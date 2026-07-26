Sport

Aici vrea să se mute FCSB! Gazonul de pe „Arcul de Triumf” arată îngrozitor. Foto

FCSB a anunțat că nu va mai juca pe Stadionul Ghencea din cauza stării proaste a gazonului. Roș-albaștrii se vor muta pe „Arcul de Triumf”, acolo unde suprafața de joc arată la fel de rău
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă
26.07.2026 | 07:45
Aici vrea sa se mute FCSB Gazonul de pe Arcul de Triumf arata ingrozitor Foto
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Aici vrea să se mute FCSB! Gazonul de pe „Arcul de Triumf” arată îngrozitor. FOTO: Fanatik
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Izgonită de pe Arena Națională din cauza concertelor, FCSB a revenit în Ghencea pentru meciurile din acest început de sezon. Roș-albaștrii nu sunt însă mulțumiți de cum se prezintă gazonul pe stadionul „Steaua”, iar Mihai Stoica a anunțat că echipa se va muta pe „Arcul de Triumf”. Situația nu este însă cu mult diferită.

FCSB se mută pe „Arcul de Triumf”! Și acolo, gazonul este horror

FCSB s-a săturat deja de Ghencea. După doar două meciuri jucate în casa Stelei, victoria cu FC Argeș, scor 2-0, și înfrângerea cu Auda, scor 2-3, roș-albaștrii vor evolua pe „Arcul de Triumf”. Fosta campioană a României este nemulțumită de suprafața de joc din Ghencea și crede că va fi mai bine pe arena de lângă Mănăstirea Cașin.

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Acolo joacă însă și Dinamo meciurile de acasă, cum a fost și cazul partidei cu U Craiova, pe care „câinii” au câștigat-o cu scorul de 5-1. Reporterii FANATIK au fost prezenți la derby-ul de pe „Arcul de Triumf” și au surpins modul în care se prezintă suprafața de joc. Gazonul de pe viitorul stadion al FCSB-ului se prezintă cel puțin la fel de rău precum cel de pe Ghencea.

gazon arcul de triumf
Gazon „Arcul de Triumf”. FOTO: Fanatik / Renato Anghelescu

Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu gazonul din Ghencea

FCSB a jucat pe Ghencea și în finalul sezonului trecut, atunci când a învins-o pe FC Botoșani, scor 4-3, în semifinala barajului de Conference League. Atunci, gazonul se prezența bine, dar acum se pare că a fost lovit de o ciupercă. Mihai Stoica a dat toate detaliile.  „De greșelile individuale s-a vorbit destul. Nu s-a vorbit de ce e mai important, arbitrajul. Crede că dacă era VAR era 4-1 pentru noi. Trebuia să joace în 10, intrarea la Tănase cu a fost regulamentară. Am avut două penalty-uri clare, în care al doilea e odios.

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E fault de cartonaș roși și domnul arbitru nici măcar fault nu a dat. Și al doilea aspect, terenul care nu a fost un teren de fotbal. Ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal. Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport, a doua zi după meciul FCSB – FK Auda 2-3.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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