Aici s-a născut Ianis Hagi la Istanbul, în 1998. Foto Exclusiv

Turcia – România este meciul momentului, iar duelul de la Istanbul are o miză specială pentru Ianis Hagi, 27 de ani. Căpitanul tricolorilor s-a născut în acest oraş, în 1998, la doar câţiva kilometri de stadionul lui Beşiktaş, locul unde se va disputa barajul pentru Campionatul Mondial din 2026, organizat de SUA, Canada şi Mexic.

Cum arată azi spitalul din Istanbul în care s-a născut Ianis Hagi

, pe când tatăl său evolua şi scria istorie pentru Galatasaray, echipă pentru care a jucat în perioada 1996 – 2001. Fericitul eveniment a avut loc la maternitatea International Hospital din Yeşilköy, un cartier din Bakırköy, suburbie a Istanbulului.

De altfel, alegerea făcută de Gică şi Marilena Hagi este una normală, spitalul fiind primul privat modern din Turcia. Între timp, acesta şi-a schimbat numele, după ce a intrat sub umbrela Acibadem, însă în continuare este considerat un spital de top al Istanbului, dotat cu aparatură de ultimă oră şi medici renumiţi în domeniu.

Locaţia în care se află Acibadem International Hospital este una de invidiat, la doar câteva sute de metri de malul Mării Marmara, într-o zonă plină cu propietăţi de cinci stele. Spitalul este la o distanţă de aproximativ 20 de kilometri de Beşiktaş Park, stadionul pe care se va disputa meciul Turcia – România.

Gică Hagi, meci în Liga Campionilor cu o zi înainte să se nască Ianis Hagi

Pe 21 octombrie 1998, cu o zi înainte să se nască Ianis, Gică Hagi evolua pentru Galatasaray în grupele Ligii Campionilor. Turcii au întâlnit-o atunci pe Rosenborg, în deplasare, însă meciul este de tristă amintire pentru fanii Cim Bom.

În Norvegia, cu Gică Popescu şi Gică Hagi integralişti, Galatasaray a fost învinsă clar de Rosenborg, scor 0-3. Cu toate acestea, turcii şi-au luat revanşa pe teren propriu, când s-au impus cu acelaşi scor. La finalul Grupei B, Galatasaray s-a clasat pe locul 2, la egalitate de puncte cu Juventus, însă a ratat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Giovanni Becali a fost la Istanbul când s-a născut Ianis Hagi

Într-o ediţie din Giovanni Show, . De asemenea, impresarul a vorbit şi despre situaţia fotbalistului în Turcia, unde, chiar dacă este născut în Istanbul, ocupă loc de străin în lotul celor de la Alanyaspor.

“Ianis e născut la Istanbul. El poate să ia cetățenie turcă, dar nu are dreptul. Statul turc îl face, dar Federația nu poate să îl facă. La echipa de club ocupă loc de străin. Eu am fost acolo. S-a născut la cel mai tare spital din Istanbul. Îmi aduc aminte și acum. Hagi era fericit. A fost bucurie mare, frumos tare. Super emoționat Gică”, a povestit Ioan Becali la podcast-ul Giovanni Show.