„Air Thuram”, super-eroul lui Cristi Chivu în Ajax – Inter 0-2! Presa din Italia aplaudă debutul antrenorului român în Champions League: „Anulează înfrângerile din Serie A”

Cele mai prestigioase ziare din Italia l-au lăudat pe Cristi Chivu după Ajax – Inter 0-2. Antrenorul român a fost însă lăsat un pic în umbră de M.V.P.-ul Marcus Thuram.
Cristi Chivu a debutat cu brio în UEFA Champions League în calitate de antrenor. Tehnicianul român și-a învins fosta echipă, pe Ajax, cu scorul de 2-0. Victoria vicecampioanei Italiei a fost adusă de „dubla” reușită de Marcus Thuram, în minutele 42 și 47.
Atacantul francez în vârstă de 28 de ani a ajuns la cota 5 în acest sezon și a primit toate laudele din partea jurnaliștilor italieni. „Super Thuram-ul care ne-a obișnuit: ‘dublă’ cu capul și Ajax făcută K.O. Inter și Chivu anulează astfel înfrângerile cu Udinese și Juventus din Serie A”, a scris Gazzetta dello Sport.
„Aflat la debutul european pe banca ‘nerazzurrilor’, noul antrenor poate zâmbi, în sfârșit, grație golgheterului său. Un gol marcat la timp, iar olandezii au fost răpuși”, mai notează cel mai titrat cotidian de sport din Italia.
Pentru Inter, victoria cu Ajax reprezintă o gură de oxigen înaintea următoarei etape de campionat. În runda cu numărul 4 din Serie A, „nerazzurri” primesc vizita lui Sassuolo. Meciul are loc duminică, 21 septembrie, de la ora 21:45.
„Inter, restart în Liga Campionilor datortă lui Super Thuram”, a titrat Corriere della Sera. „’Dubla’ lui Thuram oferă un start bun pentru ‘nerazzurri’. Formația lui Chivu începe bine competiția cu un succes la Amsterdam”, mai scriu jurnaliștii de la corriere.it.
Și cei de la SkySport Italia au elogiat evoluția lui Marcus Thuram, care au titrat: „Seara marelui Thuram și Inter o învinge pe Ajax cu 2-0”.
În urma „dublei” reușite pe „Johan Cruijff Arena”, Marcus Thuram a fost desemnat „omul meciului” de către UEFA. De altfel, vârful francez a primit cea mai mare notă de pe teren, 8,5.
Bineînțeles, jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com i-au dedicat și ei prima pagină tot fiului lui Lilian Thuram. „Air Thuram” sau „Thuram, de necontrolat” au fost titlurile principalelor știri de pe site.