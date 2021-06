Aida Parascan, câștigătoarea Masterchef, dramă cumplită. A născut un bebeluș mort

Vedeta trece printr-o suferință uriașă pentru că nu se aștepta nicio secundă să piardă copilul care urma să vină pe lume în toamnă. Din păcate, ultima săptămână din cea de-a cincea lună a fost de coșmar și situația a venit din ce în ce mai gravă.

ADVERTISEMENT

Inima bebelușului a încetat să bată, după ce Aida Parascan a fost nevoită să nască natural. 6 ore și jumătate a durat chinul femeii care este și terapeut. Cadrele medicale nu au nicio explicație clară pentru situația neplăcută prin care a trecut în urmă cu puțin timp.

Aida Parascan, dramă de nedescris. Câștigătoarea Masterchef a pierdut sarcina

Bucătăreasa în vârstă de 39 de ani nu este la prima naștere, ea mai având acasă trei copii. Toată lumea aștepta cu sufletul la gură cea de-a patra minune, însă din păcate, soarta s-a dovedit nemiloasă cu

„Nici ei nu au o explicație, pentru că două zile mi s-au făcut analize și au fost perfect. Colul uterin era înalt, dur, nu existau riscuri de avort spontan, lichidul era foarte mult, placenta era perfect lipită de peretele uterului.

ADVERTISEMENT

Nici ei nu-și explică, pentru că se întâmplă când mama nu e bine, când sunt șocuri, dar eu chiar nu am avut niciun fel de nimic”, a declarat vedeta în emisiunea Acces Direct de la Antena 1, scrie .

Aida Parascan a născut de fiecare dată pe cale naturală, iar acum medicii i-au cerut același lucru pentru a nu se supune unor riscuri uriașe. Contracțiile dureroase au fost un chin pentru , căreia i s-a spus că fătul începe să se descompună.

„Am fost nevoită să-l nasc natural. Am născut 3 copii pe cale naturală și nu cred că am îndurat cât am făcut-o de data asta. Corpul nefiind pregătit…

ADVERTISEMENT

De când au început contracțiile din 2 în 2 minute, cred că vreo 6 ore și jumătate a durat. Era întreg. Eu nu am putut să mă uit.

Nu era bucăți, din câte mi s-a spus era întreg, dar începuse să se descompună. Nu știu, nu l-am văzut”, a mai spus Aida Parascan, în același show TV.

Aida Parascan, mamă singură pentru cei trei copii

Câștigătoarea de la Mastechef are trei copii pe care-i crește singură de mai bine de 7 ani. Geanina (20 de ani), Samuel (13 ani) și Emilia (10 ani) sunt comorile bucătăresei, ea descurcându-se de minune de când partenerul de viață a plecat.

Vedetei nu i-a fost frică să-și crească singură copiii ,după o relație de 13 ani. Aida Parascan spune că o femeie nu ar trebui să se simtă niciodată obligată să facă avort. Ea are o relație atipică cu fostul soț italian, precizând că sunt complet diferiți din multe puncte de vedere.