campionatul pe poziţia a 3-a, însă fără drept de promovoare.

Claudiu Niculescu: ”Normal, a fost dorința mea mare să antrenez Dinamo”!

La întrebarea referitoare la o posibilă revenire, fostul mare atacant a declarat:”Normal, a fost dorința mea mare să antrenez Dinamo, e greu să refuzi în cazul în care ar veni în viitor o astfel de ofertă. Până atunci, vorbim doar așa ipotetic”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul nu ar fi la prima experienţă la gruparea din Ştefan cel mare, în urmă cu şase ani a fost demis după doar două meciuri, conducătorii clubului de atunci dorind să-i elibereze locul de antrenor lui Mircea Rednic.

Tânărul antrenor nu poartă ranchiună după evenimentele din primul mandat şi ar accepta o eventuală ofertă: „Nu cred că ar fi fost un antrenor pe care să nu-l marcheze un astfel de moment, în momentul de față nu cred că se pune problema pentru că nu am avut nicio discuție de foarte mult timp cu cineva de la clubul Dinamo.Dacă în viitor se va pune problema de așa ceva, nu sunt un tip care să țină ranchiună.” potrivit

ADVERTISEMENT

Claudiu Niculescu şi trecutul la Dinamo

”Clau-gol”, aşa cum îl cunosc suporterii, a ajuns la Dinamo în vara anului 2001 de la Universitatea Craiova. Acesta a reuşit să adune pentru ”câinii roşii” 161 de partide în care a punctat de 78 de ori şi a oferit 2 pase decisive.

Claudiu Niculescu a fost golgheterul lui Dinamo la ultimul titlu câştigat, in 2007, an in care perechea ”Ionel Dănciulescu şi Claudiu Niculescu” speria orice defensivă din prima ligă. El mai are in palmares la gruparea din Ştefan cel mare încă două campionate, trei cupe ale României şi o Super Cupă.

ADVERTISEMENT

Fostul internaţional are 8 prezenţe în tricoul României, fiind debutat la 15.11.2000 de către tehnicianul celor de la , împotriva Yugoslaviei. Ultima sa prezenţă in tricoul naţionalei României a fost pe 22 august 2007, într-o victorie cu 2-0 împotriva Turciei.

Cariera de antrenor a lui Claudiu Niculescu

”Clau-gol” şi-a început cariera de antrenor la Universitatea Cluj în 2012, urmând să fie principal la următoarele echipe: Bihor Oradea, Damila Maciuca, Râmnicul Vâlcea, Mioveni, Voluntari, Dinamo, Al Tai, Mioveni, Concordia, Poli Iaşi şi CSC Şelimbăr.

ADVERTISEMENT

La Şelimbăr, tehnicianul a stat pe bancă timp de 43 de partide, obţinând maximul de puncte din 20 dintre ele. A mai obţinut 13 rezultate de egalitate şi 10 înfrângeri în campionatul proaspăt încheiat.