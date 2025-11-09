Sport

„Aia e, la portiță!”. Virgil Ghiță s-a întâlnit cu Cleopatra Stratan după golul decisiv cu Austria

Virgil Ghiță, fundașul central care a fost erou pentru România la meciul cu Austria, s-a întâlnit cu Cleopatra Stratan, solista care cântă celebra melodie care se numește "Ghiță".
Mihai Alecu
09.11.2025 | 19:29
Eroul meciului cu Austria, Virgil Ghiță, întâlnire cu Cleopatra Stratan
Fotbalul ne oferă momente frumose și pe teren, și în afara lui, iar poveștile spuse departe de gazon sunt de multe ori la fel de frumoase.

Surpriza pe care FRF i-a făcut-o lui Virgil Ghiță, marcatorul din meciul cu Austria

Echipa națională a României a obținut o victorie crucială, 1-0, cu Austria, în preliminariile pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, ce se va disputa în Statele Unite, Canada și Mexic. Ar fi o revenire după aproape 30 de ani pentru tricolori, care ultima dată când au fost la Mondial Generația de Aur încă era pe teren și încânta, mai exact în 1998, la turneul final ce a avut loc în Franța.

Speranțele rămân însă datorită lui Virgil Ghiță, care în minutul 95 al partidei cu Austria a urcat în careu și a deviat cu capul o centrare venită din dreapta, de la Ianis Hagi, iar astfel formația condusă de Mircea Lucescu păstrează șanse la locul 2 înainte de ultimele două meciuri din grupă, cu Bosnia Herțegovina, în deplasare, și cu San Marino, acasă, la Ploiești.

Întâlnire între Virgil Ghiță și Cleopatra Stratan

Pentru a menține atmosfera din cadrul lotului la un nivel foarte bun, cei de la FRF au organizat o întâlnire surpriză între Virgil Ghiță și Cleopatra Stratan, solista care în urmă cu mai bine de 19 ani lansa piesa „Ghiță”, cea care a strâns de-a lungul timpului milioane de vizualizări și care a fost folosită drept mod de bucurie de către jucătorii României după confruntarea cu Austria.

„Hei, sunt Cleopatra Stratan și el e Ghiță! Am dovada aici, mi-a părut super bine să te cunosc și felicitări pentru gol. Aia e, la portiță”, a spus Cleopatra Stratan în clipul pus de FRF pe rețelele sociale.

