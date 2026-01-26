„Ai scos toată banda stângă la pauză și în 2 minute iei gol acolo”. Mutarea care a decis definitiv derby-ul FCSB – CFR Cluj

FCSB a înregistrat un nou eșec usturător în SuperLiga. CFR Cluj a învins campioana României cu 4-1 în etapa 23. Adrian Ilie a urmărit partida de pe Arena Națională și a văzut unde au pierdut bucureștenii jocul, de fapt.
Continuă coșmarul de la FCSB. Campioana en-titre a terminat anul 2025 cu rezultate pozitive, dând semne de revenire, însă startul anului 2026 a fost unul catastrofal, cu 3 eșecuri din tot atâtea partide oficiale jucate.
Adrian Ilie a urmărit eșecul suferit de bucureșteni cu 1-4 în fața rivalei CFR Cluj și a tras concluziile. Fostul mare atacant român a spus că schimbările de la pauză au decis soarta meciului.
„În prima repriză, FCSB joacă bine ofensiv, chiar dacă primește cele două goluri. La pauză se întâmplă două schimbări în banda stângă care o scot direct din joc, Pantea și Toma. Banda stângă scoasă complet din joc. În minutul 2 din repriza a doua, unde e golul? Fix acolo, dezastru!”, a spus inițial Adrian Ilie.
Ulterior, Adrian Ilie a spus cât de mult înseamnă pentru moralul jucătorilor greșelile repetitive comise de colegi. „Cobra” l-a dat exemplu pe Daniel Bîrligea, punându-se în pielea atacantului văzând greșelile din defensivă.
„Mă pun și în locul jucătorilor. Jucăm bine ofensiv, primele 30 de minute, mă pun în locul lui Bîrligea… M-a scos banda stângă care m-a ajutat, care a creat pericol. De acolo pleacă și nemulțumirile, Miculescu vorbea singur când a ieșit, Bîrligea la fel… Miculescu mima ceva…”, a mai spus „Cobra” la FANATIK SUPERLIGA.