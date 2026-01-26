„Ai scos toată banda stângă la pauză și în 2 minute iei gol acolo”. Mutarea care a decis definitiv derby-ul FCSB – CFR Cluj

ADVERTISEMENT

FCSB a înregistrat un nou eșec usturător în SuperLiga. CFR Cluj a învins campioana României cu 4-1 în etapa 23. Adrian Ilie a urmărit partida de pe Arena Națională și a văzut unde au pierdut bucureștenii jocul, de fapt.

Cum a pierdut FCSB derby-ul cu CFR Cluj, de fapt

Continuă coșmarul de la FCSB. Campioana en-titre a terminat anul 2025 cu rezultate pozitive, dând semne de revenire, însă startul anului 2026 a fost unul catastrofal, cu 3 eșecuri din tot atâtea partide oficiale jucate.

Adrian Ilie a urmărit și a tras concluziile. Fostul mare atacant român a spus că au decis soarta meciului.

„În prima repriză, FCSB joacă bine ofensiv, chiar dacă primește cele două goluri. La pauză se întâmplă două schimbări în banda stângă care o scot direct din joc, Pantea și Toma. Banda stângă scoasă complet din joc. În minutul 2 din repriza a doua, unde e golul? Fix acolo, dezastru!”, a spus inițial Adrian Ilie.

Ce a însemnat pentru FCSB problemele din banda stângă în meciul cu CFR Cluj

Ulterior, Adrian Ilie a spus cât de mult înseamnă pentru moralul jucătorilor greșelile repetitive comise de colegi. „Cobra” l-a dat exemplu pe Daniel Bîrligea, punându-se în pielea atacantului văzând greșelile din defensivă.

„Mă pun și în locul jucătorilor. Jucăm bine ofensiv, primele 30 de minute, mă pun în locul lui Bîrligea… M-a scos banda stângă care m-a ajutat, care a creat pericol. De acolo pleacă și nemulțumirile, Miculescu vorbea singur când a ieșit, Bîrligea la fel… Miculescu mima ceva…”, a mai spus „Cobra” la FANATIK SUPERLIGA.