Ai Revolut? Activează urgent noua funcție „Street Mode”. Cum îți salvează banii dacă ți se fură telefonul

Revolut a introdus o nouă funcție de securitate numită „Street Mode” („Modul social” în versiunea în limba română a aplicației n.r.). Aceasta este gândită special pentru a bloca accesul infractorilor la banii tăi în cazul în care telefonul îți este furat sau ești obligat să faci anumite plăți.

Măsura vine în contextul în care numărul telefoanelor furate crește din ce în ce mai mult, iar uneori, hoții folosesc chiar și metode agresive: uneori obligă victimele să deblocheze telefonul și să transfere bani pe loc, folosind recunoașterea facială. În acest context, noua funcție ține cont de locurile în care te afli. Mai clar, după ce îți activezi opțiunea, îți poți alege singur care sunt „locațiile de încredere”, cum ar fi locuința, serviciul etc. Astfel, dacă ești într-o locație de încredere, poți face transferuri mari rapid, doar cu verificarea obișnuită.

În schimb, dacă ești pe stradă, în oraș, la cumpărături, în afara zonelor setate și cineva încearcă să transfere o sumă peste limita stabilită de tine, aplicația devine suspicioasă. Transferul va fi întârziat automat cu o oră. Această fereastră de timp este foarte importantă pentru a putea bloca tranzacția sau

„Este esențial să fim mereu pregătiți în fața noilor amenințări la adresa fondurilor clienților. Street Mode este un scut inteligent, care ține cont de locație și se adaptează zonelor în care clienții au nevoie de un nivel suplimentar de protecție, oferindu-le siguranță atunci când sunt în mișcare. Street Mode le oferă clienților Revolut control deplin, cu straturi suplimentare de protecție pentru fondurile lor, exact când au cea mai mare nevoie”, a declarat Rami Kalai, Product Owner Revolut.

Cum activezi funcția Street Mode

trebuie să o activezi manual. Iată care sunt pașii, conform reprezentanților aplicației:

