Aioani și Ciobotariu, dezamăgiți după Dinamo – Rapid 0-0: „Când ai doar un șut pe poartă… / E prea puțin”

Dinamo și Rapid au închis etapa a opta a play-off-ului SuperLigii României, iar . Giuleștenii aveau nevoie de victorie pentru a ține aproape de U Cluj, dar echipa lui Marius Șumudică a jucat dezamăgitor.

Denis Ciobotariu, după Dinamo – Rapi 0-0: „Ne agățăm de șansele care mai sunt pentru a juca în Europa”

Rapidul a dezamăgit din nou și a scos doar un rezultat de egalitate din . Deși aveau nevoie de trei puncte pentru a spera în continuarea la clasarea pe un loc de cupe europene, giuleștenii au fost dominați clar de „câini”.

Intervențiile lui Marian Aioani și bara au fost cele care au stat în calea fericirii elevilor lui Zeljko Kopic. Marius Șumudică a fost nemulțumit după meci pentru prestația echipei sale, iar nici Denis Ciobotariu nu a părut încântat de rezultat.

Deși a scos în evidență faptul că remiza nu este chiar un rezultat negativ, fundașul alb-vișiniu a transmis că speranțele pentru un loc de cupe europene rămân până la finalul sezonului.

„Nu pot să zic că e un rezultat bun, dar nu e nici un rezultat negativ. Era mai rău dacă pierdeam. Ne agățăm de șansele care mai sunt pentru a juca în Europa. Nu a avut legătură cu miza, acesta este stilul nostru, din punctul de vedere al efortului. Dinamo are posesia mai mare, probabil de asta au fost mai buni decât noi. E prea puțin pentru o echipă care vrea să joace în Europa.

Dacă am lua deciziile mai bune, când ajungem în fața porții ar fi fost altceva. Nu știu ce să zic, care sunt statisticile, eu sunt de câteva luni la echipă. Victorii, asta ne trebuie, sperăm să se încurce cineva. Sperăm la șansa noastră, inclusiv când am jucat cu Craiova, nimeni nu ne dădea nicio șansă. Nu avem ce să le reproșăm suporterilor, sunt minunați. Ei vor măcar atitudine și agresivitate”, a declarat Denis Ciobotariu, potrivit .

Marian Aioani: „Trebuie să fructifici ocaziile”

„Un punct care nu ne ajută foarte mult. Am întâlnit o echipă care nu avea nimic de pierdut, poate și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care ei au jucat așa de bine. Noi am încercat să câștigăm, am avut și noi situațiile noastre, dar foarte puține.

Din punct de vedere defensiv am arătat foarte bine, din punct de vedere ofensiv am arătat foarte puțin. Ce mai putem să spunem? Se pot câștiga meciuri și cu un șut pe poartă, trebuie să fructifici ocaziile.

Ne așteaptă un meci acasă cu CFR, probabil că nici nu știm cum vor arăta ei, după finala Cupei. Trebuie să câștigăm”, a spus Marian Aioani.