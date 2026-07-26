Aici vrea să se mute FCSB! Gazonul de pe „Arcul de Triumf” arată îngrozitor. Foto

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FCSB a revenit în Ghencea pentru meciurile din acest început de sezon. Roș-albaștrii nu sunt însă mulțumiți de cum se prezintă gazonul pe stadionul „Steaua”, iar Mihai Stoica a anunțat că echipa se va muta pe „Arcul de Triumf”. Situația nu este însă cu mult diferită.

FCSB se mută pe „Arcul de Triumf”! Și acolo, gazonul este horror

FCSB s-a săturat deja de Ghencea. După doar două meciuri jucate în casa Stelei, victoria cu FC Argeș, scor 2-0, și înfrângerea cu Auda, scor 2-3, roș-albaștrii vor evolua pe „Arcul de Triumf”. și crede că va fi mai bine pe arena de lângă Mănăstirea Cașin.

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Acolo joacă însă și Dinamo meciurile de acasă, cum a fost și cazul Reporterii FANATIK au fost prezenți la derby-ul de pe „Arcul de Triumf” și au surpins modul în care se prezintă suprafața de joc. Gazonul de pe viitorul stadion al FCSB-ului se prezintă cel puțin la fel de rău precum cel de pe Ghencea.

Mihai Stoica a dezvăluit ce se întâmplă cu gazonul din Ghencea

FCSB a jucat pe Ghencea și în finalul sezonului trecut, atunci când a învins-o pe FC Botoșani, scor 4-3, în semifinala barajului de Conference League. Atunci, gazonul se prezența bine, dar acum se pare că a fost lovit de o ciupercă. Mihai Stoica a dat toate detaliile. „De greșelile individuale s-a vorbit destul. Nu s-a vorbit de ce e mai important, arbitrajul. Crede că dacă era VAR era 4-1 pentru noi. Trebuia să joace în 10, intrarea la Tănase cu a fost regulamentară. Am avut două penalty-uri clare, în care al doilea e odios.

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E fault de cartonaș roși și domnul arbitru nici măcar fault nu a dat. Și al doilea aspect, terenul care nu a fost un teren de fotbal. Ne-a dezavantajat. Nu vom mai juca acolo! Ăsta nu e teren de fotbal. Pe teren mirosea oribil gazonul. E clar că este o ciupercă. Nu sunt vinovați cei care administrează. Soluția este să jucăm pe alt stadion, poate pe Arcul de Triumf”, a declarat Mihai Stoica, în direct la , a doua zi după meciul FCSB – FK Auda 2-3.