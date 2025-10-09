„Ai refuzat naționala?”. Ce a răspuns Ionuț Radu după greșeala din România – Moldova 2-1

Ionuț Radu (28 de ani) a fost primul la declarații Portarul de la Celta Vigo a transmis că nu s-a pus vreodată problema de a refuza prima reprezentativă și a comentat gafa de pe Arena Națională.

Ionuț Radu a făcut lumină după România – Moldova 2-1

Ionuț Radu a revenit după doi ani la prima reprezentativă a României. Portarul de la Celta Vigo a fost titularizat de Mircea Lucescu, deși selecționerul mai avea soluțiile Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava. și a explicat ce s-a întâmplat la faza din minutul 38.

„O victorie importantă pentru noi. Ne dă moral bun pentru meciul cu Austria. (n.r. – La golul moldovenilor) A fost o minge foarte înaltă cu lob, a dat cu capul în antebraţul meu şi am pierdut mingea din mână. Arbitrul a spus că a crezut că a dat în minge, a greşit şi şi-a cerut scuze”, a spus Ionuţ Radu la

Ce spune despre zvonurile conform cărora ar fi refuzat echipa națională

Pentru Ionuț Radu, amicalul cu selecționata din Republica Moldova a reprezentat a 5-a selecție sub tricolor. El nu mai apărase la prima reprezentativă din 28 martie 2023, când a fost titular în România – Belarus 2-1, din preliminariile lui Euro 2024. Rămâne de văzut dacă Mircea Lucescu îl va arunca din primul minut și în România – Austria, programat duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45.

„(n.r. – Este adevărat că ai refuzat naționala?) N-am refuzat niciodată echipa naţională. N-am fost niciodată arogant cu nimeni. Şi dacă am fost îmi cer scuze, dar ştiu că nu-mi stă în fire.

Cred că am crescut destul de mult pe plan personal. Am reuşit să ajung la un nivel chiar mai bun şi e bine, sunt fericit”, a mai declarat portarul care e legitimat la Celta Vigo.