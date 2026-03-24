Aici s-a născut Ianis Hagi la Istanbul, în 1998. Foto Exclusiv

Ianis Hagi se întoarce la Istanbul, locul în care s-a născut, pentru meciul Turcia - România.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
24.03.2026 | 23:00
Aici sa nascut Ianis Hagi la Istanbul in 1998 Foto Exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ISTANBUL
Cum arată azi locul unde s-a născut Ianis Hagi în Istanbul (colaj foto: FANATIK)
Turcia – România este meciul momentului, iar duelul de la Istanbul are o miză specială pentru Ianis Hagi, 27 de ani. Căpitanul tricolorilor s-a născut în acest oraş, în 1998, la doar câţiva kilometri de stadionul lui Beşiktaş, locul unde se va disputa barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Canada şi Mexic.

Cum arată azi spitalul din Istanbul în care s-a născut Ianis Hagi

Ianis Hagi s-a născut pe 22 octombrie 1998, la Istanbul, pe când tatăl său evolua şi scria istorie pentru Galatasaray, echipă pentru care a jucat în perioada 1996 – 2001. Fericitul eveniment a avut loc la maternitatea International Hospital din Yeşilköy, un cartier din Bakırköy, suburbie a Istanbulului.

De altfel, alegerea făcută de Gică şi Marilena Hagi este una normală, spitalul fiind primul privat modern din Turcia. Între timp, acesta şi-a schimbat numele, după ce a intrat sub umbrela Acibadem, însă în continuare este considerat un spital de top al Istanbului, dotat cu aparatură de ultimă oră şi medici renumiţi în domeniu.

Locaţia în care se află Acibadem International Hospital este una de invidiat, la doar câteva sute de metri de malul Mării Marmara, într-o zonă plină cu propietăţi de cinci stele. Spitalul este la o distanţă de aproximativ 20 de kilometri de Beşiktaş Park, stadionul pe care se va disputa meciul Turcia – România.

Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24.ro
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump

Spitalul Acibadem International din Istanbul

Gică Hagi, meci în Liga Campionilor cu o zi înainte să se nască Ianis Hagi

Pe 21 octombrie 1998, cu o zi înainte să se nască Ianis, Gică Hagi evolua pentru Galatasaray în grupele Ligii Campionilor. Turcii au întâlnit-o atunci pe Rosenborg, în deplasare, însă meciul este de tristă amintire pentru fanii Cim Bom.

Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Digisport.ro
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea

În Norvegia, cu Gică Popescu şi Gică Hagi integralişti, Galatasaray a fost învinsă clar de Rosenborg, scor 0-3. Cu toate acestea, turcii şi-au luat revanşa pe teren propriu, când s-au impus cu acelaşi scor. La finalul Grupei B, Galatasaray s-a clasat pe locul 2, la egalitate de puncte cu Juventus, însă a ratat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Giovanni Becali a fost la Istanbul când s-a născut Ianis Hagi

Într-o ediţie din Giovanni Show, Ioan Becali a dezvăluit faptul că s-a aflat la Istanbul atunci când Ianis Hagi s-a născut. De asemenea, impresarul a vorbit şi despre situaţia fotbalistului în Turcia, unde, chiar dacă este născut în Istanbul, ocupă loc de străin în lotul celor de la Alanyaspor.

“Ianis e născut la Istanbul. El poate să ia cetățenie turcă, dar nu are dreptul. Statul turc îl face, dar Federația nu poate să îl facă. La echipa de club ocupă loc de străin. Eu am fost acolo. S-a născut la cel mai tare spital din Istanbul. Îmi aduc aminte și acum. Hagi era fericit. A fost bucurie mare, frumos tare. Super emoționat Gică”, a povestit Ioan Becali la podcast-ul Giovanni Show.

Ce greșeală de amatori! Kylian Mbappe a părăsit Madridul după ce medicii spanioli...
Fanatik
Ce greșeală de amatori! Kylian Mbappe a părăsit Madridul după ce medicii spanioli i-au consultat piciorul greșit: „O rușine!”
Generaţia de Aur, cazată la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul!...
Fanatik
Generaţia de Aur, cazată la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul! Camerele sunt cu sute de euro mai scumpe decât ale naționalei lui Lucescu! Exclusiv
Cine e Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabi Torje de la Asia Express....
Fanatik
Cine e Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabi Torje de la Asia Express. A participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
