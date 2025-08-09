Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult de 5 minute. Ce spune Codul Rutier și ce greșeală ajung să facă cei mai mulți șoferi

Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult de 5 minute într-o parcare ori într-un loc unde staționarea este permisă? Ce spune Codul Rutier cu privire la acest lucru?

Mai multe ONG-uri au propus interzicerea staționării cu motorul pornit

În general, o mulțime de șoferi aleg să lase motorul pornit . Vara temperaturile sunt prea ridicate și e nevoie de aer condiționat. De cealaltă parte, iarna e nevoie de căldură.

Cu atât mai mult, dacă în mașină există un copil ori un animal de companie, atunci acest lucru este chiar necesar. Totuși, practica, deși ne aduce beneficii, este dăunătoare pentru mediu, dar și pentru mașină.

De altfel în 2023, mai multe ONG-uri au propus interzicerea staționării cu motorul pornit. Și chiar și la Senat a fost depus un proiect de lege care a fost adoptat tacit un an mai târziu.

Este, deci, legal să lași motorul pornit dacă staționezi cu mașina mai mult timp? Momentan, proiectul se află în dezbatere la Camera Deputaților. Asta înseamnă că momentan încă nu a devenit lege.

„Este interzisă staționarea autovehiculelor cu motorul termic pornit în orașe și municipii”, este completarea care se propune a fi adusă articolului 63 din OUG 195/2002.

Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult timp?

În momentul în care proiectul va fi adoptat, iar ulterior promulgat, atunci toți șoferii cu mașini diesel ori pe benzină ori GPL vor fi obligați oprească motorul de fiecare dată când stau pe loc mai mult de 5 minute.

Menționăm faptul că, , este considerată staționare orice oprire voluntară mai lungă de 5 minute a unui vehicul. Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult timp?

Având în vedere că în momentul de față nu a fost promulgată nicio lege în acest sens și e vorba doar de un proiect, atunci nu e ilegal să staționezi cu motorul pornit. Drept urmare, șoferii pot face acest lucru fără să fie sancționați.

Excepții la interdicția folosirii motorului când vehiculul staționează

În cazul în care proiectul va merge înainte, sunt precizate și câteva excepții. Practic unele categorii de vehicule sunt scutite de la interdicția folosirii motorului când staționează. În această categorie avem vehiculele care sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase.

Totodată, excepție mai fac și vehiculele refrigerate de transport marfă care necesită putere de la motor pentru funcționarea refrigerării, dar și vehiculele care utilizează activ echipament hidraulice/mecanice, cum ar fi camioane de transport ciment, compactoare.