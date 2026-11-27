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România U17 a învins Camerunul cu 3-1, dar a părăsit Campionatul Mondial. Tricolorii aveau nevoie de o victorie la patru goluri diferență pentru a se califica. Au condus cu 3-0 și au avut speranțe, însă au primit gol în minutul 90+2, în urma unei mingi deviate.

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Echipa a încheiat turneul cu fruntea sus. A arătat multă motivație, a muncit enorm și a scos la iveală individualități importante. Cel mai tânăr jucător din lot, Pădure, născut în 2010, a fost omul meciului. Partida a evidențiat însă și problemele pe care le întâlnim la toate nivelurile fotbalului românesc: nu știm să atacăm careul, nu suntem pregătiți fizic pentru ritmul fotbalului actual și jucăm cu teama de rezultat.

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Formula și structura: 5-3-2, cu Corlat în rol hibrid

România a jucat în sistemul 5-3-2. În poartă a fost Cosa. Linia de cinci a fost formată din Bencze, fundaș lateral stânga, Corduneanu, fundaș central stânga, Paul, în centrul defensivei, Corlat, fundaș central dreapta, și Mănăilă, fundaș lateral dreapta. La mijloc au evoluat Pădure, Precup și Tripon, iar în atac, Bodnar și Muntean. În construcția de la poartă, România a trecut într-un sistem 4-2-4. Corlat a urcat în linia de mijloc, în rolul de număr 6, iar Precup și Tripon au ocupat, pe rând, poziția de lângă el.

Atacul: lățime mai bună, careul tot gol

De această dată, România s-a poziționat bine în faza de atac încă de la început. Am deschis jocul spre fundașii laterali și am trimis centrări. Nu ne-am mai înghesuit în zona centrală, așa cum am făcut-o în meciul cu Venezuela.

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În treimea adversă, însă, nu am dus suficienți oameni în careu. Am dominat de la început, dar am avut aceeași problemă în ceea ce privește atacarea spațiilor din spatele apărării. Camerunul a părut încă din start o echipă slabă spre foarte slabă, mai ales din punct de vedere defensiv, și s-a mulțumit să atace pe contraatac. Am ajuns frecvent în treimea adversă, dar puteam fi mult mai periculoși dacă atacam spațiile.

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Au fost momente în care nu aveam niciun atacant în careu. Am jucat cu doi atacanți, dar niciunul nu se afla în poziția corectă. Amândoi părăseau zona din fața porții sau cereau mingea în afara careului. Este o problemă pe care o vedem și la echipa națională de seniori și care se regăsește inclusiv la juniori. Pare că nu mai avem atacanți care să știe să se miște în careu, să atace spațiile și să aibă simțul golului. După prima repriză, am rămas și cu impresia că nu aveam suficientă forță, mai ales în lovirea mingii. Pasele erau prea scurte, iar execuțiile, greoaie.

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Faza defensivă și problema pregătirii fizice

În faza defensivă, România s-a așezat tot în sistemul 5-3-2, dar nu a reușit să pună presiune pe purtătorul mingii. Mai ales după prima jumătate de oră, Camerunul și-a creat ocazii și a pătruns relativ ușor în treimea noastră. Meciul a scos la iveală și o altă problemă a fotbalului românesc: nu suntem suficient de bine pregătiți fizic pentru a susține un ritm de joc cu meciuri din trei în trei zile.

Repriza a doua: mai mulți oameni în careu, alt meci

, cu două goluri marcate rapid, ambele cu capul, al doilea în urma unei faze fixe. Primul gol a venit pentru că Pădure a făcut exact ceea ce trebuia să facem încă de la începutul meciului: a atacat spațiul și a pătruns în careu din linia a doua.

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Diferența a fost făcută de numărul mai mare de jucători care ajungeau în careu. Am câștigat și mingile a doua. Când Camerunul ajungea în treimea noastră, atacanții români rămâneau în situații de doi contra doi cu fundașii centrali adverși, astfel că au apărut și oportunități pe contraatac.

Intensitatea din repriza a doua a fost similară celei din meciurile de seniori. Deși era condusă cu 3-0 și nu mai avea nicio șansă la calificare, reprezentativa Camerunului a jucat cu foarte multă ambiție și ne-a pus probleme serioase pe contraatac. La 3-0, România a avut cu adevărat speranțe. A primit însă gol în minutul 90+2, în urma unei mingi deviate, iar odată cu acesta s-au risipit și speranțele de calificare.

Remarcații partidei

Cosa: a avut câteva intervenții foarte dificile.

Corduneanu: a câștigat toate duelurile.

Mănăilă: a jucat foarte bine pe flancul drept.

Stancu: mi-a plăcut mult. A intrat la pauză, pe flancul stâng.

Pădure: arată foarte bine pentru vârsta lui. Este cel mai tânăr jucător din lot, născut în 2010, și a fost omul meciului.

– Gueke (nr. 17): joacă la Manchester City și a arătat foarte, foarte bine. Din punct de vedere tehnic și al agilității, este unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-am văzut la acest turneu.

Concluzii: o echipă națională nu poate produce ceea ce fotbalul local nu formează

. A fost o echipă motivată, care a muncit foarte mult și a scos în evidență individualități importante. Minusurile echipei naționale reflectă însă nivelul de dezvoltare al fotbalului local, mai exact modul în care sunt formați jucătorii în centrele de copii și juniori. Atât timp cât nu vom avea o educație sportivă și fotbalistică adecvată fiecărei categorii de vârstă, vom continua să avem dezamăgiri. Nu neapărat la nivel colectiv, ci la nivel individual. Sunt foarte mulți jucători talentați care se pierd pentru că sar peste anumite etape de dezvoltare și ajung la seniori cu numeroase carențe.

Aceste meciuri au evidențiat problemele pe care le întâlnim la toate nivelurile, fie la echipele naționale, fie la cluburi:

pregătire fizică slabă;

ritm de joc sub standardele fotbalului actual;

o teamă constantă de rezultat.

Fotbalul românesc are o mare problemă tactică, atât la nivelul cluburilor, cât și al echipelor naționale: nu știm să atacăm. Problema vine din teama constantă de rezultat. Ne dorim, în primul rând, să nu pierdem, iar dacă mai obținem ceva, cu atât mai bine.

Nu avem principii de joc care să ne permită să dominăm și să controlăm meciurile. Nu simțim nevoia să fim proactivi, astfel că facem totul dintr-o poziție reactivă. Orice performanță care depășește acești parametri rămâne un rezultat izolat, greu de reprodus în viitor.

Meciurile echipei naționale de seniori de astăzi s-au jucat, de fapt, acum zece ani. Meciurile echipelor naționale de juniori de astăzi se vor rejuca peste zece ani. Iar noi vom continua să sperăm la rezultate și performanțe, deși nu știm să le producem. Federația poate selecționa jucători deja formați. O echipă națională nu poate suplini procesul de dezvoltare individuală a fotbaliștilor.

Educația începe și în tribună

Educația trebuie să se extindă și la nivelul spectatorilor și al suporterilor. Cel puțin în mediul online, mulți au fost extrem de aspri cu niște copii care abia fac pasul către fotbalul de seniori. În loc să primească încurajări și susținere, acești jucători s-au lovit de critici și nemulțumiri.

Sportul este oglinda societății. Dacă avem o problemă în sport, avem și o problemă la nivelul societății. Educația începe acasă și continuă în mediul în care ne dezvoltăm. Dacă vrem performanțe exemplare, poate că ar trebui să oferim noi, mai întâi, un exemplu.