Aici se face diferența în derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. ”Și ăia de stau pe bancă au salarii de 15-20.000 de euro pe lună. Ce să mai zici?” Video exclusiv

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru, a mărturisit că vor fi plecări de jucători la echipă în următoarele zile, aşa cum FANATIK . Finanţatorul a confirmat despărțirea de

Salariile fac diferența în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj

În cadrul celei mai noi ediții a , Valeriu Răchită a precizat că diferența dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, care se vor întâlni sâmbătă, 11 februarie, de la ora 20:00, în etapa a 25-a din SuperLiga, se face la nivelul salariilor.

”CFR e favorită în toate meciurile pe care le joacă în România, pentru că are cel mai bun lot, are cel mai bun antrenor pe bancă, are o structură de conducere care dă libertate totală antrenorului, îi pune și la dispoziție tot ceea ce dorește, bineînțeles cu presiunea de rigoare.

Nu poți să cheltui milioane de euro ca să nu ai presiune. L-am văzut pe Neluțu Varga care spune ‘cheltui foarte mulți bani’. Sunt jucători care stau pe banca de rezerve și au 15-20.000 salariu. Ce să mai zici?”, a declarat Răchită.

Orgoliul oltenesc, șansa echipei lui Neagoe în duelul cu CFR Cluj

Fostul fundaș consideră că derby-ul ar putea fi unul echilibrat prin prisma faptului că Universitatea Craiova a pierdut în runda precedentă cu Farul și are o dorință arzătoare de a se revanșa în fața propriilor fani și de a reintra cu șanse în lupta la titlu.

”La Craiova ce se întâmplă. După un rezultat bun, știi cum sunt oltenii, se umflă, batem pe toată lumea, câștigăm campionatul. Acum s-ar putea să fie reversul pentru că au pierdut la Farul. Să se strângă, așa cum s-a strâns și FCSB după ce a pierdut acasă cu Farul, și să fie un joc destul de echilibrat.

Noi am spus înainte că din cauza faptului că nu joacă Alibec meciul va fi echilibrat, dar din păcate pentru Craiova prima repriză Farul a zburdat. Apare Mazilu, apare Șerban și uite că Hagi are jucători cu care să schimbe. Hagi duce, Hagi are tot timpul în spate această academie care îi oferă siguranța zilei de mâine.

Clar, favorită sâmbătă este CFR. Craiova are jucători de la mijloc în sus care pot crea probleme, are Ivan, are Markovic care a intrat foarte bine în teren la Constanța. Eu încă îl aștept pe Koljic să revină la forma din trecut, după accidentare”, a mai spus Valeriu Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

