Aici au crescut Anzor Mekvabishvili de la Craiova şi Khvicha Kvaratskhelia de la PSG: „Am dat un campion al României şi unul al Europei! Nu e rău deloc”. Video Exclusiv

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Fotbalul georgian a început să aibă staruri de talie mondială, iar Khvicha Kvaratskhelia este jucătorul care este în lumina reflectoarelor după ascensiunea fabuloasă din ultimii ani. De cealaltă parte, Anzor Mekvabishvili este pe val în România, unde a contribuit la eventul istoric obţinut de Universitatea Craiova. Colegi la echipa naţională, cei doi şi-au intersectat carierele în perioada de juniorat.

Dinamo Academy, locul de unde a început ascensiunea pentru Anzor Mekvabishvili, campion cu Craiova, şi Khvicha Kvaratskhelia, campion cu PSG

Înainte de Georgia – România 1-1, FANATIK a vizitat academia lui Dinamo Tbilisi, una considerată drept cea mai bună din Georgia. Departe de tumultul capitalei, aproape de malul râului Kura, puştii georgieni trag tare pentru a-şi face un nume. Au acum câteva modele după care să se ghideze, iar Khvicha Kvaratskhelia este starul la modă acum.

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Timp de doi ani, între 2015 şi 2017, pe terenurile academiei lui Dinamo Tbilisi îşi pregăteau paşii spre viitor Anzor Mekvabishvili şi Khvicha Kvaratskhelia. Ambii născuţi în 2001, starul lui PSG fiind cu patru luni mai mare decât mijlocaşul Universităţii Craiova.

Acum, pe cele trei terenuri din Dinamo Academy se pregăteşte viitorul Georgiei. „Toţi puştii de aici visează să fie următorul Kvaratskhelia. El i-a facut să creadă că pot ajunge sus”, a explicat unul dintre părinţii veniţi luni dimineaţă să-şi vadă fiul cum încearcă să-şi îndeplinească visul de a ajunge un mare fotbalist.

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La 10:00 dimineaţa, atmosfera este mai tare la juniorii lui Dinamo Tbilisi ca la unele meciuri din SuperLiga

Chiar dacă era abia trecut de 10:00 dimineaţa, aleile academiei erau pline de părinţi şi micuţi fotbalişti. Forfotă ca la un Campionat Mondial, că tot ne bate la uşă turneul din SUA, Mexic şi Canada. Activitate intensă pe toate cele trei terenuri din cadrul complexului. Câte un meci pe fiecare, iar pe margine abia aşteptau alte echipe să intre pe gazon.

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Când meciurile au început, atmosfera a început să fie aprinsă. Părinţii mai guralivi îşi susţineau energic puştii, iar unele mama au devenit ultras part-time. Golurile erau sărbătorite de parcă fuseseră înscrise în finală de Champions League, nu la un turneu pentru juniori. O atmosferă peste cea de la unele meciuri din SuperLiga, unde liniştea din tribune îi face pe jucătorii din teren să adoarmă.

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Academia lui Dinamo Tbilisi

Anzor Mekvabishvili a rămas în inimile fanilor lui Dinamo Tbilisi: „E top”

Un alt tătic, mai familiarizat cu limba engleză, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Anzor Mekvabishvili: „E top, e jucător de ligile mari. Am dat un campion al României şi unul al Europei. Nu e rău deloc”. Atât de mare este încrederea părinţilor în academia lui Dinamo Tbilisi încât toţi fac parte dintr-o mare familie. Familia „alb-albastră”.

„Aici este viitorul Georgiei. Cel puţin un puşti de aici va ajunge să joace în campionatele tari din Europa”, şi-a continuat discursul tăticul înflăcărat, după ce fiul său reuşise o acţiune de mare efect. Poate că viitorul Georgiei este chiar puştiul pe care îl duce zilnic la antrenamente?!

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Viitorul este un laitmotiv la academia lui Dinamo Tbilisi. Nu doar părinţii vorbesc folosind acest cuvânt. Pe laterala sediului, pe un geam stă scris mare: „Viitorul începe aici”. Zilnic, puştii trec pe lângă acest mesaj în drumul lor spre terenurile de antrenament şi simt că sunt un pic mai aproape de glorie.

Cum a ajuns Anzor Mekvabishvili în academia lui Dinamo Tbilisi

Anzor Mekvabishvili şi-a făcut junioratul la Dinamo Tbilisi în perioada 2015-2020, iar într-un interviu pentru presa din ţara natală a dezvăluit cum a ajuns la academia „alb-albaştrilor”. Momentul de cotitură a fost un turneu dedicat juniorilor, la fel ca cel disputat cu o zi înaintea amicalului Georgia – România.

„Încă din copilărie am iubit foarte mult fotbalul. Petreceam mult timp în curte, alergam mereu după minge… Prima dată m-a dus bunicul la fotbal; am mers la școala „Merani”. Apoi a avut loc turneul „Bendela” și a apărut interesul din partea Academiei „Dinamo”. După selecții, m-au păstrat acolo… Apropo, la Academia „Dinamo” m-a dus un fotbalist cunoscut în trecutul apropiat, Suliko Davitashvili”, spunea Anzor Mekvabishvili pentru .

După cei cinci ani petrecuţi în academia de pe strada Ljubljana 62, Anzor Mekvabishvili a făcut pasul spre echipa mare. Pe 25 iunie 2020, actualul mijlocaş al Universităţii Craiova a bifat primul meci pentru Dinamo Tbilisi, 71 de minute în victoria cu Saburtalo, scor 3-0. S-a impus repede ca titular şi, în iarna lui 2024, a venit transferul în Bănie. Şase luni mai târziu, Anzor a jucat pentru Georgia la EURO 2024. Acum, după un an şi jumătate în Bănie, Anzor Mekvabishvili are .

Khvicha Kvaratskhelia a jucat doar cinci meciuri pentru Dinamo Tbilisi

Khvicha Kvaratskhelia a debutat rapid pentru Dinamo Tbilisi, la doar 16 ani, în septembrie 2017. Cu toate acestea, actualul star a mai îmbrăcat tricoul „alb-albastru” de încă patru ori. După câteva dispute contractuale, Rustavi a plătit 180.000 de euro şi şi-a asigurat semnătura fotbalistului.

După un împrumut la Lokomotiv Moscova şi transferul la Rubin Kazan, Khvicha Kvaratskhelia s-a întors în Georgia, după ce Rusia a invadat Ucraina, şi a semnat cu Dinamo Batumi. Cu 8 goluri în 11 meciuri, mijlocaşul ofensiv a fost cumpărat cu 13.300.000 de euro de Napoli. Doi ani şi jumătate mai târziu, internaţionalul georgian a intrat în istoria ţării lui, după ce PSG a plătit 80.000.000 de euro pentru transferul lui. Acum, înainte de Georgia – România, Khvicha Kvaratskhelia e în postura fotbalistului care . Da, puştii de la Dinamo Academy au la ce să viseze.

Anzor Mekvabishvili a jucat pe final 6 minute în Georgia – România, Khvicha Kvaratskhelia a rămas pe bancă

Anzor Mekvabishvili şi Khvicha Kvaratskhelia au început meciul Georgia – România pe banca de rezerve, însă doar primul a fost folosit. Mijlocaşul Universităţii Craiova a intrat pe final, în minutul 84, când i-a luat locul lui Giorgi Kvilitaia, autorul golului georgienilor. De cealaltă parte, Khvicha Kvaratskhelia a fost menajat după ce sâmbătă a câştigat pentru a doua oară trofeul Ligii Campionilor cu PSG.