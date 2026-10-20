„Ai greșit, ai plătit”. Mihai Stoichiță dezvăluie culisele scandalului cu staff-ul naționalei României: „M-a șocat!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoichiță (72 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), persoana care a decis sancțiunile pentru Costin Curelea, Marius Niculae și ceilalți membrii ai staff-ului naționalei României U21 după scandalul din Spania, a făcut o serie de dezvăluiri despre acest caz, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoichiță, dezvăluiri despre culisele scandalului cu staff-ul naționalei României U21

Înaintea umilinței cu Spania din preliminariile EURO U21, mai exact acel eșec fluviu, 1-7 de la Ibiza, selecționerul naționalei, Costin Curelea (42 de ani), „secundul” Ionuț Stancu și alți câțiva oameni din staff-ul tineretului, precum Marius Niculae, au petrecut alături de omul de afaceri Nicu Gheară. Această masă, de la care nu au lipsit băuturile de toate felurile, s-a lăsat cu pedepse din partea FRF.

ADVERTISEMENT

De exemplu, la câteva zile după apariția acelor imagini în spațiul public, Federația Română de Fotbal a decis o serie de amenzi. . Apoi, lui Marius Niculae și Iulian Oțelea veniturile lunare le-au fost diminuate cu 25% până la finalul anului 2026. Pe lângă asta, cei doi oficiali de la U21 riscă demiterea dacă vor mai fi implicați într-un viitor scandal.

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a venit cu noi detalii despre acest scandal. Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, oficialul federației a fost întrebat direct de ce i-a amendat pe Curelea și pe ceilalți oficiali. „Pentru că au fost în timpul programului echipei naționale. Când te duci într-o misiune acolo, trebuie să stai la program. (n.r. Nu erau în timpul liber când s-au dus la masă?) Nu există așa ceva! E o decizie conform Regulamentului de Ordine Interioară la FRF. Suntem adepții unei discipline drastice. (…) Ceea ce au făcut ei nu a fost o acțiune comună. Nu e un capăt de țară, dar trebuie să respecte regulamentul”.

ADVERTISEMENT

Oficialul FRF: „Dacă se mai repetă, cei de la lotul U21 riscă desfacerea contractului de muncă!”

dacă un astfel de eveniment mai are loc, Mihai Stoichiță a fost ferm. „(n.r. Putea să fie și mai drastică sancțiunea?) Nu, este o acțiune logică, pentru că asta este. Ai greșit, ai plătit. Și cu asta s-a încheiat. Aceleași relații rămân în continuare între noi și ei. (n.r. Marius Niculae a primit ultimatum. Ce înseamnă ultimatum?) Să nu se mai repete treaba asta. I se desface contractul de muncă dacă se repetă”.

ADVERTISEMENT

Stoichiță admite că îl doare inima în acest caz, pentru că toți cei sancționați sunt prietenii săi. Oficialul FRF este cel care a propus măsura împotriva celor 4. „Eu a trebuit să propun pentru președinte (n.r. Răzvan Burleanu) ce sancțiuni să dau. Pentru că e zona tehnică, pe care o coordonez. Asta e menirea mea la Federație”, mai punctează directorul tehnic al FRF. Analistul FANATIK este sincer și spune că în niciun moment nu s-a gândit să fie mai drastic. Explicația este că, la lotul tricolorilor, nu au mai existat astfel de incidente. Pe de altă parte, Stoichiță admite că acum a fost pus în fața unui fapt care l-a șocat.

ADVERTISEMENT

„Nu am vrut să fiu mai aspru. Nu au mai fost precedente. Am fost pus în fața unui fapt care și pe mine m-a șocat. Ei sunt prietenii mei cu care colaborez. Niciodată nu am mai fost pus într-o astfel de situație. S-a mai întâmplat pe vremea lui Isăilă, la U21, când 4 jucători au băut în avion. Dar acolo pedeapsa o dă antrenorul, nu eu”, a mai punctat oficialul FRF.