News

Ai Revolut? Activează urgent noua funcție „Street Mode”. Cum îți salvează banii dacă ți se fură telefonul

Revolut a introdus o nouă funcție importantă pentru toți utilizatorii. Descoperă cum îți salvează banii dacă ți se fură telefonul: pașii pe care trebuie să îi urmezi.
Mădălina Cristea
02.12.2025 | 19:38
Ai Revolut Activeaza urgent noua functie Street Mode Cum iti salveaza banii daca ti se fura telefonul
O nouă funcție Revolut îți salvează banii dacă ți se fură telefonul. Ce trebuie să faci. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash, Revolut
ADVERTISEMENT

Revolut a introdus o nouă funcție de securitate numită „Street Mode”  („Modul social” în versiunea în limba română a aplicației n.r.). Aceasta este gândită special pentru a bloca accesul infractorilor la banii tăi în cazul în care telefonul îți este furat sau ești obligat să faci anumite plăți.

Anunț important pentru toți utilizatorii Revolut. Noua funcție care vă scapă de griji

Măsura vine în contextul în care numărul telefoanelor furate crește din ce în ce mai mult, iar uneori, hoții folosesc chiar și metode agresive: uneori obligă victimele să deblocheze telefonul și să transfere bani pe loc, folosind recunoașterea facială. În acest context, noua funcție ține cont de locurile în care te afli. Mai clar, după ce îți activezi opțiunea, îți poți alege singur care sunt „locațiile de încredere”, cum ar fi locuința, serviciul etc. Astfel, dacă ești într-o locație de încredere, poți face transferuri mari rapid, doar cu verificarea obișnuită.

ADVERTISEMENT

În schimb, dacă ești pe stradă, în oraș, la cumpărături, în afara zonelor setate și cineva încearcă să transfere o sumă peste limita stabilită de tine, aplicația devine suspicioasă. Transferul va fi întârziat automat cu o oră. Această fereastră de timp este foarte importantă pentru a putea bloca tranzacția sau cardul înainte ca banii să dispară din cont.

„Este esențial să fim mereu pregătiți în fața noilor amenințări la adresa fondurilor clienților. Street Mode este un scut inteligent, care ține cont de locație și se adaptează zonelor în care clienții au nevoie de un nivel suplimentar de protecție, oferindu-le siguranță atunci când sunt în mișcare. Street Mode le oferă clienților Revolut control deplin, cu straturi suplimentare de protecție pentru fondurile lor, exact când au cea mai mare nevoie”, a declarat Rami Kalai, Product Owner Revolut.

ADVERTISEMENT
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete...
Digi24.ro
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă

Cum activezi funcția Street Mode

Pentru a folosi această funcție, trebuie să o activezi manual. Iată care sunt pașii, conform reprezentanților aplicației:

ADVERTISEMENT
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost...
Digisport.ro
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
  • Activează Protecția fondurilor în secțiunea de Securitate a profilului
  • Setează limita de transfer
  • Activează Street Mode („Modul social” în versiunea în limba română a aplicației)
  • Setează locațiile de încredere, acestea pot fi adăugate sau eliminate oricând, de exemplu hoteluri în timpul călătoriilor.
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse...
Fanatik
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul pentru București
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează...
Fanatik
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează finanțările anonime după cazul Nicușor Dan
Alegeri Primăria Capitalei. Cum a ajuns Cătălin Drulă în pantofii Elenei Lasconi. Dreapta...
Fanatik
Alegeri Primăria Capitalei. Cum a ajuns Cătălin Drulă în pantofii Elenei Lasconi. Dreapta vrea intervenția președintelui Dan. ”Poate împinge un vot pentru Ciprian Ciucu”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
iamsport.ro
Gabi Tamaș a acceptat provocarea supremă: participă la un nou show TV
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!