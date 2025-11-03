Aioani și Isenko au fost analizați la sânge după Craiova – Rapid 2-2. „De aia nu e încă la o echipă mare”

ADVERTISEMENT

Marian Aioani și Pavlo Isenko se numără printre cei mai buni portari din Superligă, însă ambii au avut ezitări în partida dintre Universitatea Craiova și Rapid, încheiată la egalitate, 2-2. Horia Ivanovici, Marius Șumudică și Vivi Răchită au analizat la FANATIK SUPERLIGA prestațiile celor doi goalkeeperi.

Aioani și Isenko, analizați la sânge după Universitatea Craiova – Rapid 2-2

Marian Aioani și Pavlo Isenko au avut mai multe ezitări în partida dintre Universitatea Craiova și Rapid. Goalkeeperul ucrainean nu a avut reacție la reușita lui Kramer din repriza secundă, în timp ce portarul Rapidului l-a lovit pe Monday Etim în careu spre finalul jocului, eroare care a dus la penalty-ul transformat de Steven Nsimba.

Totuși, cei doi goalkeeperi au avut și intervenții importante pe parcursul jocului. Horia Ivanovici a subliniat calitatea portarului de la Rapid: „Aioani iese cu întârziere (n.r. la ), dar apără impecabil de la începutul campionatului. Nimeni nu i-a reproșat, pentru că toată lumea vede că este om de bază, chiar e portar”.

Vivi Răchită a scos în evidență ezitarea lui Pavlo Isenko de la reușita de 2-1 a lui Kramer. „Lui Isenko ce să-i mai spui, i-a luat fața Kramer la gol”, a afirmat acesta, iar replica a sosit din partea lui Horia Ivanovici: „Dar ți-o scoate aia cu Petrila. Doamne, de câte ori i-a scos Isenko pe Craiova… Mi se pare un portar formidabil”.

Marius Șumudică a numit cea mai mare problemă a lui Pavlo Isenko

Marius Șumudică a numit în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA principala problemă a lui Pavlo Isenko. „Este mult mai nesigur decât Aioani. Îl ajută alonja, este un portar înalt, de reflex, dar are mari probleme la ieșirile pe centrare. Toate mingile le boxează, nu dă siguranță. Uitați-vă câte goluri ia Craiova din faze fixe. Nu ai voie. la statura ta. să nu domini careul de 6 metri.

Nu se poate. Are mari probleme la ieșirile pe centrare, ca tehnicitate. El are reflexe, are brațele foarte lungi, dar în schimb, pierde în tot ceea ce înseamnă tehnicitate. Uitați-vă câte mingi prinde Isenko, fie că sunt șuturi, fie că sunt centrări. Asta ține de tehnicitatea unui portar”, a declarat tehnicianul, iar concluzia i-a aparținut lui Horia Ivanovici: „Probabil că, la ce fizic are și la ce parade are, de aceea nici nu a ajuns la o echipă mare până acum”.

Câte partide fără gol primit au Marian Aioani și Pavlo Isenko în acest sezon

a revenit în poarta Rapidului începând cu etapa a 8-a, după ce în startul sezonului a fost rezerva lui Franz Stolz. Goalkeeperul a reușit să încheie 4 dintre cele 8 partide disputate fără gol primit, fiind pe locul 4 la acest capitol în Superligă. Lideri sunt Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul) și David Lazar (FC Argeș), cu câte 6 meciuri fără gol primit, iar podiumul este completat de Ștefan Târnovanu (FCSB), cu 5.

De cealaltă parte, Pavlo Isenko are doar două „clean sheet”-uri în cele 10 partide disputate în Superligă, însă a încheiat și două meciuri din preliminariile Conference League fără gol primit. Rivalul său pentru un loc de titular la Universitatea Craiova, Silviu Lung Jr., are tot două dispute fără gol primit, însă acesta a evoluat în doar 5 meciuri de campionat.