Aici ai toate informațiile despre CSA Steaua – FCSB II. Când se joacă și cine transmite duelul

Drumul către Liga 2 este unul complicat pentru CSA Steaua, iar cel mai important hop va fi duelul cu echipa a doua a celor de la FCSB. Meciul se va disputa sâmbătă, de la ora 15:00, în Ghencea.

Spiritele s-au încins deja cu mult înaintea partidei, iar cei de la FCSB au reclamat salariile mari pe care angajații „militarilor” le-ar primi din bani publici. Replica steliștilor nu s-a lăsat așteptată, ajungându-se chiar la acuze de discrimilare.

FANATIK a aflat deja primul 11 pe care îl va alinia FCSB II sâmbătă, iar nume importante vor fi prezente pe teren, în încercarea de a opri ascensiunea celor de la Steaua.

Când se joacă și cine transmite la TV meciul CSA Steaua – FCSB II

Partida CSA Steaua – FCSB II va avea loc în data de 13 martie, de la ora 15:00. Este, poate, meciul anului pentru elevii lui Daniel Oprița, care văd în duelul cu echipa a doua a FCSB-ului un moment decisiv pentru viitorul echipei din Ghencea. Orice pas greșit ar putea fi echivalent cu ratarea promovării.

Și Gigi Becali este conștient de asta, așa că a luat măsura de a trimite la echipa secundă mai mulți fotbaliști pe care antrenorul Toni Petrea se baza, de regulă, la prima formație. Dacă pentru FCSB II miza este mai degrabă una de orgoliu, cei de la CSA Steaua vor neapărat să câștige pentru a fi aproape siguri de câștigarea seriei a 4-a din Liga 3.

Cel mai tare duel pe care l-a oferit vreodată Liga 3 din România își va disputa al doilea episod, după turul din septembrie 2020, pe terenul 5 din complexul Ghencea, iar partida va putea fi urmărită la televizor pe canalul Digisport 1.

Acuze de discriminare înaintea partidei: „S-a luat de singurul jucător de culoare de la Steaua!”

Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a fost acuzat de George Ogăraru că a dat dovadă de lipsă de fair play atunci când a discutat despre salariile foarte mari pe care le-ar încasa jucătorii și cei din staff-ul „militarilor”. Fostul fundaș dreapta susține că Stoica a greșit, legându-se de singurul jucător de culoare al Stelei, francezul Philippe Nsiah.

„Declarațiile lui Mihai Stoica au fost exagerate și n-au fost fair. A comentat despre singurul jucător de culoare din echipă, umflându-i salariul. Dar înțeleg această strategie de a marșa pe salariile mari la Liga 3”, a spus Ogăraru chiar în ziua premergătoare partidei din etapa a 11-a a Ligii 3.

Mihai Stoica l-a supărat pe fostul său colaborator de la FCSB prin declarațiile făcute imediat după eliminarea FCSB-ului din Cupa României, de către cei de la Dinamo: „E mai important meciul dintre FCSB II cu CSA Steaua decât Cupa României, pentru că trebuie stopată această gaură neagră. Sunt plătitor de taxe, dar nu vreau să plătesc salariul lunar al lui Nsiah, care am auzit că are 28.000 de lei pe lună. Nu sunt de acord să plătesc pentru un fotbalist de 38 de ani care joacă în Divizia C și are burtă”.

Daniel Oprița dă piept cu Bogdan Argeș Vintilă. Fostul principal de la FCSB, întăriri masive de la prima echipă

Devenit antrenor principal la CSA Steaua, fostul atacant care a evoluat cu stema Stelei pe piept și în „era” FCSB, Daniel Oprița, a încercat să anticipeze primul 11 pe care îl va folosi echipa a doua a lui Gigi Becali la meciul de sâmbătă. „Cred că 90 la sută știu cum vor juca. Niga în poartă, apoi Pantea, Filip, Soiledis. Acolo cineva lângă Filip în centrul defensivei. Şut, Perianu, Oaidă la mijloc și Buziuc, Robert Ion și Ardeleanu în atac”, a spus acesta.

Numai că FANATIK a aflat că Oprița s-a înșelat în câteva privințe. Lucian Filip este accidentat, în vreme ce Robert Ion se confruntă și el cu probleme fizice. Plus că se află în izolare, fiind infectat cu noul coronavirus. Astfel, din informațiile FANATIK, echipa celor de la FCSB II va arăta astfel, la meciul cu CSA Steaua:

Târnovanu – Pantea, Nedelcu, Soiledis, Șerban – Simion, Șut, Oaidă – Niță, Buziuc, Oct. Popescu

De partea cealaltă, CSA Steaua va alinia și ea un prim 11 destul de puternic, care va cuprinde și doi fotbaliști străini. Atacant are șanse foarte mari să fie chiar cel care i-a produs nemulțumiri lui Mihai Stoica. Francezul Philippe Nsiah ar putea fi singurul vârf al steliștilor la duelu de sâmbătă. Așa arată echipa probabilă:

Bălbărău – Călințaru, Wallace, Beța, A. Ilie – Mihăescu, Enceanu – Răsdan, Mihalache, Huiban – Nsiah

Cum va arăta finalul sezonului. Locul 1, esențial pentru promovare

Înaintea partidei, Steaua este pe locul 1, cu 26 de puncte, însă echipa a doua a celor de la FCSB se află la doar două puncte în spatele militarilor. Echipa care va reuși să termine pe locul 1 în această serie va da piept cu locul 2 din seria 3, în semifinalele barajului, în vreme ce formația de pe locul secund va înfrunta liderul seriei 3.

Iată cum ar putea arăta traseul complet de la baraj al celor de la CSA Steaua și FCSB II:

Semifinalele barajului de promovare

locul 1 Seria 1 – locul 2 Seria 2 (C1)

locul 2 Seria 1 – locul 1 Seria 2 (C2)

locul 1 Seria 3 – locul 2 Seria 4 (C3)

locul 2 Seria 3 – locul 1 Seria 4 (C4)

Finalele barajului de promovarea