„Ai fost îndrăgostită de un bărbat din showbizul românesc?” Teodora Stoica a numit un fost fotbalist de la FCSB

FCSB este clubul pentru care fiica lui Mihai Stoica a lucrat în ultimii ani, fiind responsabilă de departamentul de marketing. Teodora Stoica, fiind foarte apropiată de club, a spus de cine a fost îndrăgostită în trecut.

Îndrăgostită de un fost căpitan

Teodora Stoica a fost invitata lui Cătălin Măruță la emisiunea deja celebra de pe televiziunea PRO TV. Fiica lui MM a fost întrebată de moderator de ce persoane din showbizul românesc a fost îndrăgostită.

a spus două nume, printre care doi foști antrenori de la FCSB din ultimul deceniu. Printre cei menționați de Teodora sunt Mirel Rădoi, dar și Nicolae Dică, actualmente tehnicieni.

„Mirel Rădoi. Când eram mică mergeam în vacanțe și mie îmi plăcea de el. Și de Dică îmi plăcea când eram mică”, a declarat Teodora Stoica, la PRO TV, la emisiunea „La Măruță“, fiind întrebată de cine era îndrăgostită.

Cum a depășit Teodora Stoica cancerul

Teodora Stoica s-a aflat într-o ipostază mai puțîn plăcută de-a lungul vieții sale, . Fiica lui MM a povestit cum s-a resimțit in clipele groaznice pe care le-a petrecut până la vindecare.

“Am aflat după operație, adică trebuia să-mi scot tiroida și credeam că nodulul e benign în urma puncției, dar nu era. N-am putut să procesez. Am plecat din spital, nu prea înțelegeam ce se întâmplă.

Noroc că erau cei din jur care mi-au explicat, pur și simplu ești în stare de șoc și nu mai înțelegi ce ți se spune. Am avut şi metastaze la plămân şi la coloană. Eu nu am făcut chimio sau alte proceduri.

În primul rând m-am simțit foarte vinovată pentru că am văzut cât de afectați erau cei din jur și după ce că treci prin ceva de genul, cumva vrei să-i împaci și pe cei din jur și să pari OK pentru ei, să pari puternic, dar a fost greu. Am fost la pământ cam jumătate de an.

Adică știi că e cineva sus acolo, care îți dă asemenea provocări? Poate ca să te apropii de el. Clar asta a fost apropierea de Dumnezeu. Vorbeam cu El, nu vorbeam cu cei din jur, încercam să par ok și să nu îi implic“, a spus Teodora Stoica.