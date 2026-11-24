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Rapid a câștigat, însă cu emoții, partida cu Sepsi, ultima din etapa a 16-a a SuperLigii, scor 3-1. Singurul gol al covăsnenilor a fost marcat de Boris Cmiljanic după o gafă la unison a portarului Aioani și a fundașului Sinyan. Robert Niță consideră că vina este comună, însă totul a plecat de la Marian Aioani care nu a comunicat suficient cu colegul său din apărare.

Aioani sau Sinyan, cine e principalul vinovat la golul lui Sepsi cu Rapid

Rapid a câștigat meciul cu Sepsi de la Sf. Gheorghe, scor 3-1 și a urcat pe locul 2 în clasament, la două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Golurile alb-vișiniilor au fost marcate de Dobre, Petrila și Kamara, în timp ce pentru Sepsi a punctat Cmiljanic, după o în apărarea echipei lui Daniel Pancu.

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La o centrare trimisă în jumătatea Rapidului, cu capul spre centrul terenului, însă Sinyan a lăsat balonul să treacă și nu a intervenit. Jucătorul lui Sepsi a venit în forță și a interceptat mingea, a trecut în viteză pe lângă Aioani și a marcat. „E o culpă comună, Aioani este cu fața la joc, vede mai bine tot terenul. Sinyan, când vede că lovește Onea mingea cu capul, se uită undeva în partea dreaptă, atacantul nu e în raza lui vizuală, și cred că el așteaptă să iasă Aioani.

Aioani, văzând atacantul în spatele lui Sinyan, așteaptă să intre Sinyan în posesie sau să degajeze și mai departe ați văzut și voi. Dacă Sinyan pendulează să dea în minge și Aioani iese și se dau cap în cap? Este o lipsă de comunicare. Nu știm ce și dacă i-a strigat Aioani. Mă uit la antrenamente și văd meciurile, Aioani este printre portarii care comunică”, a declarat Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA. „Lipsa de comunicare pleacă de la Aioani. Nu i-a strigat nimic Aioani, era într-o muțenie totală. E principalul vinovat. Nu a mai avut baterii la comunicator”, a fost verdictul în direct al lui Horia Ivanovici.

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Ce se întâmplă cu Jambor la Rapid

Robert Niță a vorbit și despre situația lui Timotej Jambor la Rapid. Atacantul pentru care echipa acționarilor Dan Șucu și Victor Angelescu a plătit 1.000.000 de euro nu a impresionat în tricoul alb-vișiniilor și nu este exclusă varianta ca jucătorul să părăsească Giuleștiul la finalul sezonului.

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„(n.r. Jambor) Mai are contract până în vară și momentan este în lotul Rapidului. (n.r. mai face parte din planurile voastre?) Nu poți să știi ce se întâmplă peste 7 luni. Acum se antrenează cu echipa. Nu toți jucătorii care ajung în vară la final de contract vor primi oferte de prelungire a contractului, așa cum a spus și Victor Angelescu.

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Iliev și Siegrist nu mai sunt sub contract cu Rapid, niciunul dintre ei. Cu Iliev este un litigiu, iar cu Siegrist s-a închis. Aioani este titularul postului de portar. Pe date, este în primii trei portari din SuperLiga”, a mai spus Robert Niță, membru în Consiliul de Administrație al Rapidului.