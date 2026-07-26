Aici vrea să se mute FCSB! Gazonul de pe „Arcul de Triumf” arată îngrozitor. Foto

Izgonită de pe Arena Națională din cauza concertelor, FCSB a revenit în Ghencea pentru meciurile din acest început de sezon. Roș-albaștrii nu sunt însă mulțumiți de cum se prezintă gazonul pe stadionul „Steaua”, iar Mihai Stoica a anunțat că echipa se va muta pe „Arcul de Triumf”. Situația nu este însă cu mult diferită.
FCSB s-a săturat deja de Ghencea. După doar două meciuri jucate în casa Stelei, victoria cu FC Argeș, scor 2-0, și înfrângerea cu Auda, scor 2-3, roș-albaștrii vor evolua pe „Arcul de Triumf”. Fosta campioană a României este nemulțumită de suprafața de joc din Ghencea și crede că va fi mai bine pe arena de lângă Mănăstirea Cașin.
Acolo joacă însă și Dinamo meciurile de acasă, cum a fost și cazul partidei cu U Craiova, pe care „câinii” au câștigat-o cu scorul de 5-1. Reporterii FANATIK au fost prezenți la derby-ul de pe „Arcul de Triumf” și au surpins modul în care se prezintă suprafața de joc. Gazonul de pe viitorul stadion al FCSB-ului se prezintă cel puțin la fel de rău precum cel de pe Ghencea.
FCSB a jucat pe Ghencea și în finalul sezonului trecut, atunci când a învins-o pe FC Botoșani, scor 4-3, în semifinala barajului de Conference League. Atunci, gazonul se prezența bine, dar acum se pare că a fost lovit de o ciupercă. Mihai Stoica a dat toate detaliile. „De greșelile individuale s-a vorbit destul. Nu s-a vorbit de ce e mai important, arbitrajul. Crede că dacă era VAR era 4-1 pentru noi. Trebuia să joace în 10, intrarea la Tănase cu a fost regulamentară. Am avut două penalty-uri clare, în care al doilea e odios.
E fault de cartonaș roși și domnul arbitru nici măcar fault nu a dat. Și al doilea aspect, terenul care nu a fost un teren de fotbal. Ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal. Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport, a doua zi după meciul FCSB – FK Auda 2-3.