„Ai plătit amenda?” Lucian Ionescu, ofițerul de presă al Rapidului, a dezvăluit că arbitrul Găman i-a prezentat scuzele după ce l-a eliminat!

A fost scandal la finalul primului meci din play-off dintre . Giuleştenii au acuzat atunci arbitrajul lui George Găman, iar ofiţerul de presă al giuleştenilor i-a arătat obrazul arbitrului.

Lucian Ionescu, amendă 1000 de euro pentru cartonaş roşu: “Pedeapsa a fost de două etape!”

Lucian Ionescu a ajuns la Comisii şi a fost suspendat două etape, primind o amendă de 1000 de euro pentru cartonaşul roşu. Ofiţerul de presă al giuleştenilor a dezvăluit la SUFLET DE RAPIDIST că George Găman i-a cerut scuze pentru cartonaşul roşu arătat:

ADVERTISEMENT

„Nu l-am certat, . Mi-a oprit din salariu. Nu am făcut apel, plăteşti ca să faci apel. Am păţit când eram la Voluntari. Pedeapsa a fost de două etape plus amenda de 1000 de euro.

N-am voie să fiu în incinta stadionului. Pot sta doar în tribune. Nu am voie să vin la şedinţa tehnică, nu pot să iau jucătorii să îi duc la flash-interviuri. La meci chiar este de muncă.

ADVERTISEMENT

“Ne-am intersectat, am salutat şi a fost foarte interesant că şi-a cerut scuze şi îi pare rău”

Ce pot să dezvălui este că la meciul cu FCSB, ăsta ultimul (n.r. 2-2). A fost arbitru de rezervă Găman, cel care mi-a dat cartonaş roşu. Ne-am intersectat, am salutat şi a fost foarte interesant că şi-a cerut scuze şi îi pare rău.

A fost obligat de gestul meu să îmi dea cartonaş roşu, dar mai bine se făcea că nu vede. I-am spus că mi-a scos şi 1000 de euro din buzunar. Faptul că a venit şi şi-a cerut scuze, m-a impresionat. Eu sunt un tip mai emotiv.

ADVERTISEMENT

Ce nu mi-a plăcut atunci, pentru că în raportul de joc, arbitrul şi observatorul au scris că “ofiţerul de presă Ionescu Lucian a pătruns pe terenul de joc după finalul meciului şi ne-a bătut obrazul”. Termenul e forţat.

“Puteam să fiu ipocrit şi să le spun că n-am bătut obrazul, s-a aşezat un ţânţar”

Eu nu am pătruns pe teren. Eu am intrat pe teren după minutul 90 să iau jucătorii şi să îi duc la flash-uri, că am două minute, aşa spune regulamentul. Că i-am bătut obrazul, e adevărat.

ADVERTISEMENT

Puteam să fiu ipocrit şi să le spun că n-am bătut obrazul, s-a aşezat un ţânţar şi m-am scărpinat”, a povestit Lucian Ionescu la emisiunea SUFLET DE RAPIDIST.

„Ai plătit amenda?” Lucian Ionescu, ofițerul de presă al Rapidului, a dezvăluit că arbitrul Găman i-a cerut scuze după ce l-a eliminat!