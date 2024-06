„Ai jucat în multe blaturi”? Dezvăluirile peste ani ale lui Robert Niță: „Am simțit-o la un meci al Rapidului. Bistrița a inventat tiki-taka, nu Guardiola!”

Anii au trecut, însă suspiciunile de blat ale lui Robert Niță legate de confruntarea dintre Rapid București și Gloria Bistrița au rămas. Fostul atacant din Giulești i-a ironizat pe Burebista și Vasile Popa, despre care spune că au inventat tiki-taka înaintea lui Pep Guardiola

Robert Niță a intrat peste George Copos: „Dacă nu erau scările intram până în recepție cu mașina”

Robert Niță a dezvăluit un , după ce Mircea Rednic l-a tras pe linie moartă la . Fostul atacant din Giulești era într-o concurență acerbă cu Daniel Niculae și Florin Bratu pentru un post de titular.

ADVERTISEMENT

„M-am urcat cu fundul pe biroul de la Crowne Plaza și i-am spus lui Copos că vrea să vorbesc cu el, nu știam ce să fac. Veneam de la Pro Rapid, eram nervos că îmi spunea domnul Rednic că nu pot să joc pentru că nu vrea Copos.

Dacă nu erau scările intram până în recepție cu mașina. M-am ridicat și m-am pus pe birou, am venit direct în birou, nici nu am ciocănit la ușă. M-a întrebat de ce sunt supărat, l-am întrebat de ce nu pot să joc. Ok, înțeleg strategia clubului, dar să nu joc mai deloc.

ADVERTISEMENT

Când joc mai dau un gol, o pasă de gol și lumea strigă Niță, Niță. I-am spus că am fost la domnul Rednic și mi-a zis că dumnevoastră vreți să îl vindeți pe Bratu, Nico și eu trebuie să mai aștept. Mi-a explicat, mi-a zis că nu e așa și l-a sunat pe Rednic și nea Mircea i-a spus că nu mă antrenez cum trebuie, că sunt capricios și eram”, a spus Niță.

Robert Niță, cuvinte de laudă pentru Răzvan Lucescu: „Făcea carieră oriunde în fotbal”

„Ce crize făceam când nu jucam, nu băgam în seamă pe nimeni. Nu mă uitam la ei, știi cât m-am înjurat cu Șumudică și cu Nico. Nu vorbeam între noi în vestiar, eram eu, Bratu, Șumudică și Barbu. Lui Hizo îi plăcea de Bratu că avea viteză, stătea cu el separat după antrenamente.

ADVERTISEMENT

Tot timpul între noi vorbeam ăia doi care nu jucau. Când juca Nico îmi venea să îl joc pe cap, ziceam că iar joacă înaltul ăsta, cu lansetele alea. Când juca Șumi era joacă ăsta, îl pune cu sticksuri, nu are forță. Înnebuneam între noi, să vezi ce materiale erau la antrenamente. Când îl prindeam pe Șumudică la 5 contra 2 îi rupeam gleznele.

Știi cât muncea Răzvan? A ajuns fotbalist, conducător și antrenor prin devotament, preocupare și foarte multă muncă. Răzvan Lucescu era președinte, venea să se antreneze cu noi și rămânea cu preparatorul fizic și făcea gărdulețe, rapiditate din postura de președinte, nu mai zic ca jucător.

ADVERTISEMENT

Lumea zicea că dacă nu era tac-su nu ajungea, dar știi cum se antrena. Te macină, te consumă lucrurile astea cât ai fi de puternic. Nu îi convenea, striga lumea în deplasare la el. Când era președinte și eu jucător mă duceam la el și îl întrebam de ce nu joc, iar tot timpul era împăciuitor.

Să știi că avea și stofă de conducător, Răzvan făcea carieră oriunde în fotbal. Mergeam acasă la el și ca să mă calmeze mă lua și alergam o tură de Herăstrău. Știa să îi apropie pe jucători, foarte celebral”, a declarat Niță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune live pe FANATIK.RO, de la ora 10:30.

Dezvăluirile peste ani ale lui Robert Niță despre blaturi: „Am simțit-o la un meci al Rapidului. Bistrița a inventat tiki-taka, nu Guardiola!”

„(n.r. – Ai jucat multe blaturi) Nu, din ce am știu a fost unul în Divizia B. (n.r. La Rapid ați făcut) Nu, nu a venit nimeni și vezi că am prins perioada cu nea Jean. La Divizia B s-a spus, s-a adus bere în vestiar la o deplasare la Unirea Alba Iulia cu Corvinul Hunedoara.

Am simțit la un meci, nu am spus asta niciodată. Era cu Gloria Bistrița în Giulești, cred că am bătut cu 2-0. Mi s-a părut că Vasile Popa și Burebista au pasat prea mult între ei. Nu s-a luat nici gol așa, adică nu au pierdut din cauza asta.

Vasile Popa și Burebista au fost vizionari, pasau între ei la fel cum pasau ăștia de la Barcelona și Manchester City. Burebista și Vasile Popa au inventat tiki-taka. Nea Jean a fost vizionar. Nu s-a pierdut mingea acolo, nu a interceptat-o un coleg să o bage în poartă”, a dezvăluit Robert Niță.

SINGURUL BLAT in care Robert Nita A JUCAT: “ERAM LA RAPID”