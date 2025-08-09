News

Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult de 5 minute. Ce spune Codul Rutier și ce greșeală ajung să facă cei mai mulți șoferi

E legal sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi? Mulți șoferi poate și-au pus la un moment dat o astfel de întrebare.
Valentina Vladoi
09.08.2025 | 22:34
Ai voie sau nu sa lasi motorul pornit daca stationezi mai mult de 5 minute Ce spune Codul Rutier si ce greseala ajung sa faca cei mai multi soferi
Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult timp. Sursă foto: Freepik

Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult de 5 minute într-o parcare ori într-un loc unde staționarea este permisă? Ce spune Codul Rutier cu privire la acest lucru?

ADVERTISEMENT

Mai multe ONG-uri au propus interzicerea staționării cu motorul pornit

În general, o mulțime de șoferi aleg să lase motorul pornit dacă staționează mai mult timp. Vara temperaturile sunt prea ridicate și e nevoie de aer condiționat. De cealaltă parte, iarna e nevoie de căldură.

Cu atât mai mult, dacă în mașină există un copil ori un animal de companie, atunci acest lucru este chiar necesar. Totuși, practica, deși ne aduce beneficii, este dăunătoare pentru mediu, dar și pentru mașină.

ADVERTISEMENT

De altfel în 2023, mai multe ONG-uri au propus interzicerea staționării cu motorul pornit. Și chiar și la Senat a fost depus un proiect de lege care a fost adoptat tacit un an mai târziu.

Este, deci, legal să lași motorul pornit dacă staționezi cu mașina mai mult timp? Momentan, proiectul se află în dezbatere la Camera Deputaților. Asta înseamnă că momentan încă nu a devenit lege.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

„Este interzisă staționarea autovehiculelor cu motorul termic pornit în orașe și municipii”, este completarea care se propune a fi adusă articolului 63 din OUG 195/2002.

ADVERTISEMENT
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă...
Digisport.ro
AUR pentru România! Ștefănia Uță a scris istorie la Europene, după o cursă cu final neverosimil

Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult timp?

În momentul în care proiectul va fi adoptat, iar ulterior promulgat, atunci toți șoferii cu mașini diesel ori pe benzină ori GPL vor fi obligați oprească motorul de fiecare dată când stau pe loc mai mult de 5 minute.

ADVERTISEMENT

Menționăm faptul că, potrivit Codului Rutier, este considerată staționare orice oprire voluntară mai lungă de 5 minute a unui vehicul. Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult timp?

Având în vedere că în momentul de față nu a fost promulgată nicio lege în acest sens și e vorba doar de un proiect, atunci nu e ilegal să staționezi cu motorul pornit. Drept urmare, șoferii pot face acest lucru fără să fie sancționați.

Excepții la interdicția folosirii motorului când vehiculul staționează

În cazul în care proiectul va merge înainte, sunt precizate și câteva excepții. Practic unele categorii de vehicule sunt scutite de la interdicția folosirii motorului când staționează. În această categorie avem vehiculele care sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase.

Totodată, excepție mai fac și vehiculele refrigerate de transport marfă care necesită putere de la motor pentru funcționarea refrigerării, dar și vehiculele care utilizează activ echipament hidraulice/mecanice, cum ar fi camioane de transport ciment, compactoare.

Tatăl băiatului mort în accidentul aviatic din Arad, mărturii cutremurătoare: ”Am avut încredere...
Fanatik
Tatăl băiatului mort în accidentul aviatic din Arad, mărturii cutremurătoare: ”Am avut încredere în pilot”. Bărbatul urma să zboare și el
O mașină a rupt balustrada unui pod istoric din Timișoara și a fost...
Fanatik
O mașină a rupt balustrada unui pod istoric din Timișoara și a fost la un pas să cadă în Bega. Două persoane au fost rănite
Incendiile fac ravagii în California. Mii de oameni au fost evacuați, a fost...
Fanatik
Incendiile fac ravagii în California. Mii de oameni au fost evacuați, a fost activată stare de alertă în Santa Clarita
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață...
iamsport.ro
Ousmane N'Doye, șocat după ce a simțit impactul cu România: 'La cinci dimineață am văzut ceva pe stradă. Am crezut că sunt în Senegal'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!