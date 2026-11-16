Sport

Aici va stabili Gică Hagi tactica pentru Bosnia – România. Foto exclusiv

Cristi Coste, Marian Popovici
16.11.2026 | 16:39
Aici va stabili Gica Hagi tactica pentru Bosnia Romania Foto exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Hotel Zenica, cel mai luxos din oraş. Sursa foto: Renato Anghelescu / Fanatik Hotel Zenica, cel mai luxos din oraş. Sursa foto: Renato Anghelescu / Fanatik Hotel Zenica, cel mai luxos din oraş. Sursa foto: Renato Anghelescu / Fanatik Hotel Zenica, cel mai luxos din oraş. Sursa foto: Renato Anghelescu / Fanatik +5 FOTO
Aici va stabili Gică Hagi tactica pentru Bosnia - România. Sursa: colaj Fanatik
Naţionala României va ajunge luni seara la Zenica. "Tricolorii" stau în cel mai luxos hotel din oraş, iar gazdele i-au pregătit lui Gică Hagi sala în care va face tactica pentru meci.
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Naţionala României joacă marţi, de la ora 21:45, la Zenica, ultimul meci din Liga Naţiunilor, împotriva Bosniei-Herţegovina. „Tricolorii” vor ajunge luni seara în oraş, acolo unde vor fi cazaţi la cel mai luxos hotel. Gazdele au făcut toate pregătirile, Gică Hagi având la dispoziţie o sală de conferinţe pentru a pregăti tactica pentru meci.

Bosniacii, pregătiţi pentru venirea „tricolorilor”

Hotel Zenica este un stabiliment de patru stele, din centrul oraşului, lipit de un centru comercial. „Tricolorii” se vor putea bucura de cele mai bune condiţii în oraşul din Bosnia-Herţegovina, mai ales că hotelul oferă cele mai bune condiţii din Zenica.

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FANATIK a vizitat „casa” României şi gazdele s-au pregătit cum se cuvine pentru venirea „tricolorilor”. O sală de conferinţe este dedicată lui Gică Hagi şi staff-ului tehnic, dotată cu videoproiector, tablă şi un microfon, astfel încât să aibă toate condiţiile pentru a pregăti meciul care se va disputa marţi seara.

Gazdele au pregătit sala de conferinţe pentru Gică Hagi. Sursa foto: Fanatik
Gazdele au pregătit sala de conferinţe pentru Gică Hagi. Sursa foto: Fanatik

800 de lei pe noapte pentru o cameră la Hotel Zenica

O cameră „dublă” la Hotel Zenica costă în această perioadă în jur de 800 de lei pe noapte, un preţ destul de piperat pentru oraşul aflat la 60 de kilometri de capitala Sarajevo. Oaspeţii au parte de piscină, saună, dar şi de un restaurant propriu şi de un bar.

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Hotel Zenica are patru stele, în oraş nefiind nicio unitate de cazare clasificată la cinci stele. De asemenea, este foarte aproape de stadion, „tricolorii” ajungând la Bilino Polje în câteva minute, fiind la doar câteva sute de metri distanţă.

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Hotel Zenica, cel mai luxos din oraş. Sursa foto: Renato Anghelescu / Fanatik
Hotel Zenica, cel mai luxos din oraş. Sursa foto: Renato Anghelescu / Fanatik

Miză importantă pentru România!

Naţionala României are o miză importantă în ultimul meci din Liga Naţiunilor. Cu o victorie, „tricolorii” pot urca pe locul 3 în grupă, dacă Polonia nu va învinge Suedia. Dacă se va întâmpla acest scenariu, România evită meciurile de baraj pentru promovare-retrogradare în Liga C.

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Bosnia-Herţegovina este blocată pe locul 2 al grupei şi va juca baraj pentru promovarea în Liga A. În tur, elevii lui Barbarez s-au impus cu 4-2 pe Arena Naţională. România a jucat de trei ori în istorie la Zenica împotriva Bosniei-Herţegovina şi a pierdut de fiecare dată.

Bosniacii, pregătiţi pentru venirea
Bosniacii, pregătiţi pentru venirea „tricolorilor”. Sursa: Fanatik
  • 3 puncte au „tricolorii” după primele 5 etape din Liga Naţiunilor
  • 800 de lei costă o cameră dublă, pe noapte, la Hotel Zenica
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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