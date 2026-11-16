Aici va stabili Gică Hagi tactica pentru Bosnia – România. Foto exclusiv

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Naţionala României joacă marţi, de la ora 21:45, la Zenica, ultimul meci din Liga Naţiunilor, . „Tricolorii” vor ajunge luni seara în oraş, acolo unde vor fi cazaţi la cel mai luxos hotel. Gazdele au făcut toate pregătirile, Gică Hagi având la dispoziţie o sală de conferinţe pentru a pregăti tactica pentru meci.

Bosniacii, pregătiţi pentru venirea „tricolorilor”

Hotel Zenica este un stabiliment de patru stele, din centrul oraşului, lipit de un centru comercial. „Tricolorii” se vor putea bucura de cele mai bune condiţii în oraşul din Bosnia-Herţegovina, mai ales că hotelul oferă cele mai bune condiţii din Zenica.

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FANATIK a vizitat „casa” României şi gazdele s-au pregătit cum se cuvine pentru venirea „tricolorilor”. O sală de conferinţe este dedicată lui Gică Hagi şi staff-ului tehnic, dotată cu videoproiector, tablă şi un microfon, astfel încât să aibă toate condiţiile pentru a pregăti meciul care se va disputa marţi seara.

800 de lei pe noapte pentru o cameră la Hotel Zenica

O cameră „dublă” la Hotel Zenica costă în această perioadă în jur de 800 de lei pe noapte, un preţ destul de piperat pentru oraşul aflat la 60 de kilometri de capitala Sarajevo. Oaspeţii au parte de piscină, saună, dar şi de un restaurant propriu şi de un bar.

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Hotel Zenica are patru stele, în oraş nefiind nicio unitate de cazare clasificată la cinci stele. De asemenea, este foarte aproape de stadion, „tricolorii” ajungând la Bilino Polje în câteva minute, fiind la doar câteva sute de metri distanţă.

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Miză importantă pentru România!

. Cu o victorie, „tricolorii” pot urca pe locul 3 în grupă, dacă Polonia nu va învinge Suedia. Dacă se va întâmpla acest scenariu, România evită meciurile de baraj pentru promovare-retrogradare în Liga C.

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Bosnia-Herţegovina este blocată pe locul 2 al grupei şi va juca baraj pentru promovarea în Liga A. În tur, elevii lui Barbarez s-au impus cu 4-2 pe Arena Naţională. România a jucat de trei ori în istorie la Zenica împotriva Bosniei-Herţegovina şi a pierdut de fiecare dată.