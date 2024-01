Aioani vrea să-i ia fața lui Moldovan și să devină titular la națională: ”Depinde doar de mine”

Înainte de toate, Aioani a vorbit despre meciul cu Dinamo, considerând că echipa sa va ataca din primul minut pentru a se asigura că cele 3 puncte vor veni în Giulești. Cu toate acestea, Marian Aioani a avertizat că dinamoviștii ar trebui luați în serios, în ciuda faptului că par condamnați la retrogradare și nu reușesc să se ridice din subsolul clasamentului.

Aioani vrea să-i ia fața lui Moldovan și să devină titular la națională

”Despre meci, ce pot să spun, știm că ne așteaptă un meci dificil, că trebuie să atacăm din primul în ultimul minut. Să nu picăm în capcana locurilor din clasament. Trebuie să câștigăm cele 3 puncte mâine. Au fost două zile foarte bune, băieții au făcut ca adaptarea mea să dureze puțin tot ce ține de noi pentru a câștiga”, a declarat Aioani.

Interesant, portarul a subliniat că discută telefonic cu Horațiu Moldovan, plecat la Atletico Madrid, și chiar speră să-i ia acestuia postul de titular din naționala României, la EURO 2024. Acest lucru este plauzibil în condițiile în care Moldovan și-a acceptat statutul de rezervă eternă la Atletico Madrid, deci poate să rateze turneul final din vară.

”Nu e nicio presiune în plus, e un lucru foarte bun că are atâta experiență în spate, o să am doar de câștigare din colaborarea asta. (n.r. cu Bogdan Lobonț). Am ajuns la Constanța la 6 dimineața, la prânz am primit telefon că cele două cluburi sunt în negocieri, am zis OK.

că să nu mai mă schimb pentru antrenament, că lucrurile s-au făcut. Mi-am luat la revedere de la colegi, am pornit spre București. Domnul Hagi mi-a spus să muncesc în continuare, mi-a mulțumit pentru ce am făcut. Nu mă așteptam să plec undeva altundeva decât în afară. A fost ceva foarte rapid, mă bucur că s-a întâmplat.

Vreau să câștig campionatul, de asta sunt aici. Am vorbit, de 2-3 zile tot vorbesc cu Horațiu, am discutat, mi-a spus despre cum sunt băieții, că o să fie totul bine, că atmosfera o să fie senzațională. Îmi doresc lucrul acesta (n.r. să ajungă la națională). Totul va depinde de evoluțiile mele, sunt convins că dacă am evoluții bune voi fi la EURO”, a punctat Aioani.

Aioani despre scandalul biletelor la Rapid – Dinamo

În încheiere, portarul a comentat scandalul biletelor dintre Dinamo și Rapid, în condițiile în care fanii giuleșteni au decis să protesteze și să rămână acasă pentru că dinamoviștii le-au oferit doar 2.800 de bilete, la inelul superior al stadionul Arena Națională. În cele din urmă fanii vor merge, de fapt, în Giulești, de unde vor privi împreună partida.

”E un dezavantaj că nu vom avea fanii, dar dacă ei au luat această decizie înseamnă că e cea mai bună decizie pentru ei. Nu știu dacă va fi o presiune suplimentară pentru mine, vreau la fiecare meci să am ce am mai bun.

Astea sunt lucruri care s-au întâmplat în trecut, acum sunt la Rapid. Mi-a oferit încredere suplimentară transferul lui Horațiu, am văzut ce se poate, voi munci și mai mult, visele devin realitate”, a concluzionat Marian Aioani.