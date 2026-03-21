„Ăia 10 la sută au fost pentru Cluj. Continuă complexul”. Robert Niță, mai dur decât Adi Ilie după CFR – Rapid 1-0. Exclusiv

CFR Cluj e „Bestia Nera” pentru Rapid singurul gol al meciului fiind marcat de Meriton Korenica (29 de ani), în minutul 77. Derby-ul din Gruia a fost dezbătut intens la cea mai recentă ediție de FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj, serie de invincibilitate cu Rapid

Coșmarul CFR Cluj continuă pentru Rapid. Alb-vișiniii au ajuns la 11 meciuri consecutive fără victorie în duelurile cu ardelenii. Rapid n-a mai învins-o pe CFR din 25 septembrie 2023, scor 3-1, în etapa a 10-a a sezonului regulat. „Nu știu dacă victorie meritată, dar victorie de echipă gazdă. Cred că ăia 10% în plus au fost pentru CFR, jucând acasă. Au făcut un meci tactic foarte bun.

(n.r. – Mai inspirat Pancu decât Gâlcă?) M-așteptam să domine mai mult Rapidul. Până acum spuneam că îmi place tactic Rapidul. Dar Pancu s-a închis foarte bine și a avut ocazii multe. Rapid însă putea să dea gol la acea bară și cred că se termina 0-1. Dar, ca joc, m-a surprins CFR. Au fost foarte așezați și și-au creat ocazii de gol”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De când n-a mai câștigat Rapid în Gruia

Ultima victorie a Rapidului pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” datează din 7 aprilie 2012, când s-a impus cu 5-0. Pentru CFR a fost al 4-lea rezultat pozitiv pe care îl obține în acest sezon împotriva Rapidului. În sezonul regulat a fost 1-1 în Giulești și 3-0 pentru ardeleni în Gruia. În plus, vicecampioana a făcut 1-1 cu Rapid și în ultima etapă din Cupa României, rezultat care i-a lăsat pe giuleșteni „acasă”.

„CFR merită fără doar și poate victoria. Complexul echipelor din orașul Cluj continuă pentru Rapid. O victorie meritată a CFR-ului. U Cluj te bate de atâția ani, CFR te elimină din Cupă, în campionat de bate, ba 3-0, ba 3-1. Rapid, de-a lungul timpului, de când a CFR a devenit o echipă puternică, are cred vreo 6-7 victorii împotriva CFR-ului.

E clar că e o echipă care bate Rapidul cam tot timpul. Nu avem ce să comentăm ca joc. CFR a fost superioară. Poate doar pe început de joc și-a creat Rapid câteva ocazii, inclusiv în repriza a doua, cu când sperai la mai mult, dar rezultatul e corect. A fost echipa mai bună din păcate pentru rapidiști”, a fost opinia lui Robert Niță.