Ai voie să consumi produse din supermarket înainte să le achiți? Care sunt consecințele dacă faci acest lucru

Obiceiul de a consuma produse în supermarket înainte de a le plăti este destul de răspândit printre români. De multe ori, acest lucru duce la situații jenante în magazine. Dar ce spune legea?

Poți sau nu să consumi produse la supermarket înainte să le plătești? Care sunt regulile, de fapt

Mulți dintre noi am fost tentați să deschidem o sticlă de apă sau o pungă de scnacks-uri înainte de a ajunge la casă. Acest gest inofensiv poate genera probleme serioase cu personalul magazinului, chiar și atunci când intenționăm să plătim produsul. Cine are dreptate, de fapt?

Consumul produselor înainte de plată poate atrage priviri suspicioase din partea personalului magazinului. Agenții de pază pot fi foarte suspicioși în astfel de cazuri și pot chema chiar și poliția, considerând gestul o formă de furt.

Exact această situație a trăit-o și un tată care se afla la cumpărături cu familia sa. El a împărtășit întreaga experiență pe un forum online de specialitate.

Ce a pățit un bărbat la cumpărături

Bărbatul povestește că, după ce i-a dat copilului să bea apă dintr-o sticlă pe care urma să o plătească, s-a trezit în mijlocul unui scandal cu agentul de pază. Situația s-a rezolvat abia după ce , văzând că în coșul familiei se aflau cumpărături de peste 300 de lei.

”Bună ziua. Zilele trecute am fost pus într-o situație puțin jenantă. Eram cu soția și cu copilul la cumpărături, celui mic i s-a făcut sete așa că am deschis o sticluță de apă pe care o aveam deja în coș. Cel mic și-a potolit setea și am pus sticla pe jumate consumată înapoi în coș urmând să o plătesc,. Un domn de la pază care a văzut toată scena a venit la noi amenințându-ne că va chema poliția pentru că acesta este furt.

Am insistat să vorbesc cu responsabilul magazinului, acesta a venit, a văzut sticla, a văzut și că în cărucior se afla marfă de peste 300 de lei, și a considerat că este ok să nu cheme poliția insistând totuși că ceea ce am făcut esteun furt. Nu consider că am furat nimic având în vedere că nu am părăsit incinta magazinului fară a-mi achita cumpărăturile inclusiv acea sticla și nici nu am avut intenția de a oculta ceea ce am făcut. Intrebarea mea este, dacă desfac un produs în magazin este declarat furt?”, a scrie bărbatul pe grup, potrivit

Avocatul oferă o perspectivă juridică

În dezbaterea de pe forum a intervenit și avocat Carmen Matei, care a clarificat situația din punct de vedere legal. Principala dilemă, spune aceasta, este momentul în care se consideră că un produs a fost achiziționat: când este pus în coș sau când este plătit efectiv la casă?

”Aceasta este speță des întâlnită și predată studenților de la Drept. Problema se pune când se dobândește proprietatea unui bun: în momentul când se achiziționează produsul sau în momentul când se pune în coș produsul (rezultând astfel intenția de a achiziționa produsul)? Bineînțeles, că această speță a rămas cu răspuns deschis și intens dezbătută, însă având în vedere că nu ați abandonat produsul desigilat, ci l-ați achiziționat, nu ar trebui să vă îngrijoreze acest aspect, deși nu trebuie să devină o practică.

Dacă puteți observa, agentul de pază a acționat justificat, dat fiind faptul că de multe ori pe rafturi întâlnim produse deteriorate, cutii rupte, produse lipsa din cutii, inclusiv sticle desfăcute, etichete rupte și se cauzează astfel prejudicii supermarketului respectiv, întrucât aceste produse nu pot fi revândute (alimente, băuturi) sau revândute la un preț mult redus (produse nealimentare)”, a explicat avocatul Carmen Matei pe acel grup, potrivit

Fiecare magazin poate avea propriile reguli în această privință. Cel mai important este, atunci când deschidem un produs, să păstrăm codul de bare intact pentru a putea fi scanat la casă.