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O temă de discuție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA a fost dacă Marian Aioani (27 de ani) ar trebui să continue la Rapid sau antrenorul Daniel Pancu ar trebui să mizeze pe un portar tânăr care ar putea să rezolve și problema jucătorului U21.

Ce va alege Rapid: Aioani sau un portar U21?

Fostul fotbalist Marcel Pușcaș este de părere că Marian Aioani nu a mai progresat în ultimii ani și ar fi un moment foarte bun să fie lăsat să plece, în timp ce Robert Niță, membru în Consiliul de Administrație la Rapid, consideră că portarul este unul dintre cei mai buni jucători din campionat pe postul lui.

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”Au doi portari foarte buni. Nu știu dacă Aioani, ca randament și constanță, este tot timpul peste cei doi puști. Eu l-am recomandat pe Aioani la lotul de juniori când încă nu era cunoscut, era în Liga 3 la Târgoviște, a avut o ascensiune bună și rapidă 3-4 ani, dar, din păcate pentru el, în ultimii 3-4 nu a mai progresat. Este același portar de la 21 de ani.

Eu dacă aș fi în locul conducerii Rapidului mi-ar da de gândit. Când am să-i mai prelungesc lui Aioani… Și mă costă cei doi puști cât jumătate din salariul lui Aioani, i-aș da drumul lui Aioani să meargă, să se descurce… Asta aș face eu. Nu l-am văzut niciodată pe Aioani să facă un meci cum a făcut Nikic de la Argeș cu FCSB”, a declarat Pușcaș.

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”Aioani este unul dintre cei mai buni portari din SuperLiga, iar echipele care joacă împotriva Rapidului nu-și creează atâtea ocazii. Este printre jucătorii cu care se discută. Este adevărat că trebuie să ții cont și să-ți faci strategia în așa fel încât să ai under în lot, dacă poți să-i ai pe aceeași poziție este extraordinar. Se lucrează la componența lotului din punct de vedere ai underilor și pentru sezonul viitor. Sunt jucători under, este Senciuc, este Kodor, Andrei Șucu. Mai este Stanciu care revine după o accidentare”, a spus Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce jucători are Rapid pentru a acoperi regula U21

Întrebat despre strategia de conturare a lotului și dacă Rapid și-a stabilit o variantă principală de jucător U21 pentru sezonul viitor, oficialul giuleștenilor a precizat că este prea devreme pentru a spune clar pe cine se vor baza.

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”(n.r. – Dacă voi prelungiți cu Onea, de ce mai discutați cu Manea?) Nu poți să ai o singură variantă. E vorba de strategia clubului pe termen mediu-lung. Trebuie să le dai drumul și la copii, iar Rapid de-a lungul timpului a investit și a cumpărat tineri.

(n.r. – Și-a planificat Rapid postul de under pentru sezonul viitor?) Nu pot să spui de acum când mai sunt 6-7 luni. E mult prea devreme. Sunt discuții, sunt negocieri. Underi avem, sunt doi copii din academie care sunt la Campionatul Mondial din Qatar.

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Rapid produce și la nivel de academie, s-au plătit bani pe underi în anii precedenți. Și Vulturar, și Rareș Pop au fost jucători care au costat. Mai este Stanciu, un tânăr promițător care vine după accidentare, este tânărul Kodor, este Andrei Șucu”, a spus Robert Niță.

De ce nu își face griji Rapid pentru regula U21

În finalul discuției de la FANATIK SUPERLIGA, oficialul din Giulești a ținut să precizeze că nu vor exista probleme nici anul viitor la nivelul jucătorilor U21, dar a explicat că este devreme să se stabilească pe cine se va miza în mod expres.

”Toată lumea își dorește concurență pentru că ea naște progres, valoare. În momentul când simți că jucătorul care e concurent cu tine pe post pune o presiune reală, normal că poate sunt momente pe care le tratezi altfel.

Trebuie să ținem cont și de… Sunt mai multe planuri de lucru, pentru că obiectivul este o calificare într-o cupă europeană. Trebuie să ținem cont de anumite lucruri. Nu poți să spui de acum: ‘Domne, peste șapte luni, postul ăsta o să avem sută la sută under’. Povestea cu underul este discutată de mult timp, este analizată.

Sunt mai multe planuri de lucru și Rapid cu siguranță, cum a stat și anul trecut când era Borza și juca pentru că era bun, nu pentru că era under, cum este Vulturar acum, care este printre cei mai buni mijlocași din campionatul României și cel mai bun under… Vulturar are niște cifre foarte bune. Deci pe poziția de under.

(n.r. – În ultimii ani lotul Rapidului a fost un șantier în construcție. Adică, în fiecare an s-a încercat peticirea lotului, rezolvarea unor greșeli care veneau din trecut) Sunt și lucruri moștenite. Ați amintit și de buget și va trebui găsit un echilibru atât la nivelul lotului, cât și al cheltuielilor”, a afirmat Robert Niță.