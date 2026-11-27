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Un nou meci european, un nou rezultat de tristă amintire. Brighton s-a impus cu 4-0 în fața Universității Craiova în cea de-a 4-a etapă din faza ligii din Conference League. Adrian Mutu și Andrei Vochin au scos în evidență capitolele unde britanicii surclasează fără drept de apel fotbalul românesc, iar statisticile sunt clare în favoarea vesticilor.

Adrian Mutu a evidențiat unde a surclasat-o Brighton pe U Craiova

Brighton a fost superioară Universității Craiova în duelul direct de joi seară de pe Amex Stadium. FANATIK a prezentat , iar Adrian Mutu a scos în evidență momentele cheie din jocul echipei lui Fabian Hurzeler. „Brighton avea o reacție extraordinară după pierderea mingii. În 4-5 secunde acolo făceau o presiune pe purtătorul de balon incredibilă, mai ales aproape de careul nostru. Acolo, imediat cum pierdeau, reacție! Iar după aceea, normal că e un concept. Bă, nu reușești în astea 5-6 secunde să iei mingea, te retragi, te reorganizezi și după aia, pe următoarea pasă laterală declanșezi pressing-ul. Băluță reușea astfel de acțiuni pe momentul lor de retragere, de reorganizare. Practic nu-l atacau, stăteau, doar făceau pe lângă el așa puțin, că ei de fapt erau în reorganizare. De asta se întâmpla. Dacă veneau cum o făceau lângă careu acolo, câte trei-patru pe tine, nu mai reușeai să faci lucruri!

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La noi, o echipă, ca să facă față în cupele europene, pe lângă aspectul fizic pe care trebuie să-l arate foarte bine la un nivel foarte ridicat, trebuie să aibă un nivel de o viteză de gândire extraordinară pentru a putea produce o intensitate majoră și a juca cu o intensitate diferită. Tu trebuie să ai o viteză de gândire extraordinară și să iei informații dinainte, când ajunge mingea direct să-i dai drumul, pentru că asta de fapt creează intensitate, mișcarea mingii, viteza paselor… Adică trebuie să știe jucătorii când să oprească ritmul, când să-i dea drumul, unde și când să facă mai multe atingeri. Brighton, când venea, nu venea cu minge lungă, ci venea cu o posesie progresivă, cu mișcări, creau soluții, se mișcau. Simțeai că ești neputincios!”, a spus inițial Adrian Mutu.

După ce , Adrian Mutu a vorbit și despre situația generală a fotbalului românesc, unde statisticile înregistrate în urma meciurilor sunt mult mai slabe decât cele dintr-un campionat precum Premier League. „Un jucător în campionatul României aleargă pe meci maxim 10 kilometri. Dacă te uiți la intensitatea pe care o are în timpul unui meci, nu cred că trece vreunul de 400 de metri, cu o viteză de peste 20 de kilometri la oră. Deci noi alergăm 10 kilometrii în 90-95 de minute. Ăștia aleargă 6 kilometri doar într-o repriză! Facem socoteala simplă. Ei se duc în 12-13 kilometri, ceea ce deja au 2 kilometri și ceva peste, aproape 3, iar intensitatea e de la 1.000 de metri în sus. Adică ajung să facă asta. E vorba de mișcarea asta și viteza cu care se mișcă.

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Stăm și ne uităm la meciurile din campionatul României și când sunt anumite derby-uri mai vedem un ritm mai ridicat și toți spunem: „Mamă, ce meci tare, ce meci frumos, nu? Pe contre, pe astea” sunt anumite momente care se întâmplă și la noi. Sunt momente. La ei se joacă așa continuu! Sunt foarte curios care e procentul de dueluri câștigate ale Universității aseară. Sunt chiar foarte curios! Ne-am cam uitat aseară la ei cum pasează. N-am intrat în dueluri, am fost ca spectatorii, așa ne uitam la ei. Timorați, timizi! Îi lăsam să paseze. Se vedea că noi ne uităm la ei cum joacă, parcă ne era frică să ieșim, că ne e frică că ne eliminăm!”, a mai spus Adrian Mutu.

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Andrei Vochin a spus capitolul unde fotbalul românesc are de recuperat față de cel din vestul Europei

Andrei Vochin a venit cu date și mai concrete despre discrepanța dintre fotbalul românesc și cel din vestul Europei. Oficialul FRF a prezentat un procent al mediei metrilor parcurși de un jucător în sprint în Premier League în urmă cu 12 ani, care era încă de atunci unul impresionant. „N-am ajuns la dueluri foarte mult. N-am avut numărul de dueluri total per meci. A fost mic față de un astfel de meci și evident că n-am câștigat. Am găsit un studiu de acum 14 ani, făcut pe Premier League. Media metrilor parcurși de un jucător în sprint era de 500 de metri pentru Premier League. Și de curiozitate, am făcut analiză pe datele noastre de la echipa națională, pe jucătorii de echipă națională. Era un singur jucător care în campionatul intern plus meciuri de echipă națională depășea 300 de metri de sprint. Era Ivan, de la Craiova, care avea o medie de peste 300 de metrii în sprint parcurși într-un meci.

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În tot timpul ăsta, Premier League a evoluat. Noi am făcut acum inclusiv campionatul României versus alte campionate din Europa. Este o diferență la acest capitol de high speed intensity de 40%, 45%, 35%, care este uluitoare, este imensă această medie. Nu poți să faci să joci împotriva unor adversari care vin din campionate, unde se aleargă peste, hai să zic, 20 de kilometri la oră, cu 40% mai mult decât la tine. N-ai cum să faci lucrul ăsta! Până nu vom regla chestia asta la nivel intern, adică echipele să poată să ajungă să joace și să parcurgă kilometri în alergare rapidă și sprint mai mulți, nu vom avea nicio șansă!”, a spus și Andrei Vochin în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.