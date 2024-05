„Ai fost înjurat pe Giulești?”. Fostul jucător al Rapidului face dezvăluiri în premieră: „S-a întâmplat o singură dată. Mi-am închis și Facebook-ul”

Lucian Goge (32 de ani) este un jucător drag multora dintre rapidiști. Fostul mijlocaș a evoluat în tricoul alb-vișiniu din Liga 4 până în SuperLiga. Cu toate acestea, după un meci, Goge a fost ținta principală a suporterilor.

Lucian Goge, amintiri de pe vechiul Giulești. Cum a fost înjurat de fanii Rapidului

Lucian Goge a jucat la Rapid în perioada 2017-2022. El a prins meciuri pentru alb-vișinii în toate cele patru eșaloane din România. Fostul jucător de bandă stânga și-a amintit ce a pățit când echipa era în Liga 3 și a pierdut un meci de Cupa României, cu Turris. A fost ultimul meci pentru Constantin Schumacher pe banca Rapidului.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Ai fost înjurat pe Giulești?) O singură dată. După meciul de Cupă cu Turris, jucat pe Giulești. Bătusem pe Daco-Getica, era Schumi antrenor, Constantin Schumacher, și apoi ne-a bătut Turris. Toată lumea se aștepta să mergem mai departe în Cupă.

Acum nu știu. Poate a fost doar în capul meu, dar după meciul ăla cum treceau suporterii prin spate pe la bazin și pe la Opera Comică, auzeam numai înjurături și numai numele meu. După meciul ăla mi-am închis Facebook-ul. Mă felicitau în continuu.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ai jucat prost, ai greșit la vreun gol?) Nu știu de ce. Cred că era per total, pentru toată echipa. Nu aveau pe cine să înjure. Mai erau Nico, Pancone, dar nu erau ei înjurați. De fapt Nico nu mai era, că a plecat la Liga 4. Pancone nici nu cred că a jucat. A fost singurul meci în care am fost înjurat.

În rest sunt fericit că nu am avut nicio problemă cu ei. Și acum când merg la stadion mă întâlnesc cu ei și mă întreabă cum sunt, ce mai fac, ce proiecte mai am și chiar sunt bucuros că am rămas în inima lor”, a declarat show care e live pe FANATIK.RO, marțea de la ora 13:30.

ADVERTISEMENT

Lucian Goge, care putea evolua atât fundaș stânga, cât și mijlocaș stânga, a îmbrăcat de 65 de ori tricoul Rapidului, pentru care a marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive. După ce a plecat în Giulești, a mai fost legitimat la Concordia Chiajna și la Metaloglobus, de unde s-a retras în 2023.

Paul Iacob, înjurat la derby-ul cu FCSB

De un tratament similar a avut parte Totul a plecat după ce în urmă cu câteva etape stoperul a fost la un pas de bătaie cu un suporter.

ADVERTISEMENT

„Pot să vă spun doar că înainte de meci am vorbit cu Adi Iencsi. Știam că galeria o să îl conteste și pentru liniștea de care aveam nevoie l-au rugat să îi transmită lui Bogdan Lobonț dacă poate să nu îl bage la meciul ăsta, să nu creăm o tensiune.

Adi mi-a spus că a vorbit cu Bogdan și că e ok, că nu o să îl bage și l-a băgat. S-a întâmplat ce s-a întâmplat și îmi pare rău că s-a ajuns aici. Eu am făcut tot ce mi-a stat în putință să nu se ajungă aici, dar din păcate au luat altă decizie”,

Lucian Goge, TINTA FANILOR Rapidului dupa O INFRANGERE pe Giulesti